¿Navidad en soledad?, consejos para no dejarse abrumar en estas fiestas

Erika Mantilla

La soledad no tiene por qué ser obstáculo en las festividades navideñas, pues cada vez más personas llegan a diciembre sin una pareja consolidada. Y, como dice el dicho, “mejor solo que mal acompañado”, o en palabras de Paula Dávila, psicóloga clínica, “no toda presencia es buena, ni toda ausencia es dañina”.



Aunque la experta entiende que “cuando hay tendencia a la dependencia emocional, la soledad es una presencia negativa y un estado incómodo, porque estamos ligando siempre la realización, bienestar y felicidad a un otro”. Remarca que la soledad es un estado donde las personas pueden crecer, tienen tiempo para dedicarse a ellas mismas, a explorarse y reconocerse, “y así, en el momento en que se encuentren con una pareja, estarán convertidos en una mejor versión”.



“Solo cuando se alcanza un estado de soledad disfrutable, cuando uno logra estar tranquilo y en paz con uno mismo, es que entra en una mejor condición para ser pareja y disfrutar la compañía de otro. Si yo no soy una buena compañía para mí mismo, difícilmente voy a resultar interesante y una buena compañía para el otro”, aclara la psicóloga Dávila.



Por eso considera que, antes de salir a buscar una pareja de Navidad, el primer paso para pasar unas buenas fiestas es “sentirme bien conmigo mismo y trabajar en esas áreas que, para mí, de pronto, no son tan buenas. También disfrutar de la conexión con otros, como la familia o los amigos, vínculos que también enriquecen la vida y forman parte de la existencia”. Hay que recordar que no todo en la vida gira (ni debe girar) en torno a una relación de pareja.

Similar piensa el magíster en psicología clínica Pablo Monsalve, quien recomienda que en estas fechas las personas que estén solas se recontacten con viejos amigos, con familiares distantes, o incluso se den la posibilidad de conocer círculos de gente nueva.



“Si esta es su primera Navidad solos, porque les agarró la pandemia en otra ciudad, o porque están en un lugar lejano, les sugiero que se conecten con familiares y amigos, realicen juntos diferentes actividades, y recuerden los momentos alegres. Si la soledad es por un duelo o una pérdida, sugiero realizar una carta de despedida, en la cual se agradezca por el tiempo compartido y se haga una promesa de que a pesar del vacío que deja esa persona, se intentará estar y vivir bien”, dice él.



El experto también reconoce que, aunque el voluntariado no sea lo primero que se le viene a la mente en estas festividades, el trabajo social constituye una actividad que busca hacer que otros tengan un tiempo feliz, por lo que opina que quienes deseen hacer voluntariado en Navidad, para no pasar solos en Noche Buena, “obtendrán uno de los mejores regalos que se pueden recibir: servir a otros, sin esperar nada a cambio, así como la satisfacción interna de acompañar a algún solitario”.



Dávila dice que ayudar al otro es un buen argumento terapéutico, cuando la persona no está en una buena condición emocional o no se siente bien. Apoya la idea del voluntariado, ya que “todo lo que a mí me permita compartir e interactuar con otros, me permitirá evaluarme, crecer, sacar esa parte bonita de mí”.



Pasado el 24, el 31 de diciembre estará a la vuelta de la esquina y con él un año nuevo, en el que se tendrá una nueva oportunidad para pasar Navidad en pareja. Si así se quiere.



Para lograr este cometido, Dávila recomienda no apresurarse y tomarse el tiempo necesario para escoger responsablemente y conocer bien al otro antes de empatarse y empezar una relación. “Hay que reconocer cuál es el tipo de concepción de amor que yo tengo y el que tiene el otro, para saber si podemos hablar del mismo tipo de amor”.



La experta también recomienda que las personas trabajen fuertemente en ellos, en su independencia y autonomía y en tener vínculos sanos con la familia, en el trabajo, con los amigos.



Igualmente, para mejorar cada día, Monsalve sugiere que la gente se pregunte: ¿En qué soy mejor hoy de lo que fui ayer? ¿Qué aprendí hoy que no sabía ayer? Luego identificar cada área que se desee potencializar (laboral, personal, espiritual, académica, física) y determinar qué acciones específicas hacer para alcanzar esa meta.



“Yo siempre les propongo a mis consultantes que hagan una lista de las cualidades que esperan tenga su pareja ideal y después se comparen a sí mismos con dicha lista (para saber las cosas que deben trabajar en sí mismos), antes de salir a conocer gente. La mayoría de parejas fracasan porque no supieron escoger de manera clara desde el principio. Si las cosas resultan bien, entonces prepárense para disfrutar de la próxima navidad con ellas”, comenta.



Entre tanto, para la Psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja Ana Cristina Mallarino, lo importante es entender que no es lo mismo la soledad a estar solitario, “el primero es un sentimiento de vacío y el segundo tan solo hace referencia a no tener pareja, por eso es necesario entender que así estemos sin pareja en esta Navidad, podemos tener una cantidad de personas con las que podemos compartir estas fechas tan especiales”.



Para ella, lo más importante es quitar ese peso psicológico y emocional que muchas veces empieza a causar sentimientos de frustración, ansiedad e incluso depresión.



“Muchas personas sienten que si no están en pareja están incompletos, y en ese sentido, hay que trabajar en aprender a ser feliz con uno mismo, solo en esa medida podemos ser felices con otros. Recordemos que incluso, muchas personas sienten esa sensación de vacío y soledad estando en pareja”.



Por último, la experta recomienda disfrutar de las festividades, sin buscar nada más que la satisfacción personal, “eso, sin duda, implica trabajar más en nuestro desarrollo personal, en analizar nuestro comportamiento y actitudes negativas cuando estuvimos en pareja. Ocuparnos de nuestra propia vida, de la realización de nuestros proyectos y de compartir con las personas que tenemos al rededor será lo ideal para sentirnos plenos en estas fechas. Entienda que la felicidad es un estado interior y que nadie más que usted puede dársela”, concluye Mallarino.

Para el 2021

“La energía en 2021 se verá centrada en signos de aire, por lo que para que las relaciones de pareja fluyan deberán centrarse en trabajar su comunicación; será clave integrar diálogos abiertos y sinceros. Por el lado de los eclipses géminis-sagitario será necesario aprender que a veces hay que ceder para no estancarse en peleas sin sentido.



La energía del año estará en acuario y se dará importancia al trabajo en equipo en las relaciones de pareja. Será esencial la innovación, hacer cosas distintas. Si se está soltero será esencial abrirse a actividades diferentes: empezar conversaciones con gente con intereses distintos y ver las relaciones de otra manera.



Al final del 2021 venus entrará retrógrado en capricornio y será un ‘examen final’ para las relaciones que se consoliden en el año”, explica la astróloga Tina Rising.