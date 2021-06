Recomendaciones para llevar a su mascota en un viaje aéreo

Natalia Moreno Quintero

Viajar en avión es una experiencia muy agradable para miles de personas y si es en compañía de una mascota, lo hace mucho más especial. Sin embargo, algunos se abstienen de cumplir ese deseo porque creen que resultará costoso, incómodo o peligroso. Y no se informan en varias aerolíneas sobre el servicio que se presta a los pasajeros para llevar a perros y gatos como compañeros en un vuelo.



Si quiere viajar con su amigo peludo lo primero que debe hacer es buscar una aerolínea que lo permita. En Colombia son cada vez más las compañías que aceptan mascotas.



Wingo, por ejemplo, permite volar en compañía de las mascotas en sus vuelos nacionales. Con la compra de este servicio podrá llevar a su animalito en la cabina del avión pagando un valor adicional que dependerá del trayecto.



Es importante que el viajero tenga en cuenta que cuando agrega este servicio a través de wingo.com, debe llevar su propio guacal, este contenedor debe permitir la movilidad del animal y debe ser hecho de tela o materiales flexibles. Además, hay que tener en cuenta que solo pueden viajar gatos o perros y que el peso máximo permitido por mascota es de 10 kg. La mascota debe permanecer dentro del contenedor todo el tiempo que dure el trayecto y será ubicado debajo del asiento frente a su dueño.



“En Wingo los animales son tan importantes como los viajeros. Por eso, para que el animal se sienta tranquilo, pueda tener una experiencia de vuelo cómoda y que no sea traumática permitimos transportarlos en cabina en compañía de sus amos, quienes se hacen responsables de su alimentación, cuidado e higiene y lesiones o enfermedades que pueda presentar durante el vuelo”, puntualiza la compañía.

Estos requisitos también son solicitados por Viva Air. En esta aerolínea las mascotas pueden viajar en cabina en compañía de los viajeros. Es necesario cumplir con la reglamentación exigida para tener una buena experiencia de viaje. La forma de transportar a las mascotas es en un guacal de tela que no supere las siguientes medidas: 55 cm x 35 cm x 25 cm. Este debe permitir que el perro o gato pueda moverse y girarse sin dificultad. El costo del servicio va desde $150.000 si se solicita en la página web de la empresa y desde $180.000 si se adquiere en el counter del aeropuerto.



“Los aviones deberían cumplir en bodega con unas condiciones como lo es el tema de climatización y presurización, para que las mascotas vayan a salvo y nuestros aviones no cumplen con algunas de estas condiciones y por eso es que no permitimos el transporte de mascotas en bodega, y para garantizar la seguridad y tranquilidad no solo de la mascota sino de su dueño, permitimos el viaje en cabina”, explica Andrea González, gerente de experiencia de Viva Air.



Para continuar con este proceso debe confirmar si su mascota cuenta con la edad para viajar. En el caso de Viva Air la edad mínima es de ocho (8) semanas. Asimismo, es importante que sepa la cantidad de animales permitidos en cada vuelo. En esta compañía pueden viajar máximo seis y solo se permite una mascota por viajero.



También, se debe reunir una serie de requisitos para cumplir con la reglamentación establecida. “Los animales deben contar con su certificado de salud, vacunación vigente y el registro de inspección que deben presentar a más tardar 90 minutos antes de la salida programada del vuelo. Además, deberán cumplir con los requerimientos sanitarios formulados por la autoridad competente en el aeropuerto de origen”, explica Wingo.



Es fundamental comprobar el estado de salud físico y emocional de las mascotas antes de aventurarse a viajar en un avión. Además, los viajes aéreos pueden suponer estrés, es por eso indispensable asegurarse de que el animal tiene un temperamento que se adapte a los cambios que se pueden presentar durante el trayecto.

Animales de soporte emocional

Existen algunas ocasiones en que es estrictamente necesario que un peludo acompañe a su dueño. A este tipo de compañía se le conoce como animales de soporte emocional y también hay otra categoría conocida como los perros de asistencia.



Según la Dra. Gloria Marcela Basto, especialista en psiquiatría, el concepto de animal de soporte emocional hace referencia a aquellas mascotas que ayudan a sus dueños a superar algún trauma o miedo y que se constituyen en parte importante de su tratamiento médico y psiquiátrico por la seguridad y confianza que estos les brindan a sus amos.



