Feria de Cali 2022: recorrido por un evento que toca las fibras del corazón caleño

“Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular”, es el himno que suena por estos días en cada cuadra de la Sucursal del Cielo. Al ritmo del ‘titicó’ de la campana, propios y visitantes esperan con ansias los últimos 7 días del año, pues estos son sinónimo de alegría, fiesta, y sobre todo, de caleñidad. Del 25 al 30 de diciembre la Autopista Sur Oriental se cierra, y las calles se adornan con carrozas, bailarines y música, para dar paso a la icónica Feria de Cali.



Este festejo nació hace 65 años, a las 12 del día en el Puente Ortiz. De hecho, la temporada de celebración más larga que ha tenido la ciudad fue entre el 6 de diciembre de 1958 y el 13 de enero de 1959. Y este año, en su versión número 65, la Feria celebrará varios aniversarios, como los 25 años del Salsódromo, los 100 del desfile de Cali Viejo y los diez de la partida del maestro Jairo Varela (8 de agosto de 2012), fundador del emblemático Grupo Niche.



Es importante aclarar que antes del inicio de la Feria, ya en la Capital de la Salsa se celebraba el Carnaval de Cali, el cual con el tiempo se sumó a las actividades de la fiesta, tomando el nombre de Cali Viejo, el cual suele celebrarse el segundo día de la misma.



“Este evento se convierte en el más importante de la ciudad desde hace más de seis décadas, pero antes existía un carnaval. Lo que sucedió es que migró”, cuenta Andrea Buenaventura en el documental ‘Disfruta la historia, la salsa y la alegría de la Feria de Cali’.



Retornando en la historia, el 7 de agosto de 1956, siete camiones que contenían explosivos para el ejército, explotaron en la zona céntrica de Cali, un hecho que dejó a la ciudad —que en ese tiempo era muy pequeña— devastada. Cali quedó en medio de las ruinas, alrededor de 4000 personas perdieron la vida y se impuso una notable recesión económica en la ciudad.



Al año siguiente, el gobernador de la época, Absalón Fernández, junto a periodistas y personalidades de la capital vallecaucana, empezaron a promocionar La Feria de la Caña, llamada así para rendir homenaje a este producto de la tierra que desde hace mucho tiempo ha aportado “su granito de azúcar” en el desarrollo de la región.



“Las autoridades resolvieron organizar una feria como una oportunidad para superar la tragedia y un motor de reactivación económica. La primera incluyó la exposición y venta de artesanías, calzado, marroquinería, entre otros”, comenta Óscar Jaime Cardozo, periodista y director de la colección Planeta Salsa, Casa Museo en Cali.



Aquel primer evento ferial contó con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, —cantantes que, hoy en día, algunos fanáticos de la salsa desearían volver a ver en un concierto—, entre ellos, a la Guarachera de Cuba, Celia Cruz, quien en ese entonces cantaba en la Sonora Matancera, y ese mismo año fue galardonada con un Disco de Oro. La intérprete, conocida por su grito de alegría: “¡Azúcaaar!” volvió a la Feria de Cali en 1980.

Además de dar alegría, la Feria se creó con la intención de celebrar e inaugurar la Plaza de Toros Cañaveralejo, esta es una de las razones por las que los encuentros taurinos han sido tan significativos en los festejos. Foto: Especial para El País

El año más feliz para los seguidores del evento fue 1958, entre la lista de protagonistas figuraron aquella vez, estaban Luz Marina Zuluaga, quien se convirtió en la primera colombiana en ganar la corona de Miss Universo, y aunque la reina no era del departamento, los caleños asumieron ese triunfo como propio. Por esta razón, fue ella “quien presidió muchos de los actos festivos en los eventos de la primera Feria de Cali”, cuenta Cardozo.



“Que en Cali mirá, se sabe gozar”

Después de más de seis décadas, la Feria sigue siendo como esa amiga o familiar que viene de lejos para las vacaciones decembrinas, para alegrarle la Navidad a propios y visitantes, y que aunque solo dura cinco días, deja una estela de alegría.



