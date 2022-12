La mujer como sujeto de cambio: Melómanas, en su salsa

Los ejemplos de equidad e igualdad de género también han roto paradigmas excluyentes. La participación de la mujer en todos los escenarios: deporte, arte, vida social, radio, televisión, política, el voto, entre otros, gana cada vez más presencia y protagonismo. El tabú se rompe a partir de las rumbas que se hicieron populares en todos los estratos sociales en una ciudad cosmopolita como Cali.



Los griegos antiguos tenían a la mujer solo como objeto de belleza y para la reproducción de la especie. Esta mirada se popularizó en todas las culturas y fue hasta el Renacimiento cuando se ganan espacios, así:

1. El desarrollo de los idiomas en los puertos, plazas públicas y galerías, etc. Se creía que solo los cultos y sabios podían hacerlo. Como ejemplo tenemos Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais; el Quijote de Cervantes; El Decamerón de Giovani Boccaccio y el Heptamerón de Margarita de Valois.



2. Se termina con la obra muerta en la pintura y uno de los cuadros emblemáticos de ese cambio fue la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci. En este cuadro se recuperan los espacios hasta llegar al cenit.



3. El papel social de la mujer. Casos esporádicos o excepcionales como Hypatia, Safo (filosofía y poesía), Cleopatra, en Alejandría, son algunas rarezas dignas de mencionar del mundo antiguo.



La música no es la excepción. La importancia de la mujer ha producido saltos de calidad, no solo por la belleza sino en inteligencia y logros. Aquí podemos mencionar a doña Olimpa Solano Libreros, Leyda Santa Riascos, el Colectivo de Melómanas en su salsa, y otros más, de la ciudad, así como las orquestas femeninas. Desempeños que eran exclusivos para hombres y en los que ahora las mujeres siguen ganando terreno.



La música cubana tiene ejemplos sobresalientes como El Cuarteto de Ayda, Celia Cruz, Celina González, Omara Portuondo. Colombia con Matilde Díaz, Arabella, Amparo Jiménez, Francia Elena y su Orquesta D’Caché, Son mujeres, Las Guaracheras de Cali... la lista es larga y buena.



Cali, por aquello de ser capital de la salsa y luego de haberse consolidado el género como ‘Patrimonio cultural inmaterial de la Nación’, tiene además un espacio reservado a las mujeres y cada año, en su gran fiesta de la Feria, su presencia es relevante. Ellas dirigen eventos, rumbas, animan fiestas y encuentros de melómanos. Para muestra tenemos la participación femenina en el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas de este 28 de diciembre, con su temática: Del son a la salsa. Todas programando y resaltando sus logros, en audición especial.



La historia dirá la última palabra. Para bien de una sociedad justa la mujer es un sujeto de cambio.