¿Viscosos, pero sabrosos? Yeferson Cossio encontró gusanos en un restaurante en Cali 

El influencer Yeferson Cossio aprovechó su estadía en Cali para hacer lo que más le gusta, vivir experiencias en los restaurantes de más prestigio.

Sin embargo, en esta ocasión su experiencia en la capital vallecaucana no fue la mejor, puesto que se encontró con que la comida que probó en un reconocido restaurante de la ciudad tenía un 'ingrediente' inusual: gusanos.



Según Cossio, cuando les sirvieron la comida a él y a su grupo de amigos todos se dieron cuenta que el plato no se veía apetecible. Pero su sorpresa fue mayor cuando un gusano salió de un plato que tenía carne y verduras.



Fue allí cuando el influencer decidió irse del establecimiento. “Vinimos a cenar en un restaurante en Cali. La comida no estaba rica, queríamos ser educados y no decíamos nada y comíamos y PUM, nos salió un gusano”, reveló Cossio en sus redes.



En el video publicado en sus redes quedó registrado el momento en el que Cossio pidió la cuenta.



La mesera del lugar les preguntó: “¿Qué tal la comida?”, a lo que el influencer respondió: “Mal. Tiene hasta gusanos”.



La trabajadora del restaurante se sorprendió tanto, que hasta pensó que se trataba de una broma.

¿Qué haría usted si encuentra este tipo de 'ingredientes' en su comida?