Con los años, la festividad fue tomando mayor importancia como un motivo más para visitar la capital del Valle, por parte de caleños residentes en otras ciudades, así como de personas de todo el país y extranjeros. Su fuerte tradición fiestera, avalada con una gran variedad de espectáculos, le fueron abriendo la puerta al turismo internacional.

Aunque se habían celebrado varias versiones de la Feria, no fue sino hasta 1968 que Cali se convirtió en la Capital Mundial de la Salsa, cuando la historia se partió en dos con la visita, por primera vez a la ciudad, de unos jóvenes neoyorquinos, Richie Ray & Bobby Cruz, quienes llegaron con “un embeleco llamado salsa” y pusieron al público a azotar baldosa al ritmo de “el Jala Jala pa’ vacilar (...), el Jala Jala para gozar”.



Cuentan que fue tal el frenesí de los bailadores, que los intérpretes de ‘Richie's Jala Jala’ —que era lo que se bailaba por esos días—, bautizaron a Cali como la Capital Mundial de la Salsa. Título que los caleños han cuidado con mucho celo, promoviendo la cultura alrededor de este género con distintos eventos como el Mundial de la Salsa.

El dúo salsero, el del Sonido Bestial, se presentó en la recordada caseta Panamericana, donde hoy quedan las Piscinas Olímpicas de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio (para los caleños: “Canchas Panamericanas”). “A ese concierto no le cabía un alma. Los que no pudimos entrar, desde afuera, veíamos la espalda de Richie y Bobby, con eso se hacía la fiesta”, cuenta Wilson Osorio, asistente a la feria de ese año.



“Su ritmo nos aficiona,

su inconfundible titicó”

(La Misma Gente).



“En los ochenta, la ciudad sonaba a salsa en todas las calles, en todas las esquinas”, cuenta Osorio. A partir de esa década, este género se convirtió en una parte importante de la cultura de la ciudad. Por esos días se destacaron bailarines, músicos, cantantes y compositores, de ellos, el más sobresaliente fue Jairo Varela, quien con el Grupo Niche le dio la identidad salsera a Cali. Tanto que en 1982 nace el Festival de Orquestas. Para ese evento en el Estadio Pascual Guerrero se reunieron más de 35.000 personas a escuchar salsa durante 12 horas consecutivas.

Actualmente, la cita es imperdible, el 25 de diciembre, para ‘empezar con pie derecho’ la Feria. Este año contará con la participación de La India, el Grupo Niche, Tony Vega, entre otras figuras de la salsa.

“¡Aé! ¿Dónde están los salseros buenos, caramba?, (...) Será que se han ido para Cali, Colombia” (Los Salseros se Van. Willie Rosario).

En 1990 se crea Corfecali, entidad encargada de realizar algunos eventos culturales, pero especialmente de mantener y posicionar a la Feria como evento insignia de la ciudad.



Ya en 1991, funda el encuentro de Melómanos de Cali, el coleccionista Edgar (Gary) Domínguez. Hoy en día están Melomanitos, un espacio para que niñas y niños programen música y compartan sus conocimientos, y el Encuentro de Mujeres Melómanas.



“Hay grito de feria” (Torero. Orquesta Guayacán).



Ya los caleños bailan ‘¡Gracias, Cali!’, tema que este año representará la Feria. Composición de la orquesta La Fuga, “el año pasado soñé con esta canción, cantándola en la Feria. Esto significa mucho para nosotros”, cuenta Édinson Vivanco, ‘Galleta’, director y compositor de La Fuga.

Todos la aman

Este año se hará un homenaje conmemorativo al fallecido Jairo Varela. 1500 artistas participarán en el desfile del Cali Viejo, que se realizará en la Autopísta Sur Oriental. Foto: Áymer Álvarez / El País

Este año será el de los homenajes en la Feria de Cali: cien años del Carnaval de Cali Viejo, 15 del Salsódromo —que según el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, “pone a la salsa en un altísimo nivel y hoy es un referente de lo que es la ciudad”— , y los diez años del fallecimiento del maestro chocoano Jairo Varela, fundador del Grupo Niche, que aunque surgió en Bogotá, creció y se desarrolló en el Valle del Cauca.



