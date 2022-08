Video: Bad Bunny sorprendió en su presentación en los VMA al darse un beso con sus bailarines

Bad Bunny protagonizó un momento sorprendente en los Video Music Award que se llevaron a cabo el pasado domingo, el boricua se besó con dos de sus bailarines con los que compartía escenario en en medio de su presentación en la premiación.



El episodio que aparantemente hizo parte de la coreografía de su actuación convirtiéndose en una escena impactante para los fanáticos del artista y los asistentes al evento.



En la misma premiación, el reggaetonero hizo historia al llevarse el aclamado premio de la noche como artista del año, con el que se convirtió en el primer cantante de habla no inglesa en llevarse este galardón.



El boricua no recogió la estatuilla debido a que se encontraba realizando su presentación para la premiación desde Yankee Stadium de Nueva York. Sin embargo, minutos después de terminar su actuación, el puertorriqueño recibió su premio en el escenario.



"De corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo este premio", dijo en su discurso de agradecimiento.



Del mismo modo, el cantante destacó en sus palabras a su cultura, idioma y país, "yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero", agregó el cantante.