Yeferson Cossio denunció que fue atacado en feria equina de Cartagena, tras dar su opinión

El creador de contenido Yeferson Cossio, fue atacado en la noche de ayer en un evento equino realizado en Cartagena, tras publicar unas historias en las que dio su opinión acerca del estado físico de los caballos “para mí eso es maltrato animal porque se veía tristeza en su mirada”, fueron sus palabras.



Luego del altercado, el influenciador hizo un vídeo, titulado “Me iban a matar por dar mi opinión. De verdad no era para tanto”, para explicarle a sus seguidores lo que sucedió y ofreció disculpas.

Lo que expresó en sus historias no fue de agrado para los asistentes del evento, ya que sólo 10 minutos después, las borró. “Yo no sé nada de caballos, solo di mi opinión... 30 o 40 personas se vinieron encima mío y mis escoltas trataron de ayudarme” fueron las palabras del paisa.



Además aclaró que lo obligaron a borrar sus historias o que lo sacarían del evento y adicionalmente le dijeron que debía disculparse, cosa a la que no accedió. Sin embargo, 240 mil personas alcanzaron a ver las publicaciones.



Cossio compartió a través de una historia de Instagram, un video donde se ve como una gran cantidad de personas se va encima de él y sus amigos. Y, posteriormente, como debe salir del sitio escoltado por la Policía.

De igual manera, fue enfático en que él no entendía por qué las personas se le habían ido encima, si era su opinión personal y dejó claro que era un ignorante en el tema de los caballos.



"Pruebas de lo que dije: No era para ofender a nadie, no pasó de mi opinión, no hubo insultos ni nada, no entiendo porque se ofenden por una simple opinión. Hago énfasis, yo respeto y no digo que mi pensamiento es irrefutable, esa es simplemente mi manera de pensar y para mí? Esto es explotación animal", se lee en una de las historias.



Y sigue con, "Estos caballos son súper finos, súper costosos, no se cuantos millones de dólares por caballo. Les juro que son más felices los 2 míos que rescaté de la Guajira, 2 criollos que lo único que hacen es correr, comer y cagar COMO TIENE QUE SER".

"Una vez más, lamento si le falto al respeto a alguien: lo que digo es mi punto de vista, no significa que sea una realidad irrefutable y no entiendo como pueden disfrutar ver la explotación de estos pobres animales", dice finalmente.



Cabe resaltar que Yeferson Cossio se encuentra de visita en la ciudad con varios amigos y su pareja, pues fueron invitados al evento InstaFest que se hará el 19 de diciembre.