Ya huele a fiesta: detalles del lanzamiento de la Feria de Cali 2022

Este jueves, en el hotel Spiwak, la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali, Corfecali, y la Alcaldía de Cali, presentaron a los medios de comunicación detalles inéditos de la versión 65 de la Feria de Cali, que llega a reafirmar por qué la ciudad es un territorio de culturas populares, tradiciones, bailes y alegría.



Este evento fue previo al lanzamiento oficial, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre, en las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, desde las 6:00 p.m., con entrada libre.



Como es tradición, del 25 al 30 de diciembre tendrá lugar la Feria de Cali, que contará con 64 eventos y muchas celebraciones importantes, como los 15 años del Salsódromo ‘Un abrazo de color y tradición’, cuyo desfile se llevará a cabo el 25 de diciembre, 2000 artistas (36 escuelas participantes, 5 invitadas y 10 infantiles; 6 comparsas, 3 orquestas, 30 parejas de la vieja guardia y 250 bailadores), desfilarán por la Autopista Suroriental entre calle 13, sector La Luna hasta la carrera 39. Habrá ingreso a graderías con boletería y zona con entrada libre.



El Festival de Orquestas, el 25 de diciembre, integrará, por su parte, bailarines, orquestas internacionales y locales en vivo, así como escuelas de baile participantes del Salsódromo, reunidas en la pista atlética del Estadio Pascual Guerrero. Este evento será con boletería e irá de 8:00 p.m. a 3:00 a.m.



Regresa nuevamente la Fiesta de mi Pueblo, el 26 de diciembre, con un desfile mágico que reunirá las tradiciones, color y cultura de los 42 municipios del Valle.



La Sonora Ponceña estará presente en el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, que cumple 31 años, contará con entrada libre y se realizará en las Canchas de Baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, del 26 al 30 de diciembre con la participación de 5 orquestas.



Por segundo año consecutivo, se consolida La Gran Verbena Salsera del Oriente, que del 25 al 27 de diciembre, de 4:00 p.m. a 3:00 a.m., en la unidad deportiva Mariano Ramos, contará con 150 bailarines y 6 eventos, para el disfrute libre del público.



Otra de las celebraciones son los 100 años de la Naval, que tendrá lugar en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, en la Autopista Suroriental, desde la cra. 32 hasta el Parque Alameda, el 27 de diciembre. De 2:00 a 6:00 p.m., en un recorrido por la cra. 23, Autopista Sur hasta el parque Alameda, se exhibirán autos anfibios y réplicas de buses antiguos. Habrá ingreso con boletería y zona de entrada libre.



El desfile del Carnaval de Cali Viejo por autopista suroriental desde la calle 13, sector la Luna hasta la carrera 39, conmemora un siglo y el 28 de diciembre le hará un homenaje a la caleñidad, a través de 35 comparsas y 1500 artistas (Boletería y zona de entrada libre) que harán alusión a la historia de estos 100 años con personajes, situaciones y momentos que marcaron la historia de la ciudad hasta hoy.



A las 22 comunas y 15 corregimientos llegará la Feria Rural y Comunera del 25 al 30 de diciembre.



El 29 y 30 de diciembre serán los conciertos de la Calle de la Feria, en la Autopista suroriental entre Cra. 32 y Cra. 39, con artistas y orquestas en tarima de 5:00 p.m. a 3:00 a.m.



También habrá Super Concierto, el 27 de diciembre, de 8:00 p.m. a 3:00 p.m., en el Estadio Pascual Guerrero, (boletería). Los artistas serán anunciados próximamente.