‘Ya no es Medea’, proyecto escénico para ver

La Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, invita a la presentación de la obra teatral ‘Ya no es Medea’, el próximo sábado 15 de abril, a las 6:30 p.m., en el Teatro Esquina Latina, (calle 4 oeste # 30-35). La entrada es libre, hasta llenar el foro.



La puesta en escena está a cargo de los estudiantes de VIII semestre de Artes Escénicas. Un novel equipo que se estrenó con ‘Las Maestras, la Autopsia’, de Enrique Buenaventura, bajo la dirección del Mg. Luis Ariel Martínez, en 2021.



’Ya no es Medea’, transcurre en el año 2053, entre las memorias de El Observador y su aparente estado de realidad. En su cabeza, los recuerdos pesan siendo, aún, profundamente livianos. Todos los personajes son él; él es un YO multiplicado y multisituado en otros cuerpos, hechos de memorias con falda, que aluden a una remembranza ancestral.



Quizás de su Medea, mujer oscura y de carácter reticente que se resiste al olvido. Logos Controlador, gris versión interdimensional de Pepe Grillo, que habita despóticamente en sus recuerdos, recordándole su naturaleza humana caótica y poéticamente intravenosa; atemporal, fracasada y existencialista.



Esta obra es un ejercicio intertextual y dialógico con varios autores, desde la ciencia, filosofía, poesía, literatura, el cine y el teatro. Te haces la pregunta, ¿Acaso? ¿Hay urgencias, como las que el espejo puede contarle, cuándo ni siquiera eres capaz de preguntarle por ellas?

‘Ya no es Medea’, es el segundo proyecto escénico de corte académico, que llega a las tablas, bajo la dirección de la Mg. Jackeline Gómez. Ahora, este equipo de estudiantes se encuentra preparando su tercera puesta en escena ‘Terror y miseria del Tercer Reich’ de Bertold Brecht, con la dirección de los maestros Guillermo Piedrahita y Doris Sarria, la cual se exhibirá en el segundo semestre de 2023.



Lea también: Así es el curso de danza creativa dirigido a docentes de artes y primera infancia