Precisamente, el domingo 25 de diciembre, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. se dará apertura a la Feria con el Salsódromo que irá desde La Luna hasta la 39, un recorrido de 1200 metros, que harán 2000 artistas de 36 escuelas participantes seleccionadas previamente, 10 infantiles y 5 invitadas, así como 30 parejas de la Vieja Guardia, 250 bailadores, 6 comparsas y 3 orquestas.



El desfile será una cronología, desde los años 40 y 50 cuando llegaron los ritmos africanos a la ciudad y fueron evolucionando en la música afrocaribeña hasta convertirse en salsa y finalizar con la actual estética de los bailarines de salsa. Desde la organización de la Feria se ha dicho que este año salieron 5000 abonos para Salsódromo y que el 60 % es gratuito.



Ese mismo día, terminado este desfile iniciará el Gran Concierto del Festival de Orquestas y Salsódromo, en el Estadio Pascual Guerrero, el cual es un evento privado (pago) y se realizará de 8:00 p.m. a 3:00 a.m. Este integrará bailarines, orquestas internacionales y locales en vivo. Estarán presentes las escuelas de baile participantes en el evento de apertura.



Con la Feria Rural y Comunera, desde el 25 de diciembre, la Feria de Cali se sentirá en cada esquina y rincón de la ciudad y sus áreas rurales. Llegará a los 15 corregimientos y las 22 comunas para generar un diálogo y reencuentro con la música, con actividades de integración social y reconocimiento de los artistas locales.



‘Es con vos’ es el eslogan de la edición que se vivirá en distintos lugares de la ciudad de Cali, presentando su programación oficial.

Por segundo año consecutivo, se busca consolidar el proyecto de inclusión social a través de la cultura y el baile: la Gran Verbena Salsera del Oriente, en la Unidad Deportiva Mariano Ramos, donde la música, el baile y la alegría serán protagonistas. De 4:00 p.m. a 3:00 a.m. con 150 bailarines y 6 eventos.



Del 26 al 30 de diciembre, de 2:00 p.m. a 1:00 a.m., en las Canchas de Baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, como desde hace 31 años, se celebrará el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas con cinco orquestas participantes. Este año se vincularán temáticas que motiven a nuevos públicos para generar un mayor acercamiento a la cultura salsera.



Por otro lado, para los amantes de la historia sobre ruedas, en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos se exhibirán verdaderas joyas. Los conductores, algunos vestidos a tono con la época de sus automóviles, se tomarán la Autopista Sur Oriental el 27 de diciembre; habrá ingreso con boletería y zona de entrada libre.



El 28 de diciembre el Desfile de Cali Viejo, en sus 100 años, hará un homenaje a la caleñidad. En un recorrido de 1,5 kilómetros, por la mencionada Autopista desde la calle 13, sector La Luna, hasta la carrera 39, en el que las diferentes comparsas evocarán la historia de la ciudad desde 1922 hasta la actualidad, por medio de personajes icónicos y pintorescos.



La radio será la gran invitada, con sus locutores y transmóviles que irán delante de cada nube de esta Sucursal del Cielo. Estarán Joaquín Marino López, personaje icónico; la primera reina que tuvo Cali, se recreará cómo se desarrolló el Carnaval, cómo llegó el acueducto, la leyenda del demonio Buziraco y las Tres Cruces, el inicio de la cabalgata en 1957 en la entonces Feria de la Caña. Recorrerán las calles personajes como el padre Alfonso Hurtado Galvis, Jovita, El Loco Guerra, El Yo Te Curo, Fernando Franco García, Guillermo García Jaramillo, entre otros.



Para toda la familia habrá segunda versión de Ciudad Alegría, espacio para disfrutar de teatro, títeres y juegos tradicionales, en el Parque de las Orquídeas, avenida 2 norte #47-02.

1.5 kilometros es la distancia que recorrerán los participantes del desfile de Cali Viejo.

