Yina Calderón se hizo cinco tatuajes en la cara, ¿qué significado tiene cada uno?

Yina Calderón, una de las influenciadoras digitales más polémicas del país, se tatuó el rostro en honor a todo aquello que la representa y la ha marcado a lo largo del año.



En total, la empresaria dueña de diversas marcas se realizó cinco diseños en el rostro, entre los que se encuentran una rosa, unos corazones, la palabra "Guadalupe" y una U.



Calderón explicó el significado de cada uno de los signos que se tatuó. Para ella, la rosa significa mujer, sensibilidad y ternura; mientras las estrellas ya las tenía y solamente se las retocó.



La palabra "Guadalupe" se la puso encima de una ceja y hace referencia a la Virgen de Guadalupe, de la que es devota. Aseguró además que si llega a ser madre, espera tener una hija a la que bautizaría con ese nombre.



"El corazón es para recordar a todas esas personas que me hicieron daño este año y que me sacaron una lágrima, tanto el amor, familia, amigos, que cuando los necesitaba me dejaron. Me lo hice para recordar que no se puede confiar en todo el mundo", manifestó la artista.



Finalmente, sobre la U, Yina Calderón dijo que se lo tatuó porque lo vio y "le pareció lindo".

Así mismo, la influenciadora comentó que respeta y aprecia a quienes no están de acuerdo con su decisión pero que este es un proceso que quiere vivir y espera compartir con sus seguidores.



"Los amo, pero porfa no juzguen, yo siempre los entiendo a ustedes. Es el inicio de algo nuevo y en el cual quiero me acompañen ", mencionó Yina.