Para viajar en su compañía hay que tener una documentación requerida por las empresas aéreas, un carné o certificado de vacunación, el certificado de salud del animal expedido y firmado por un veterinario que incluya el número de matrícula profesional y que la autoridad competente del aeropuerto realice la inspección del animal. Viajar con una mascota bajo esta condición no tiene ningún costo en los vuelos nacionales ni internacionales, solo se debe cumplir con la reglamentación y recordar que un perro lazarillo o de soporte emocional debe ir en la cabina del avión, estar siempre al lado de su dueño y sentado a sus pies. No requiere de guacal en la cabina, siempre y cuando esté bajo control.



Mariana Patiño es una pasajera que necesita a su mascota como soporte emocional. Con esta viajó desde República Dominicana hasta Colombia. “Pude estar con ella tranquilamente en los aeropuertos y en la cabina del avión, nunca me pusieron problema, mostré todos los certificados antes de viajar a Colombia y el de apoyo emocional solo una vez y con eso bastó para estar con mi mascota tranquilamente. Pero se debe tener todos los papeles en regla como lo pide el ICA, porque si no, ellos están en todo su derecho de devolver a la mascota solo por algo que falte, un sello, una firma o algún papel. En cuanto a costos, sí es costoso trasladar a una mascota, aproximadamente pagué entre 500.000 y 600.000 pesos colombianos para sacar el certificado de apoyo emocional”, explica.

Para razas grandes se ofrece transporte en bodega

En caso de que su mascota sea un perro de raza grande y no sea un animal de apoyo emocional usted debe buscar una aerolínea como Avianca que preste el servicio de transporte en bodega.



Este servicio para vuelos nacionales tiene un costo de $240.000. Es necesario presentar una fotocopia de su carné de vacunación. También, llevar su certificado de inspección sanitaria, expedido por un médico veterinario, donde indique el número de matrícula profesional . Si su mascota pesa menos de 20 kilogramos, el trayecto debe ser de máximo 4 horas y si pesa menos de 10 kilogramos cada trayecto debe ser de máximo 5 horas. Estos tiempos en su mayoría son establecidos para los vuelos internacionales que tienen una duración más larga.



Tenga en cuenta que Avianca no transporta en bodega las siguientes razas de perros braquiocefálicos (aquellos con un hocico más corto que la media, un cráneo más ancho y un aparato respiratorio comprimido en un espacio reducido) por la seguridad del animal: Chinese Shar Pei, Boxer, Dogo de Burdeos, Bulldog, Bulldog inglés, Grifón Belga, Grifón de Bruselas, Petit Brabancon, Chin, Spaniel Japonés, Boston Terrier, Bulldog Francés, Spaniel Tibetano, Cavalier King, Charles Spaniel, King Charles Spaniel, English Toy Spaniel, Pekinés, Pug y Doguillo.



Tampoco se transportan en bodega las siguientes razas de gatos: Burmese, Persa, Himalayo y Exotic Shorthair.

Evite accidentes

Infórmese bien para escoger la opción de vuelo que garantice la seguridad de su mascota.



En enero, Homero, un perro de raza American Bully, falleció durante un vuelo Puerto Asís- Cali. Trascendió que el avión en el que viajó el perro no era apto para el transporte de animales.



Según un veterinario consultado para hablar sobre el caso, cuando el avión alcanza los 25.000 pies de altura, baja la temperatura generando hipotermia y posteriormente hipoxia, siendo esta la causa de muerte de este animal.



Para evitar este tipo de incidentes las aerolíneas ofrecen amplia información sobre las políticas, reglamentaciones y requisitos para adquirir el servicio de transporte aéreo para su mascota.



“Nunca hay que pasar por alto que a la hora de llegar al destino, el animal está llegando a un lugar desconocido. Por esto es importante que el amo se encargue de ayudarlo a familiarizarse con el nuevo entorno para generar confianza y tranquilidad”, señala Wingo.



“Si bien nosotros garantizamos las condiciones óptimas de las mascotas en nuestros aviones, el pasajero debe velar porque su mascota esté en óptimas condiciones y que siempre esté a su lado, por su bienestar”, puntualiza Andrea González, de Viva Air.