"Y el Óscar es para...": conozca todos los detalles de la entrega de premios esta noche

La espera termina esta noche. La ceremonia de la edición 95 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se realiza hoy, a partir de las 7:00 p.m., en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Los Óscar se entregan a partir de los votos de los 9.500 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y este año las apuestas parecen claras en las principales categorías.



Ya está confirmado el Óscar honorífico para Michael J. Fox, que recogerá el Premio Humanitario Jean Hersholt, mientras reconocimientos del mismo tipo irán a parar a manos de la directora y productora Euzhan Palcy, el director Peter Weir y la compositora Diane Warren, esta última nominada hasta tres veces en los galardones.



La ceremonia será presentada por Jimmy Kimmel, quien hizo lo propio en las ediciones de 2017 y 2018 y tendrá números musicales dignos del SuperBowl, con actuaciones de Lady Gaga y Rihanna, quienes compiten en la categoría de mejor canción original.

Mejor Película

Con once nominaciones, la gran favorita es Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, sobre una inmigrante china, que batalla con un villano interdimensional —y este resulta ser su hija—. “Detrás de la película hay un grupo de gente muy agradable por quienes es imposible no alegrarse”, dijo a la AFP Scott Feinberg, columnista de Hollywood Reporter. La cinta ya ganó los mayores reconocimientos de los sindicatos de directores, productores y actores.

Mejor Director

Con una puntuación de 7.3/10 en IMDB, Los Fabelman, el filme semi-autobiográfico de Steven Spielberg, podría otorgarle su tercer Óscar en esta categoría. Ya ganó dos por La Lista de Schindler y Rescatando al Soldado Ryan. Hizo la película protagonizada por Michelle Williams y Paul Dano cuando pensaba que el mundo se iba a acabar. Desde el año pasado, el productor y guionista ostenta el hito de ser el primer cineasta nominado a mejor director en seis décadas distintas.

Mejor Actriz

Si Michelle Yeoh, quien nació en Malasia, se llevara el premio por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, cambiaría la historia del cine al ser la primera mujer asiática en ganar un Óscar como actriz principal. Sin embargo, la veterana Cate Blanchett, quien ya se lo ha llevado en dos ocasiones, es la gran favorita por su interpretación de Lydia Tár, una directora de orquesta caída en desgracia. Podría sorprender.

Mejor Actor

Aunque no ha sido un triunfo unánime en todos los premios de la temporada de cine, Brendan Fraser, por La Ballena, llega como el favorito, pese al escándalo y desplante de los Globos de Oro, en los que señaló a uno de los directivos de los premios de acoso sexual. Creemos en su triunfo por encima de los reconocimientos y aplausos para Austin Butler por Elvis y Colin Farrell por Los Espíritus de la Isla, quienes sí ganaron el Globo de Oro. A Fraser lo respalda eso que tanto gusta en Hollywood: el regreso de una estrella, brilla mucho más fuerte que el nacimiento de una

Actriz de Reparto

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo tiene a dos intérpretes en esta categoría: Stephanie Hsu, actriz revelación de la temporada, y la consolidada Jamie Lee Curtis, la favorita. De llegar a ganar, este sería su primer Óscar y sería un gran reconocimiento a su trayectoria que ha incluido todo tipo de memorables papeles. Y para los que creen en las cábalas del Óscar, Jamie ya se llevó el SAG, entregado por el sindicato de actores por su papel de villana, siendo un buen augurio ya que nueve de las últimas diez ganadoras del SAG han obtenido la estatuilla dorada.

Elenco de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo AFP

Actor de Reparto

Otro gran retorno como el de Brendan Fraser es el de Ke Huy Quan, el niño de Indiana Jones y Los Goonies ya se ganó el Globo de Oro, el Critics’ Choice y el SAG, además de 40 premios regionales de la crítica. Durante años, el actor vietnamita-americano tuvo problemas buscado trabajo en Estados Unidos hasta que se presentó esta oportunidad en la que interpreta varias personalidades que incluyeron muchas peleas con artes marciales. Barry Keoghan, de Los Espíritus de la Isla, le arrebató el Bafta, así que tal vez podría ser uno de los ‘palos’ de la noche.

