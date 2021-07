Diez grandes consejos para cuidar a sus mascotas

jhon pablo cuellar torres

1. Vacunación:



Para el cuidado de las mascotas es fundamental mantenerlos al día de forma responsable con su vacunación y así evitar futuras enfermedades que puedan afectar de forma directa su sistema inmune. Este proceso varía dependiendo de cada veterinario y de su experiencia como profesional.



Según el esquema de vacunación de la veterinaria Ángela Mantilla, para los perros “es importante que a partir de los 45 días de nacidos se les aplique la dosis contra la ‘parvovirosis’ -virus que afecta el intestino, principalmente en cachorros-; en quince días la ‘triple canina’ y quince días después la ‘quíntuple’, que ayudará a reforzar las primeras y evitar numerosos virus. Por último, finalizo con la dosis contra la rabia a los 3 meses de edad”.



Asimismo, agregó Mantilla, para contribuir con la salud de nuestros gatos y combatir cualquier enfermedad, es necesario aplicar tres vacunas. “Se inicia con la primera ‘triple felina’ a los 45 días de nacidos, paso seguido con ‘leucemia felina’ y al haber completado los 4 meses de edad, culmino con la dosis contra ‘la rabia'”.

2. Aseo frecuente:



A causa de paseos diarios y actividades cotidianas, los peludos se ven expuestos a mugre, polvo, agua y a tierra. Es por esto que uno de los consejos más importantes para cuidar a las mascotas es mantenerlos limpios y asearlos de forma frecuente bajo recomendación de su veterinario.



“Mi sugerencia es bañarlos cada mes. Es importante que a la hora del baño le aseen bien todo el cuerpo, realizando masajes y usando un algodón para proteger los oídos de la humedad. No fomento drenar sus glándulas anales, ya que estas cumplen una función crucial a la hora de hacer sus necesidades”, afirmó Mantilla.



Los productos que se usen a la hora del baño - como jabones o shampoos - deben ser adecuados y pueden variar dependiendo de la mascota. Es importante enjuagar y secar muy bien con una toalla de uso exclusivo para el peludo, así se evitarán posibles problemas dermatológicos.

3. Buena alimentación:



Una correcta alimentación para las mascotas es uno de los pasos para cuidar su salud, ya que con esta se nutren de vitaminas y proteínas que les darán fuerza, energía y les evitarán enfermedades en el futuro.



Los dueños pueden escoger varias marcas en el mercado, lo importante es tener una buena asesoría, comenta Mantilla. “Existen diferentes tipos de dieta. En mi concepto médico lo mejor es una dieta natural: libre de químicos y conservantes. Los alimentos consumidos deben ser palatables, es decir, que tengan un sabor rico y llame la atención de nuestras mascotas”, explica la profesional.



Para asegurar que la dieta sea efectiva es necesario que esté avalada por médicos veterinarios, pues los productos de esta, deben tener estudios científicos, estándares de calidad y permisos de sanidad que comprueben su eficacia.

4. Agua fresca y limpia siempre:



Junto a una buena alimentación, se recomienda que los dueños estén atentos con el agua que consumen sus mascotas. Lo correcto es que siempre esté fresca y limpia para evitar que entren en su sistema virus y bacterias.



Para la veterinaria y zootecnista Mónica Osorio es importante que los dueños se percaten de la limpieza del agua que sus animales consumen, ya que “es fundamental para llevar a cabo las funciones vitales del cuerpo de nuestras mascotas, de allí la importancia de ofrecerla siempre fresca y limpia, pues esto facilitará la circulación, la digestión, la eliminación de desechos y a regular la temperatura corporal”.

5. Visitas periódicas al veterinario:



La manera más eficaz y segura para que los dueños logren cuidar la salud de sus mascotas es agendar visitas periódicas con su veterinario de confianza.



Mantilla recomienda para perros y gatos, como mínimo, una visita cada seis meses. Esto permitirá, dice, tener un control rutinario y evitar la aparición de enfermedades a largo plazo que se pueden prevenir si se cumple correctamente con las consultas.

