43 hurtos se denuncian en promedio cada 24 horas en Cali

“En la Calle 5ª luego de bajarme del MÍO dos tipos en moto me siguieron y me robaron el bolso donde llevaba el celular, papeles y algo de dinero, y nadie me auxilió”, se lamenta *Esperanza López, empleada de un consultorio médico. Dice que no interpuso denuncia ante las autoridades porque según ella “la justicia no hace nada, pues a esa gente siempre la dejan libre”.



El hurto a *Esperanza es similar al que han sufrido centenares de caleños, y cuyos casos se vuelven virales en las redes sociales como una forma de denunciar la actual ola de inseguridad en medio de la pandemia.



De acuerdo con el programa ‘Cali Cómo Vamos’, las denuncias por hurtos entre enero y julio crecieron 30,5%, respecto al 2020. Algunos expertos señalan que la gente no se atreve a denunciar por miedo a las retaliaciones.

De acuerdo con datos oficiales, en el presente año son 59 los barrios donde se cometen la mayoría de los hurtos en Cali. El principal es el barrio El Caney, al sur de la ciudad.

“Es un fenómeno que no es propio de Cali sino de otras ciudades y donde al menos el 50% de los hurtos no se denuncian”, explica Marvin Mendoza, director del programa. Ante tal circunstancia, recuerda que el 73% de los ciudadanos (a marzo del 2021), decían sentirse inseguros en la calle.



De allí, que la percepción general es que ya que son muy pocos los lugares donde la gente se siente segura. Por eso, los hurtos a personas y a establecimientos comerciales, e incluso a hospitales, son una pesadilla entre los ciudadanos.



Lo preocupante es que ahora los delincuentes actúan con un mayor grado de violencia hacia sus víctimas, sostiene el concejal Roberto Rodríguez, debido a “la falta de controles al porte de armas de fuego y al parrillero hombre en motocicleta”.



Al respecto, el sociólogo y experto en seguridad, Gustavo Orozco, recalca que “ante la falta de una política pública de seguridad los hurtos han crecido de manera exponencial desde hace diez años. Por eso, estamos viviendo bajo la ley de la selva y la impunidad”.



Sostiene que parte de ese auge obedece a que muchos de los delincuentes a los cuales se les otorga el beneficio de casa por cárcel incumplen esa medida y reinciden en delitos como el hurto.



Precisamente, uno de los casos más repudiados fue el asesinato del deportista e ingeniero, Jorge Felipe Tobón Sánchez el pasado 18 de abril, a manos de una banda de atracadores cuando subía al Cerro de Las Tres Cruces junto a su novia. Dos de los antisociales tenían antecedentes judiciales.



Aunque, la Alcaldía anunció medidas para reforzar la vigilancia, la situación no cambia, ya que hasta la Policía ha sido blanco de los propios maleantes —pues en un caso por demás insólito— dos uniformados fueron emboscados y despojados de sus armas de dotación en el mismo cerro el pasado 27 de agosto por una banda criminal.



Otro ejemplo de la inseguridad fue el hurto masivo a peatones y vehículos el 26 de agosto por una caravana de veinte motociclistas frente al Cementerio Central, cuando aparentemente acompañaban un cortejo fúnebre. Cuatro fueron capturados, pero el resto de la banda huyó. Se trata de una modalidad cada vez más recurrente en Cali.



El caso más reciente ocurrió el domingo 29 de agosto cuando tres jóvenes fingieron una emergencia médica para ingresar al hospital del barrio Siloé. Allí, a punta de pistola hurtaron una caja fuerte y robaron el celular a una auxiliar de enfermería. La institución ha sufrido cuatro asaltos.

Aunque el esfuerzo policial ha sido importante para capturar a algunos de los responsables en tiempo récord, el accionar delictivo es ahora cada vez mayor en materia de hurtos y atracos. “Estamos frente a una Policía más reactiva que preventiva” se queja el concejal Roberto Rodríguez.



Según Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia “buena parte de las reincidencias por parte de los antisociales están asociadas en su mayoría al hurto, el cual sigue siendo el delito (después de los homicidios) el que más impacta a los ciudadanos”.



El presidente de Fenalco Valle, Octavio Quintero, señala que es necesario un mayor pie de fuerza, instalar más cámaras de seguridad e iluminación en donde está deficiente y ampliar la presencia policial en lugares críticos.



La siguiente es una radiografía de los hurtos en la capital del Valle:



Golpe al comercio



Restaurantes, estaderos, minimercados, tiendas, salones de belleza, estancos y hasta estaciones de gasolina, son cada vez más objeto de hurtos a mano armada. El ‘modus operandi’ es siempre el mismo: motociclistas que actúan como falsos domiciliarios que irrumpen violentamente y despojan a los clientes de sus pertenencias y roban al cajero. Todo queda grabado por las cámaras en videos que luego salen en las redes sociales.



