Amparo Grisales y los secretos de su regreso a la pantalla grande en 'El Paseo 6'

Cuando Rodrigo Triana, el director de El Paseo 6, exclamó: “luces, cámara, acción”, la diva de los colombianos rompió en llanto y le dio gracias a Dios. No podía creer que allí estuviera ella, frente a ese mar de siete colores de la isla de San Andrés, recibiendo la cálida brisa, dispuesta a hacer lo que más le apasiona en esta vida: actuar. Fue una emoción tan grande, que no pudo contener las lágrimas y revela, entre risas, que tuvieron que retocarle el maquillaje antes de empezar la escena.



En El Paseo 6 interpretará a Raquel, la sexy y divertida abuela de Sarita, una chica que se va de excursión de 11 con sus compañeros de colegio. Álvaro Castaño, papá de la joven, decide viajar con su familia para vigilarla de cerca, sin embargo, Raquel, su suegra, no está dispuesta a permitir que él se convierta en la pesadilla de su nieta.



El filme se iba a rodar en abril de 2020, pero por el “naufragio colectivo”, como llama Amparo Grisales a todo lo acontecido por culpa del Covid-19, se pospuso para este año. Como sabía que en la película aparecería en bikini, la actriz aprovechó el confinamiento para hacer el doble de ejercicio del que siempre acostumbra, para entrenar muy fuerte y así “tener el cuerpo súper”.



Estaba planeado que el rodaje fuera para agosto y las grabaciones de Yo me Llamo, el programa concurso donde es jurado, en marzo. Entonces, habló con Dago García, el productor del filme y alto ejecutivo del Canal Caracol, para estudiar la posibilidad de hacer los dos proyectos en tiempos distintos, pues durante cuatro meses que grabaría el espacio de Tv, perdería los buenos resultados obtenidos en su figura. “Se pierde el fit y toca volver a entrenar muy duro y eso no se vuelve a retomar en dos meses”, le explicó a García.

Así que cambiaron el orden de los proyectos: El Paseo 6 se filmó en abril y Yo me Llamo empezó a grabarse a finales de septiembre. “Todo fue sincronizado, muy bonito, con los protocolos debidos, así que no tuvimos ningún percance de contagio ni nada”.



Junto a un “elenco de actores muy profesionales”, tal como describe a sus compañeros Jhon Álex y Chinchila Navia, “comediantes de alto calibre”; a Andrés Mora, un actor mexicano, y una nueva generación de actores y actrices, e influencers, rodó El Paseo 6, película que se estrena el 23 de diciembre y cuyos resultados la dejan muy contenta. “Cuando la vi por primera vez en pantalla me encantó, me pareció de un nivel muy lindo, diferente, realizada en San Andrés, una isla maravillosa. Tiene buena dirección, muy buenos actores, yo quedé muy feliz con la película”, asegura la artista.

¿Cómo fue esa experiencia en el Paseo 6? ¿En quién se inspiró para hacer de abuela?



Nos divertimos mucho, me pareció muy simpático, porque como a mí me hacen tanto bullying llamándome abuela, pues hay gente que cree que es un insulto, cuando una abuela es lo más divino que hay, son las más compinches, las más amigas, las más alcahuetas, las más divinas.



Yo me copié muchas cosas de mi mamá, quien siempre nos motivó mucho a estudiar, y era una persona muy alegre, sabia, amorosa; me pegué de sus dichos y de lo especial que fue con mis sobrinos. Copié muchas cosas de una mamá amorosa, evolucionada, con un amor propio impresionante, una belleza increíble, vanidosa, pero en la buena onda, muy coqueta, muy amiga y así soy en mi personaje como Raquel con mi nieta. Y tengo una relación conflictiva con mi yerno porque no concibo que mi hija se haya casado con un badulaque.



Ellos se cuelan en una excursión de 11 para cuidar a la niña. Y nos vamos todos camuflados hasta llegar a la isla de San Andrés, pero esto se le convierte en una tortura a mi nieta.

23 de diciembre es el día en que se estrena el filme El Paseo 6.

¿Cómo resultó rodar en pandemia?



Muchos en ese tiempo del rodaje estábamos sin vacunar, pero nos hacían pruebas todos los días, había muchos extras también, pero cuando hay buena onda las malas cosas no entran.



Una película como El Paseo es mucho más necesaria en estos tiempos tan difíciles para distensionarnos...



Para estas vacaciones es muy lindo tener una película que divierte, con humor sano, con buenas actuaciones, que se puede disfrutar en familia, en grupo. Este fin de año tenemos que vivir el doble de lo que no pudimos vivir por culpa de la pandemia.