Para los cachorros es indispensable visitar al veterinario al menos una vez al mes hasta cumplir los cuatro meses. “De esta forma se estará cumpliendo con su esquema vacunal y se podrán determinar posibles alteraciones presentes después del nacimiento. Las mascotas adultas deben ir a la revisión veterinaria completa una vez al año, mientras no presenten alguna afectación en su salud”, sugirió Osorio.

6. Ciclo sexual y esterilización:



Lo más recomendable para saber cómo llevar el ciclo sexual de las mascotas que se encuentran en celo y cuyos dueños no pretenden que den crías, es evitar los paseos rutinarios de las hembras y proteger su zona genital con alguna prenda que debe ser aseada diariamente. Si registra algún síntoma durante esta etapa, ya sea fiebre, inapetencia, secreciones vulvares, etc., demuestra una alta probabilidad de tener alguna enfermedad, lo mejor es llevarla inmediatamente con un veterinario de confianza.



“En las gatas debemos tener aún más cuidado, ya que ellas tienen su ovulación inducida por el macho durante la cópula. Mi consejo es no dejarlas salir”, enfatizó Mantilla.



Si el dueño decide esterilizar a su mascota - lo cual es generalmente recomendado por la veterinaria, por la sobrepoblación de animales callejeros - es necesario que este tenga presente los cuidados que se deben tener después del procedimiento para garantizar el éxito de la cirugía.



Mantilla señala que “son varios puntos a tratar en el cuidado de la mascota, pero siempre hay que seguir las recomendaciones que se envían en la fórmula médica y llevar una correcta limpieza de la herida”.

7. Educación con amor:



Un elemento clave para llevar una vida más tranquila, junto a una sana relación con la mascota, es que esta reciba una educación basada desde el amor y el respeto por parte de su dueño, evitando así que cause daño a otros animales o a las personas. Mantilla explica que mediante la paciencia todos los animales pueden ser educados, siempre y cuando sean respetados y el dueño de la mascota comience la labor de acudir a un médico veterinario especialista en etología para ser guiado en el proceso de educar correctamente a la mascota.



Cabe destacar que, como tutores, se debe evitar cometer acciones o situaciones que atenten contra el bienestar del animal, lo que lleve a que empeore su comportamiento.

8. Espacio cómodo y limpio:



Mantener un espacio cómodo y limpio favorece la salud de las mascotas, disminuyendo la presentación de posibles enfermedades e infecciones, sobre todo, de la piel. “Además de disponer de un ambiente benéfico para ellos, sirve para llevar la armonía en el hogar y darles tranquilidad”, añadió Osorio.

9. Ejercicio y juegos:



Brindarles a las mascotas el espacio y tiempo necesarios para la recreación y el ejercicio es parte fundamental en su cotidianidad, pues les ofrece múltiples beneficios para su salud física y mental. “Pasear a las mascotas y darles la oportunidad de disfrutar del aire libre permite que se mantengan en forma, promueve la socialización y libera el estrés”, comentó la veterinaria y zootecnista Mónica Osorio. Se recomienda que el animal tenga de 1 a 3 horas diarias de ejercicio, no solo cuando se les lleva a hacer sus necesidades fisiológicas. También se les debe fomentar el juego y estimular la relación con otros peludos.

10. Collar con identificación y teléfonos:



Ha ocurrido en muchos casos y por diferentes razones que las mascotas se extravían y a los dueños se les hace imposible encontrarlas de nuevo.

Los gatos, por ejemplos, son muy independientes a la hora de convivir con su dueño. Su naturaleza los lleva a estar en constante movimiento fuera de los hogares, lo que termina ya sea en pérdida, algún accidente o adopción de otra familia que piense que el animal no tiene dueño.



Es por esto que es indispensable que los peludos cuenten con un dispositivo que los identifique. “Nuestras mascotas deben portar collares o placas, pues se hace más fácil ubicar su hogar y dueño si en algún momento se pierde. Cabe anotar que esta identificación debe contener información puntual: nombre de la mascota y número de contacto telefónico de su dueño”, manifestó Osorio.