Feria de Cali: denuncian sobreventa de entradas al Salsódromo; gente que compró abonos no pudo ingresar

En la tarde-noche de este 25 de diciembre se dio inicio a la Feria de Cali 2022, con el salsódromo, y aunque muchos bailaron y gozaron con los múltiples artistas, hubo otros que pese a tener boletas para disfrutar del evento no pudieron verlo.



Algunos asistentes del Salsódromo denunciaron a través de redes sociales que a pesar de comprar los abonos con su número de cédula, no los dejaron entrar, supuestamente, porque el cupo de las graderías ya estaba lleno.



#DenunciaCiudadana



Asistentes al #SalsodromoDeCaliVersion15 denuncian sobre venta en la boleteria para el ingreso a las graderías, esto a pesar de que los abonos fueron comprados con número de cédula.



Ante estas irregularidades ¿Quién responde?#FeriadeCali2022 #YaCelacanto

Algunas de las personas demostraron por medio de los videos su descontento por no poder entrar a la gradería y disfrutar del los 15 años del Salsódromo.



En las imágenes, también, se percibe que las personas se acercaron a varios sectores de las graderías y en ninguna de ella les dieron respuesta alguna, simplemente, les manifestaban que no había cupo o les cerraban la puerta.



Hasta ahora, la Alcaldía de Cali y Corfecali -encargado del evento- no se han pronunciado sobre este hecho, que terminó afectando a varias personas, que no entendieron porque las graderías se llenaron si las boletas estaban en sus manos.