“Espero que la película se estrene con mucho éxito, que a la gente le guste mucho porque para mí, de todos los paseos, este es el mejor”, comenta riendo Amparo. Foto: Especial para El País

¿Qué aprendió del confinamiento?



Yo creo que con este confinamiento y la pandemia aprendimos cómo hacen de falta los abrazos, sentarnos alrededor de la mesa, compartir los buñuelos, la natilla y todas las comidas de Navidad y de año nuevo. Mi mamá (q.e.p.d.) ya no está y extraño sus buñuelos y natilla (risas); los pesebres que hacía tan divinos, el árbol de Navidad, entonces no tenerla es muy triste, pero ella nos da alegría en el corazón porque a ella no le gustaba que uno estuviera triste. Y esa es una de las lecciones que le doy a mi nieta, que en toda la película está triste por culpa del papá. Entonces debo hacerle entender a mi yerno y a mi nieta como hay que dejar ser a la gente, pero siempre protegiendo, como hacía mi mamá. Mamá nos dejaba ser, pero siempre con el ojo avizor, siempre con nosotros en la mira, para que no nos faltara nada.

¿De verdad es tan suertuda Raquel, que como dicen al presentar a los medios este filme “la suerte de la abuela las de 11 la desean”?



Lo que pasa es que es una abuela que nadie se espera, entonces, cuando los de 11 la ven pierden el interés por las chicas de 11 y se van es detrás de la abuela y todos enloquecidos con ella. Por eso en mis redes pongo: ‘Ahí les va la abuela’, porque como me insultan tanto diciéndome abuela... pero yo digo no, eso para mí no es un insulto. Porque, además, hay abuelas de abuelas. Y las abuelas, sea la que sea, de la edad que sea, son divinas.

Para personificar a Raquel, una abuela curvilínea y sexy, Amparo Grisales hizo el doble de ejercicio y entrenamiento que acostumbra a hacer. Los resultados saltan a la vista. Foto: Especial para El País

¿Ha sido una mujer paseadora? ¿Qué destinos prefiere?



He viajado muchísimo, gracias a Dios, he vivido en otros países. Hay lugares maravillosos, pero para mí lo más importante de un paseo es la compañía, para uno poder compartir las experiencias, los lugares. Una vez dije: no viajo más sola, porque irse uno sola a lugares maravillosos como Grecia, Egipto, la verdad es que si, es todo muy bonito, pero uno se cansa de ver a nivel turístico los lugares. Ya uno quiere es disfrutarlos con alguien. Y en Colombia hay lugares maravillosos, como San Andrés, por ejemplo.



A mí me fascina viajar, ir de compras, conocer los lugares íconos de cada destino. Gracias a Dios he tenido esa oportunidad de viajar, o trabajando o paseando, o viviendo, porque he podido vivir en varios lugares y siempre termino en Colombia porque me encanta mi raíz, mi gente, sentirme enraizada en mi tierra. Después de vivir en muchos lugares un día resolví que el vividero que más me gusta es Colombia.

¿Qué época prefiere para pasear?



A mí me encanta mucho el verano, la primavera. Me encanta irme a Buenos Aires, a Punta del Este, a Brasil, donde tengo un novio hermoso. Me encanta irme en esta época cuando es pleno verano, ir a pasar el fin de año. Paso el 24 de diciembre y un buen rato con mis hermanas, con mi familia.



Cuando mi mamá estaba en este plano, con nosotros, me quedaba al 31, porque las comidas en familia son muy importantes y porque mi mamá cumplía el primero de enero. Yo no me perdía un cumpleaños de mi mamá. Tú sabes que soy mamitis, mamitis. Ahora que no está arranco y me voy, para que no me venga la tristeza de los recuerdos. La recuerdo en otro lado, entonces trato de irme, compartir con amigos el 31. Ahora siempre trato de irme a un paseíto el fin de año y comienzos del año.

¿Se va para Brasil a ver al novio?



No, nos vamos para otro lado. Tengo el boleto, pero Argentina está en luz amarilla, como esperando que en cualquier momento cierre por la variante (Omicron), y hay países muy complicados para entrar y salir, me da vaina arriesgarme y que de repente esté yo allá y no pueda retomar Yo me Llamo. O que vuelvan a confinamiento.



En el boleto está la advertencia de que el Gobierno argentino puede cerrar o no la frontera. Aunque no creo, porque esa nueva variante no es tan letal y hay mucha gente vacunada. Yo siempre trato de pensar en positivo y creo que la peor parte ya pasó y si los que no se han vacunado se vacunan sería mucho mejor todavía (risas). Mucha gente, por la pandemia, empezó a recoger una información tonta.