Todos le cantan

En Feria de Cali nos han visitado Los Hermanos Lebrón (en la foto), El Gran Combo de Puerto Rico, la Sonora Ponceña, Los Van Van de Cuba, Havana D´Primera, La Sonora Dinamita y la orquesta de Eddie Palmieri. Foto: Especial para El País

El 27 de diciembre el Estadio Pascual Guerrero acogerá en el Súper Concierto de la Feria a Maluma, Silvestre Dangond, Ryan Castro y a los exponentes salseros El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle y la orquesta caleña Guayacán; así como a los intérpretes populares Jessi Uribe, Pipe Bueno, con 15 años de carrera, y el mexicano Vicente Fernandez Jr., heredero del legado musical de su padre.



Aparte del homenaje al maestro Jairo Varela, en el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas se tendrá a la Sonora Ponceña y, por primera vez en Cali, al movimiento orquestal Onda Trópica, con el maestro Alfredito Linares. Y el 29, en la Calle de la Feria, estará la orquesta tropical del maestro Germán Carreño, recordado por canciones como ‘Boga barquero’, ‘El bonguero enamorado, ‘El caimán’ y ‘La cigarra’.



Estos se suman a la lista interminable de artistas que, por más 60 años, han pasado por la Feria, según Óscar Jaime Cardozo, “en la primera versión se presentaron el trompetista soledeño Francisco Galán Blanco, Pacho Galán y su orquesta”.



A Cali todo el mundo le canta y la mima, como anhelaba Jairo Varela; por la Feria han pasado Tito Cortés, Crescencio Salcedo, Pedro Laza y sus Pelayeros, la Sonora Dinamita, la Sonora del Caribe de César Pompeyo, Los Chavales de Madrid, la Billos Caracas Boy’s, Fernando Valadez, la reina de la cumbia Amparito Jiménez y Los Corraleros de Majagual.



Hasta la balada rock de la Nueva Ola participó con Harold Orozco, Óscar Golden, The Speakers, The Ampex, Yaco Monti, María Dolores Pradera y el dueto de guitarristas Los Gemelos y Los Black Stars.



Fue en 1968, que en la caseta Panamericana se presentaron dos jóvenes neoyorquinos, que hacían música bailable moderna con influencias sinfónicas y del pop inglés sobre la base latina: Richie Ray & Bobby Cruz; llegaron con esa “cosa latina” llamada salsa, que la ciudad adopta. En los 70, Julián y su Combo del guitarrista zurdo, el guapireño Julián Angulo Ponce y Los 5 de Oro de Jimmy Perdomo, El Gran Combo de Puerto Rico, La Dimensión Latina y Nelson Enríquez.



Terminando la década del 70 se da la génesis del Grupo Niche, con su LP ‘Al pasito’. En los 80 Cali fue semillero de orquestas: La Identidad, La Misma Gente, Grupo Bemtú, Octava Dimensión, Fórmula 8, La Gran Banda Caleña y Los Bunkers. En 1980 en la plazoleta del CAM

se aglutinaron 40.000 personas, frente a Los Caribes, Johnny Pacheco y Papaíto y su combo y una Celia Cruz, muy aclamada, que, inspirada, dijo: “Cali es un pedazo de incendio en mi corazón”. Lisandro Meza logró el primero de cuatro éxitos de Feria con ‘Las tapas’.



En los 90 aparece la orquesta pionera del gran movimiento salsero femenino, Son de Azúcar, de la bajista caleña Olga Lucía Rivas.

Remates

Jorge Isaacs

Del 26 al 30 habrá conciertos en el Teatro, a partir de las 7:00 p.m. con grandes artistas:



HERENCIA DE TIMBIQUÍ

Noche de Pacífico y de folclor con Herencia de Timbiquí, el 26 de diciembre.



LOS VAN VAN

El 27 de diciembre el turno será para Los Van Van, El Tren de la Música Cubana.



ALEXANDER ABREU

El 28 de diciembre estarán Alexander Abreu y su agrupación havana D’Primera.



WILLIE ROSARIO

El 29 de diciembre, a las 7:00 p.m. estará una de las leyendas musicales y de la salsa, Willie Rosario junto a toda su orquesta, que llegan desde Puerto Rico.



GRAN COMBO DE PUERTO RICO

El 30 de diciembre, El Gran Combo de Puerto Rico o Los Mulatos del Sabor.