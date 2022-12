'Ven a cantar, ven a cantar': Los villancicos que no pueden faltar en la Novena de Navidad

Cantar villancicos en diciembre es una de las tradiciones con las que han crecido los colombianos y que, desde hace muchísimos años, se han ido pasando de generación en generación.



Estos cánticos, que persisten desde los tiempos del renacimiento español y rápidamente llegaron a Latinoamérica y a su vez a Colombia, actualmente son mundialmente reconocidos y suelen acompañar la Novena de Aguinaldos.



Aquí una lista de los villancicos más sonados durante las festividades:

Pastores venid

Coro:

Pastores venid, pastores llegad

a adorar al niño, a adorar al niño

que ha nacido ya



En el Portal de Belén

Hay estrellas sol y luna

La Virgen y San José

Y el niño que está en la cuna



Coro x2



Ábreme tu pecho, niño

Ábreme tu corazón

Que hace mucho frío afuera

Y ahí solo hallo calor



Coro x2



El niño miró a la Virgen

A la Virgen San José

El niño miró a los dos

Y se sonrieron los tres



Coro x2

Mi burrito sabanero

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén (x2)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)



El lucerito mañanero ilumina mi sendero (x2)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)



Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando (x2)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar



Tuki tuki tuki tuki, Tuki tuki tuki tú

Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús



Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén (x2)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)



El lucerito mañanero ilumina mi sendero (x2)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)



Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando (x2)

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén (x2)



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar



Tuki tuki tuki tuki, Tuki tuki tuki tú

Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús

El duraznero

Debajo de un duraznero, Santa María soñaba

Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas

Debajo de un duraznero, Santa María soñaba

Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas



Por la senda de la tarde, vi al mensajero de amor (x2)

Sobre la Virgen y el niño con una y con otra flor (x2)



Con una y con otra flor, con una y con otra flor (x2)



A la orilla de la fuente, calla la Virgen morena

Su silencio transparente alaba el agua serena

A la orilla de la fuente, calla la Virgen morena

Su silencio transparente alaba el agua serena



El niño duerme en sus brazos, como lucero en el cielo (x2)

Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo (x2)



Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo (x2)



Debajo de un duraznero, Santa María soñaba

Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas

Debajo de un duraznero, Santa María soñaba

Y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas



Por la senda de la tarde, vi al mensajero de amor (x2)

Sobre la Virgen y el niño con una y con otra flor (x2)



Con una y con otra flor, con una y con otra flor (x2)

Antón Tiruliruliru

Coro:

Antón Tiruliruliru, Antón Tiruliru-rá

Antón Tiruliruliru, Antón Tiruliru-rá

Jesús al pesebre vamos a adorar

Jesús al pesebre vamos a adorar



Duérmete niño chiquito

Que la noche viene ya

Cierra pronto tus ojitos

Que el viento te arrullará



Coro x2



Duérmete niño chiquito

Que tu madre velará

Cierra pronto tus ojitos

Porque la entristecerás



Coro x2

Campana sobre campana

Campana sobre campana

Y sobre campana una

Asómate a la ventana

Verás al Niño en la cuna



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas nos traéis?



Recogido tu rebaño

¿A dónde vas pastorcito?

Voy a llevar al portal

Requesón, manteca y vino



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas nos traéis?



Campana sobre campana

Y sobre campana dos

Asómate a la ventana

Porque está naciendo Dios



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas nos traéis?



Caminando a medianoche

¿Dónde caminas pastor?

Le llevo al niño que nace

Como a Dios mi corazón



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas nos traéis?

Los peces en el río

La Virgen se está peinando

Entre cortina y cortina

Sus cabellos son de oro

Y el peine de plata fina



Coro

Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver al Dios nacer



La Virgen está lavando y tendiendo en el romero

Los angelitos cantando y el romero florecido



Coro



La virgen está lavando con muy poquito jabón

Se le picaron las manos, manos de mi corazón



Coro

Tutaina

Coro:

Tutaina tuturuma

Tutaina tuturumaina

Tutaina tuturuma turuma

Tutaina tuturumaina



Los pastores de Belén

Vienen a adorar al niño

La Virgen y San José

Los reciben con cariño



Coro



Tres reyes vienen también

Con incienso, mirra y oro

A ofrendar a Dios su bien

Con el más grande tesoro



Coro



Vamos todos a cantar

Con amor y alegría

Porque acaba de llegar

De los cielos el Mesías



Coro