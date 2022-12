Richie Valdés y su amor por Cali y la salsa: cuando conocí esta ciudad, entendí que tenía algo especial"

Cuando conocí Cali, sentí y entendí que era una ciudad que me tenía algo especial y aquí me quedé. Musicalmente y en mi voz he aportado canciones que hacen parte de ese extenso repertorio que representa a un gran nivel en el mundo salsero de nuestra bella ciudad. Temas como ‘Apuesta por mí’, ‘Como pantera’, ‘Me diste la vuelta’, ‘Comíamos y dejábamos’, ‘Vas a llorar’, ‘El son cepillao’, ‘Falso amor’ , Vete, ‘Cantando y sonando’, entre muchos, hacen parte de mi producción musical y de la banda sonora caleña.



Gracias a Dios y a nuestro compromiso con la música seguimos siendo protagonistas y referentes en la nueva producción salsera. No he dejado de crear y producir canciones que tienen que ver con la alegría de lo que somos.



Temas como ‘Póngale salsa’, ‘La salsa y la alegría’, ‘Me la gozo’ y ‘La clave sos vos’ son algunas de las canciones de mi autoría, donde trato de describir un gran imaginario que nos refleje, de lo que somos como pueblo.



En los años 80 se dio el comienzo a la grabación y producción musical de varias orquestas caleñas que motivadas y buscando seguir los pasos del Grupo Niche y Guayacán Orquesta, de la cuál fui el primer cantante y socio fundador, además de tener el honor de que varios temas se convirtieron en éxitos.



Se logró en ese momento que estas orquestas hicieran un gran aporte con algunas canciones que entraron al repertorio de la rumba caleña. Orquestas como La Misma Gente, La Fórmula 8, La Octava Dimensión, La Identidad y La Ley de Hermes Manyoma fueron importantes y le dieron a Cali una gran relevancia. Ahora estamos en otro momento donde Cali vive una historia distinta y en la cual sigue el movimiento con orquestas nuevas de gran nivel y que están en la búsqueda de dar lo mejor y ser protagonistas. Una generación de excelentes músicos a los qué hay que apoyar y abrirles el espacio. Por mi parte siempre busco estar vigente y activo a todo lo que pasa musicalmente y con la madurez y el conocimiento también para apoyar el desarrollo de los nuevos artistas que me buscan.



Cali es el presente y el futuro de la Salsa, como lo digo en uno de los pregones de mi nueva Canción que titulé ‘Es con vos’ y que hace parte de la banda que sonará en la feria de Cali 2022.



Para el año 2023 viene un gran lanzamiento y mucha producción con un repertorio de canciones y arreglos que he venido trabajando y produciendo, con cuidado y muy objetivo a enamorar la nueva generación rumbera de la salsa; un gran álbum y haciendo también trabajos con voces del género urbano cómo ‘El Tita’ artista urbano muy importante de Ecuador que ve en mí un aliado para crear música nueva .

Soy un caleño más y me siento orgulloso de ser unos de los artistas más representativos en llevar la bandera musical salsera de Cali para el mundo.

Músico desde niño

En un hogar de mucho arte y un ambiente de muy buena música recibió sus primeras clases de guitarra, de su padre Julio César ‘El Gringo Valdés’. A muy temprana edad estudió solfeo y gramática musical, con el padre Isaac Rodríguez en la catedral de Quibdó. En esa época fundó su primera agrupación ‘Los Boys del Ritmo’, su liderazgo a temprana edad le permitió guiar a sus hermanos Julio, Toño y Willian Valdés que igualmente son grandes profesionales de la música.



También fue quien guio y enseñó a otros compañeros para crear un grupo musical que sirvió de base para su encuentro con Alexis Lozano y la fundación de la Orquesta Guayacán en la ciudad de Bogotá, de la que fue fundador y primer cantante.



Con la orquesta madera grabó las tres primeras producciones como voz líder; entre los primeros éxitos podemos mencionar ‘Vas a llorar’, Juana Blandón, ‘Mi guaguancó’, ‘Vanos retornos’, ’Son cepillao’, ‘Falso amor’, ‘Cantando y sonando’, ‘Nostalgia africana’, Paz en tu corazón’, entre otros. Por situaciones ajenas a la música, decidió retirarse y salir bien con su compadre y líder de la orquesta Alexis Lozano, con quien sigue teniendo excelente relación.



Luego, Richie es llamado por Jairo Varela al Grupo Niche. Allí fue cantante, tecladista, corista, coreógrafo y percusionista. Grabó dos canciones en el álbum más representativo del Grupo Niche ‘Cielo de tambores’, las canciones ‘Doña pastora’ y ‘Cielo de tambores’. Durante su paso por Niche preparó y grabó su primera producción musical como Richie Valdés y su orquesta. Con el título de su gran éxito ‘Apuesta por mí’, ha cosechado desde entonces éxitos, logrando mantenerse en la escena de los salseros de Colombia.



En el mundo de la salsa nacional y en otros países, ha sido un líder del gremio como presidente de una de las asociaciones de ciudad. También fue el productor musical y jurado del reality ‘Yo soy el son’ de Telepacifico. Siempre es tenido en cuenta en los diferentes eventos de salsa, que tiene que ver con el proceso de la cultura local.



Ante el fallecimiento de Jairo Varela fue primer director musical del Grupo Niche, logró mantener el legado, sin dejar de lado su carrera como cantante y líder de su empresa musical, la orquesta Richie Valdés.

Siempre le apuesta a la evolución y canciones nuevas con las que ha logrado entrar en el gusto de la nueva generación salsera temas como: ‘Comíamos y dejábamos’, ‘Póngale salsa’, ‘No te castigues más’, ‘Me diste la vuelta’, ‘Deja que hablen’, ‘Amor por teléfono’ y las nuevas versiones en vivo de sus canciones clásicas.



Acaba de lanzar ‘Amor platónico’, ‘Añoranzas y el tema ‘Es con vos’, parte de la banda sonará de la Feria de Cali 2022.



Richie Valdés es un apasionado de la música y su compromiso con la producción musical de nuevas propuestas. “Estoy 100 % y enamorado y comprometido con Cali como artista y ciudadano de esta bella ciudad “, dice.