Greeicy Rendón y Mike Bahía, los artistas caleños que conforman una de las parejas más queridas por la farándula colombiana, ajustan los últimos detalles de su gran regreso a los escenarios juntos en Amantes Tour 2022. Estarán en Bogotá el viernes 4 de marzo, en Centro de Eventos Autopista Norte; en Cali el sábado 5 de marzo, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, y en Medellín el 18 de marzo, en el Centro de Eventos La Macarena.



Los futuros padres se encuentran emocionados por dar finalmente vuelo a un sueño que ha sido cancelado anteriormente, en varias ocasiones, por cuenta del coronavirus. Ellos ven esta como una gran oportunidad para presentarse en familia.



“Mike y yo tenemos, por supuesto, shows independientes, pero siempre que nos uníamos en tarima sentíamos que pasaba algo muy especial. Esa gira, ese Amantes Tour, no se dio por el tema de la pandemia. Fue muy triste. Hoy tiene mucho más significado porque habíamos querido hacer un espectáculo para la familia, y esta vez justamente vamos a estar en el escenario con la nuestra”, dice la actriz y cantante, quien se diera a conocer por su protagónico en La Chica Vampiro.



Los artistas se encuentran disfrutando al máximo de su embarazo y aunque es la primera vez que pasan por esta experiencia, sienten que lo han podido llevar de la mejor manera posible, pues Greeicy siente que en este momento es la consentida de la casa. “Es una experiencia que apenas estamos comenzando a vivir y de una manera maravillosa.



Nosotros no sabemos cómo hacerlo bien, ni si estamos preparados, pero nos sentimos dispuestos a aprender y con la corta experiencia que tenemos, ha sido muy especial. Agradezco porque he sido una mujer muy afortunada al tener un embarazo sano y saludable y además, soy muy feliz por Mike, porque si no tuviera una persona como él y mi familia no sería un proceso tan lindo”, cuenta la cantante.



Aunque los cambios de humor no han sido un gran problema para Greeicy, pues ha sabido manejarlos, uno de los síntomas más extraños para ella es que a veces le molesta la presencia de Mike. “Yo a él lo amo con todo mi corazón, pero a veces me ha pasado que se me acerca y me fastidia su olor, su presencia. El primer día que me pasó le dije “¡Ay! no, te odio” y los dos nos echamos a reír”, confiesa jocosa.

La pareja comparte constantemente con sus seguidores el avance y las vivencias con el bebé que nacería en abri Foto tomada de Intagram: @greicyrendonreoficial

“Es muy importante decirle al país que los caleños estamos ahí y trabajamos con mucho amor para entregar

mucho talento”.



Mike Bahía,

En distintas ocasiones los seguidores de la pareja han preguntado por el sexo del bebé, sin embargo ellos han decidido esperar hasta el momento del nacimiento para saber si es niño o niña. Lo que sí tienen pensando es el nombre. “Si es niña se llamará Arena y si es niño será Kai (nombre de origen hawaiano, significa mar, océano), pero estamos esperando a ver si se cumplen los presentimientos, siento en mí una energía muy masculina. Pero toca guardar el picantico para ese día. Será un hermoso regalo”, explica Greeicy.



A muchos de sus seguidores les preocupa el riesgo que pueda tener la intérprete de ‘Los consejos’ al realizar los conciertos, ya que para la fecha tendrá 6 o 7 meses de embarazo. No obstante, los cantantes les dan parte de tranquilidad y aseguran que están teniendo todas las precauciones necesarias en ese sentido.



“Como padres somos los más interesados y los que tenemos que garantizar que nuestro hijo reciba los beneficios que implica hacer parte de una gira, que no cualquier mamá le puede dar ese regalo a su hijo. En el caso de Greeicy, ella lo puede hacer porque es un embarazo normal y yo la veo y la admiro. Recuerdo la frase ‘estoy embarazada, no enferma’, porque ella es una mujer sana y esto permite que el bebé pueda hacer parte del show y tenemos una linda sorpresa para nuestro público ”, comenta Mike Bahía sobre este Amantes Tour que aterrizará en Cali el próximo mes.



La presentación en la ‘Sucursal del cielo’ es una oportunidad muy especial para los cantantes, volver a la ciudad donde iniciaron sus carreras representa para ellos mostrar todo lo que han construido en este tiempo. “Cali es una parada obligatoria para nosotros, porque esta ciudad sigue siendo un espacio soñado, un lugar donde soñamos cantar, no importa si llenamos una discoteca o el Pascual, para nosotros es igual de importante. Porque es la gente que me vio crecer, es la gente a la que yo no tengo que ir a demostrarle quién soy, pretendiendo ser alguien diferente y aparentar. Es muy lindo llegar siendo nosotros mismos”, expresa la que hiciera con su voz y su carisma todo un boom de un tema inspirado en ‘La Rutina’.

Le apuestan al talento caleño

Precisamente la capital del Valle es la ciudad donde se han planeado los conciertos y se han tenido en cuenta hasta los detalles más pequeños.

Sienten que este es un espacio natural, orgánico, en el que ellos han logrado sentirse conectados para crear nuevos proyectos que aporten al crecimiento musical y profesional de nuevos artistas.



“Naturalmente, se nos dio la oportunidad de ir a inspirarnos y generar la gira en nuestra ciudad, allá soñamos con cada instante y cada detalle que queremos para show. Fue muy lindo soñar esta gira ahí, donde algún día imaginamos ser lo que quizás somos hoy, fue hermoso estar en la ciudad donde un día me pregunté ‘¿será que estoy soñando muy alto?’ Por eso debe ser parte de la gira”, reflexiona la también intérprete de ‘Los Besos’.



Entre otras cosas, los cantantes planean realizar un proyecto que iniciará en La Capital de la Salsa llamado El Árbol de los Sueños con el cual buscan apoyar a los artistas emergentes de su ciudad.

Mientras llega el nuevo integrante a la familia de los cantantes caleños, Greeicy y Mike Bahía llevarán a cabo su gira ‘Amantes Tour 2022. Att: Amor Foto tomada de Instagram: @mikebahia

Alejandro Sanz fue cómplice del amor entre los cantantes cuando apoyó a Mike para proponerle matrimonio

a Greicy durante su concierto en septiembre del año 2021.