Yo sí creo en la ciencia, en los científicos y toda la vida nos han vacunado, entonces no sé cuál es la tontería de los que no se vacunan. Gracias a Dios mucha gente se ha vacunado y eso ha hecho posible que se vuelva a abrir el mundo.

¿Qué agradecerá a Dios del 2021 y qué pedirá para el 2022?



Siempre le agradezco por los regalos de vida, que son muchos, y el primero es la salud, la vida, hacernos sobreviviente a este naufragio que vivimos; tener a mis hermanas, a mis sobrinos y sobrinas y que mi mamá cuando el cielo está estrellado ella está en la estrella que más brilla.

“Ojalá cumplan las leyes, como la ley contra el maltrato animal, pues cuando maltratan a un perrito no hacen un carajo, la justicia no hace nada, eso es pura demagogia” Amparo Grisales Actriz

Agradezco a Dios también por permitirme trabajar en lo que me gusta. Y con eso estoy feliz porque sé que las cosas grandes siempre llegan y el éxito llega sin avisar porque son regalos de vida que Dios da y uno se los merece también.

¿Nunca ha pensado escribir sus memorias? ¿Alguien le ha solicitado hacer un libro autobiográfico?



Sí, sí me lo han pedido, pero no. Yo tengo muchas vivencias, mundo, he conocido muchos personajes, he tenido una vida muy hermosa, gracias a Dios, pero no me llama la atención eso, le tengo como cierta cosa: cuentas tu vida o te hacen una vida en una serie y como que se te para tu carrera.



Siento que todavía tengo mucho que dar como actriz, amo, adoro lo que hago y espero hacerlo hasta que Dios me lo permita. Una vez mi mamá hablando conmigo de este tema de escribir memorias me dijo: nunca lo hagas.

Por ahora no quiero escribir mis memorias o que me hagan una serie o hacer un libro autobiográfico. Yo prefiero seguir viviendo y contando historias con los dones que Dios me ha dado y mis atributos como actriz” Amparo Grisales Actriz

Si hay íconos, pues sí, que cuenten su vida, me parece divino, pero estando uno en vida y ver que alguien lo represente y cuente su vida no sé, como que no... que cuenten mi vida o la hagan en serie todavía no, yo siento que tengo muchas cosas por hacer y disfrutar. Así que no sé. Sí tomo nota y hay muchas cosas que ya he escrito para en un futuro de pronto un libro, en donde no contaré todo. Yo creo que hay cosas que uno tiene que guardar para uno.







¿Es de las que tiene presente algún agüero el 31 de diciembre?



¿Sabes que no? Lo único que hacía con mi mamá, alrededor de la mesa, era comernos las uvas metidas en champaña. Nos comíamos una uva por cada mes y pedíamos un deseo. El de las uvas es el que sigo haciendo con mis hermanas porque es una ceremonia linda.



Pero, generalmente, cuando son las doce de la noche me aíslo, sola, si estoy en el mar; si estoy en algún lado me voy a una terraza y me pongo a orar, como lo hacía mi mamá y doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha dado y por todas las cosas grandes que están por venir. Yo no pido nada, yo doy gracias y más gracias.

¿Qué proyectos tiene para el próximo año?



Antes de arrancar Yo me Llamo me fui a hacer en México un piloto hermoso, de una súper producción que se haría en Miami. Trajeron gente de todas partes. No puedo contar de qué se trata hasta finales de enero, me hicieron firmar un contrato.



Soy protagónica. Estuve quince días en México y qué personaje tan hermoso, me siento muy honrada de que se hayan fijado en mí para ese personaje. Es una mujer de 48, 50 años, es una gran sorpresa para el año entrante y eso son los regalos de vida que Dios me dio este año, pero que se concretarán para segundo semestre de 2022. Cuando ya me den carta abierta te contaré. Esto no lo he podido publicar ni en redes.

¿Cómo siente que le fue en este 2021 que pronto se acaba?



Para mí ha sido un año maravilloso, por tener película y tener Yo me Llamo con ese rating, con ese éxito, con esos participantes tan maravillosos que se presentaron este año.



Me salieron dos proyectos grandes este año, porque además del de México, tengo otro que voy a hacer aquí en Colombia, es un personaje maravilloso. Entonces, estoy muy feliz con todos esos regalos de Dios.

Espero terminar con éxito lo que estoy haciendo.



Espero que la película se estrene con mucho éxito, que a la gente le guste porque para mí, de todos los paseos, este es el mejor (risas). Lo de uno es como lo mejor (risas). De verdad, la película tiene un nivel muy bonito.

Y el año entrante, el 2022, voy a recibirlo con mucha alegría, con mucha luz y con mucho agradecimiento en el corazón.