Película Extranjera

En total, 93 países participaron en la preselección para Mejor Película Internacional. ‘Argentina, 1985’, drama histórico sobre el Juicio a las Juntas Militares que se ganó el Globo de Oro, disponible en Prime Video, es la favorita.



Su puntuación es de 7.6/10 y tiene al arma no tan secreta que ha llevado al cine argentino a brillar en el mundo: Ricardo Darín. Al filme de Santiago Mitre, podría hacerle sombra, tal vez, Sin Novedades en el Frente, que también compite entre las diez nominadas al Óscar a Mejor Película. Con 7.8/10 en IMDB, está disponible en Netflix.

Sorpresas del Óscar

Por Juan David Zules, crítico de cine Zules Films en Youtube Zules Films

Hay dos preguntas que todo el mundo se hace en torno a la ceremonia de los Óscar esta noche: ¿Abofetearán a alguien?, y ¿puede una alocada historia de ciencia ficción con dedos de salchicha y juguetes sexuales, realmente, llevarse el premio a la mejor película?



La respuesta más probable a la primera pregunta es... no. La Academia tendrá hoy un “equipo de crisis” listo para la acción después del episodio protagonizado por Will Smith y Chris Rock, el año pasado.



Sí podría ser la resolución del segundo interrogante. Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, sobre una inmigrante china, propietaria de una lavandería, que batalla con un villano interdimensional, no podría estar más lejos de las usuales ganadoras de las estatuillas y aún así ser una de las más opcionadas a llevarse varias.



Sin embargo, nada está seguro en los Premios de la Academia, que se transmiten en vivo a más de 100 países y constituyen la ceremonia de premios más antigua de los medios que se realiza desde 1929.



Las estatuillas doradas son concedidas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a los profesionales en la industria cinematográfica que incluye productores, directores, escritores, actores y demás personas relacionadas con la realización de una película. Recibir un Óscar es ampliamente considerado el máximo honor que puede haber en el cine.



En número de nominaciones, a Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo le siguen Los Espíritus de la Isla y Sin Novedad en el Frente, ambas con nueve; Elvis con ocho, Los Fabelmans con y Top Gun: Maverick, con seis, donde Tom Cruise aspira al Óscar como productor.



Sin Novedad en el Frente compite a mejor película extranjera por Alemania y la vez, como mejor filme general. Recordemos que esto rara vez sucede, aunque se han visto contadas excepciones, como es el caso de La Vida es Bella, Roma o Parásitos.



Estos son algunos de los ejemplos de películas que compitieron en ambas categorías, dejando a Parásitos como la única película de la historia que ha logrado salir victoriosa con ambos premios.



Este domingo veremos si la suerte acompaña a la producción original de Netflix. La plataforma también cuenta con películas originales en la categoría de animación: Pinocho, de Guillermo del Toro, y Monstruo del Mar.



En una lista llena de nominados de los premios, varios actores compiten por primera vez. Entre ellos están Austin Butler por Elvis, Brendan Fraser por La Ballena y Paul Mescal Aftersun, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan Todo en Todas Partes al Mismo tiempo. Angela Bassett es la primera estrella de superhéroes de Marvel en ser nominada por su interpretación de Reina Ramonda en ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’.



En la categoría de Dirección, Steven Spielberg ya lo ha ganado dos veces y ahora aspira a otro con su película Los Fabelmans. Pero los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, también tienen grandes chances por la forma de haber contado esta alocada historia. Los demás directores nominados son Todd Field por Tár, Ruben Östlund por El Triángulo de la Tristeza y Martin McDonagh por Los Espíritus de la Isla.



@ZulesFilms