Entre enero y julio se presentaron 2069 denuncias por parte de establecimientos comerciales, lo que se tradujo en un crecimiento del 5,3% respecto a igual periodo del año anterior. En promedio, en el primer semestre de 2021 se registraron 9,8 denuncias diarias por hurtos contra la actividad mercantil.



Al respecto, el presidente seccional de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Octavio Quintero, afirma que “el tema no es fácil, pues el orden público mejoró luego del paro y los bloqueos, pero no así la seguridad en Cali”.



Como una opción el dirigente pide revivir el sistema de los ‘botones de pánico’ en los establecimientos para alertar a la Policía.

En las residencias



Contrario a lo que sucede con el comercio, las denuncias por hurto a residencias sumaron 804 en ese lapso y representaron un descenso del 12%. Ese comportamiento se explica, entre otras cosas porque las personas han redoblado la vigilancia de sus casas y apartamentos con cámaras de seguridad y alarmas que pueden ser activadas a distancia. Sin embargo, las bandas de apartamenteros están siempre al acecho ante el menor descuido de los propietarios de inmuebles cuando los dejan sin vigilancia adecuada, o no encargan a nadie para esa labor.

En promedio, en los primeros 180 días del 2021 la Policía y la Fiscalía atendieron 3,8 denuncias de hurtos diarios a residencias, según el programa ‘Cali Cómo Vamos’.



Finalmente, están las denuncias por hurto a entidades financieras, las cuales alcanzaron un total de 16 entre enero y julio de 2021 para un aumento de 100% frente al mismo periodo de 2020. La modalidad del ‘taquillazo’ es la preferida por los asaltantes. Es decir, atacar la caja del banco y en minutos huir a bordo de motocicletas.



A las personas



De acuerdo con estadísticas reportadas por la Policía Nacional, entre enero y julio de 2021 se presentaron 9283 denuncias por hurtos a personas en Cali, cifra 30,5% superior a la reportada en igual periodo de 2020, cuando fueron 7112. Los celulares siguen siendo los objetos más perseguidos por el hampa criolla en atracos, raponazos o mediante el ‘cosquilleo’. Por este delito, la Policía ha capturado a 104 personas en lo corrido del año.



“El año pasado hubo menos (denuncias) porque fue un año atípico por las cuarentenas a raíz de la epidemia del Covid, pero ahora se viene aumentando el tema de los hurtos, y Cali no ha sido ajena a esta realidad”, señala Marvin Mendoza, director del programa ‘Cali Cómo Vamos’.



Tal es el panorama, que en promedio se registraron 43,8 denuncias diarias por hurto a personas en Cali en los siete primeros meses del presente año, siendo abril el peor mes con un incremento del 306%. Empero, resalta Mendoza, “estamos todavía en los niveles del 2019 cuando por estas mismas épocas las denuncias pasaban de 11.000”. El centro de Cali es hoy una de las zonas más inseguras.

Carros en la mira



Los ladrones están desatados en cuanto a hurto de automóviles, ya que entre enero y julio se presentaron 923 denuncias. Esa cifra es superior en 10,4% frente al igual lapso del 2020.



De esta manera, Cali se sitúa entre las capitales con una de las mayores incidencias de este delito. Nuevamente el mes de abril fue el de mayor incremento en las denuncias (+213,8%).



Descuidos como dejar el carro en la calle sin vigilancia, transitar por zonas poco iluminadas y sitios de reconocido riesgo son factores que aprovechan los delincuentes. “Particularmente, en Cali la forma como se cometen los hurtos es violenta, ya que en el 68% de ellos se utilizan armas de fuego”, comenta Álvaro Pretel, exdirector del Observatorio de Seguridad de Cali.



Frente a este delito, el concejal Roberto Rodríguez, sostiene que “ahora existe un mercado más grande de autopartes robadas porque no se investiga con énfasis la cadena delictiva que se relaciona con el hurto del carro hasta quienes participan en la receptación del mismo”. Igual pasa, anota, con el hurto de celulares donde existe un amplio mercado ilegal.

Robo de motos



La motocicleta es hoy el vehículo más vendido con mayor énfasis por cuenta de la pandemia, que alejó a muchos ciudadanos del transporte público.



Eso en gran medida explica, asimismo, el aumento en los hurtos, ya que en los primeros 210 días del 2021, se han presentado 1694 denuncias, un 18,5% más que en 2020.



Son varias las modalidades en este caso. Desde el asalto callejero para despojar al motociclista de su medio de movilización, hasta el robo del vehículo dejado en un andén.



Paola Sánchez, vocera de la Asociación de Clubes de Moteros de Cali, asegura que hasta 17 motocicletas se roban a diario en la ciudad. Lo peor, es que las víctimas en varios casos terminan extorsionadas, pues les toca pagar “rescate” para recuperar su vehículo. Otras motos simplemente desaparecen para ser utilizadas en atracos, extorsiones y sicariato.



El Puente de los Mil Días, la Autopista Suroriental, la Calle 26 desde la Autopista Simón Bolívar y Puerto Rellena, además del Distrito de Aguablanca, son entre otros, los lugares donde los moteros más son víctimas de hurtos.