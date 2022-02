Falleció Isabel Torres, la actriz que había anunciado que le quedaban dos meses de vida

Isabel Torres, la actriz española que se hizo reconocida por protagonizar la exitosa serie 'Veneno', falleció a sus 52 años luego de luchar contra un cáncer de pulmón que le hizo metástasis.



Este viernes, a través de una publicación en su Instagram, los familiares de Isabel confirmaron el fallecimiento de la también presentadora, quien el pasado mes de noviembre había compartido un video en el

que detallaba su situación médica y aseguraba que su equipo médico "en principio me ha dado dos meses de vida".



"Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", dice el mensaje compartido por sus familiares.



La actriz fue diagnosticada con esta enfermedad en 2018 y fue hace dos años cuando reveló a sus seguidores que le había generado metástasis.



"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans. (...) He estado muy malita y quería decirles un poquito cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga, quien me está cuidando", dijo Torres en el clip en el que compartió su situación de salud.



¿Quién era Isabel Torres?

Isabel Torres es una actriz española, nacida el 14 de julio de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, quien se hizo reconocida en el mundo por su papel protagónico en la serie 'Veneno', estrenada el año pasado y que muestra la vida de Cristina Ortiz, 'La Veneno'.



Sin embargo, en su país ya era reconocida desde hace más de 20 años, gracias a que fue la primera mujer trans oriunda de las Islas Canarias que pudo adecuar su identidad de género a su DNI (documento de identidad), en 1996.



En 2005 fue la primera candidata transexual a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. También se ha destacado por participar en programas de televisión como 'Channel Nº 4', 'El programa de Ana Rosa' o 'DEC'.