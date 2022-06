Una 'patadita' de récord: Jorge Barón, el presentador musical con más trayectoria del mundo

Si hay una estrella que más brilla en Colombia es la de este ibaguereño, que acaba de establecer el récord del presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo, según la cuenta de Twitter de Guinness World Records.



Jorge Barón, que hoy cuenta con 73 años de edad, ha recorrido 715 municipios de Colombia, lo que equivale a más de 586 mil kilómetros, durante 52 años y 299 días. En cada viaje por mares, ríos, selvas; a bordo de mulas, camiones, barcos y aviones, lo acompañan 250 personas que se encargan del montaje y 50 toneladas en equipos.



Le ha dado la ‘patadita’ de la suerte a artistas nacionales como Shakira, Juanes, Diomedes Díaz, Binomio de Oro, Maluma, J Balvin, Karol G, e incluso internacionales como Luis Miguel, Miguel Bosé, Raphael, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Menudo y Celia Cruz, por nombrar solo algunas de las infinitas estrellas que han pasado por su show.



A través de ‘El Show de Las estrellas’, cuya primera emisión data del 24 de mayo de 1969, Barón ha recorrido todos los rincones de Colombia y varias ciudades del mundo, para brindar optimismo y entusiasmo, y algo más que “aguita pa’ mi gente” a más de 9.180.000 personas. Por dicha labor, ha recibido 300 llaves de diferentes ciudades y se le ha declarado hijo adoptivo de 320 municipios de Colombia.



En medio de las celebraciones, el presentador de televisión con más trayectoria en el país, hizo un espacio para hablar con esta casa editorial.

“El primer contacto que

tuve con el micrófono, fue cantando un

gol del deportes Tolima” Jorge Barón

¿Este reconocimiento del Guinness World Records qué le produce, además de ‘Mucho Entusiasmo’?



Estoy muy emocionado por este reconocimiento, son cerca de 53 años de llevar alegría y un mensaje de paz a todos los rincones de la patria, y de ser considerado el presentador de mayor trayectoria en programas musicales de la televisión en el mundo; es un honor.



¿Siente que esto es como una ‘patadita’ para usted?



Así es, eso es para mí, otra patadita de la buena suerte. (Sonríe).



Hablando de eso, ¿cómo nació esa ‘patadita’ de la buena suerte?



La patadita de la buena suerte es importada, me la dio un gran amigo, conductor de la televisión mexicana que ya murió, Raúl Velasco. Con él junto con Amador Bendayán, presentador y productor venezolano hacíamos una tripleta de conductores de programas musicales y unos acuerdos con el propósito de traer a Latinoamérica a los artistas más importantes de la época, españoles, argentinos, mexicanos, porque en aquellos años no existía ni el satélite, ni las grabaciones, ni los videos y la única manera en que un artista podía darse a conocer en el país era a través del Show de las Estrellas.



De esa manera, hacíamos una especie de vaca que lograba bajar los costos. Con los compañeros de la TV de esos países y con la ayuda de las compañías disqueras, los traíamos y la gente podía conocerlos porque tenían referencias de ellos a través de los discos y la radio, aunque no hubieran visto sus rostros antes.



Londres, Roma, Madrid España, México y Venezuela, han sido algunos de los países que ha visitado el Show de Las Estrellas.



Jorge Barón, presentador colombiano. Especial para El País

¿Cómo se creó la expresión ‘agüita pa’ mi gente’?



Nació por parte del público. Teníamos una grabación en Barrancabermeja, Santander, el estadio estaba lleno, estábamos en el ensayo y terminando de organizar las pruebas de sonido. En el trayecto al sitio del concierto, un taxista nos comentó que en Barrancabermeja no llovía con tanta frecuencia, pero que cuando llovía era a cántaros, por varios días y con truenos y centellas. Pensamos que a lo mejor ese día no habría lluvia, porque el cielo estaba azul. Cuando llegamos al hotel, comenzamos a escuchar los truenos y preciso, dijimos nos va a llover, al poco tiempo comenzó a caer un aguacero tremendo sobre Barrancabermeja.



Mi hijo había llegado con los discos de Australia y le pedí al de sonido que los pusiera, cuando la música empezó a sonar, le dije al público que nos íbamos a trasladar a la discoteca más grande del mundo, la gente saltaba en medio de la lluvia, así que les dije: “esa es el agüita que nos proporciona San Pedro, agüita para mi gente”, y de esa manera, durante dos horas, logré que el público se divirtiera y gozara con esta dinámica, después de dos horas la lluvia cesó, los artistas llegaron, me fui al camerino a arreglarme para hacer la presentación y todo regresó a la normalidad. Lo que no sabía yo era que el público, cada vez que salía, me pedía el ‘agüita pa’ mi gente’, y eso fue la locura.



Cuando terminó la grabación, mi hijo que estudiaba publicidad, me insistía en que era un eslogan fabuloso para el programa, y después de muchos debates, resolvimos con él que lo seguiría mencionando. Luego solicitamos a los bomberos que nos colaboraran con echarle agüita a la gente. Así nació y ahora yo me puedo presentar sin artistas, pero no sin agüita.



Algo sorprendente es ver cómo usted ha mantenido ese recurso que le ha dado tanta fama, su voz, ¿cómo la cuida?



Tomo agua de panela, utilizo bufandas para salir, me cuido de la noche, soy muy disciplinado, a eso se debe que la voz haya permanecido intacta desde hace 60 años que inicié mi carrera en los medios.



¿Cuáles han sido esos lugares de Colombia a los que usted ha llegado con su Show de las Estrellas?



Han sido tantos que podría mencionarle Puerto Inírida, Guainía, Yopal, Amazonas, San Andrés, en toda Colombia. Hemos dado la vuelta a Colombia varias veces.



¿Siente que ya cumplió todo lo que soñó o queda algo pendiente?



No he pensado en el retiro, aún hay muchas cosas por hacer en los medios y espero que Dios me dé vida, salud y patrocinadores, para llegar hasta los últimos instantes aportando a mi país.



Papá ejemplar

Jorge Eliécer Barón Ortiz nació en Ibagué, el 29 de junio de 1948. Trabajó primero en emisoras radiales de su municipio, como La Voz del Nevado y en Ondas de Ibagué, luego fue contratado por Julio Sánchez Vanegas, en La Voz de Colombia (hoy parte de Caracol Radio).



El 24 de mayo de 1969 creó su empresa productora, Jorge Barón Televisión, de la cual se destacan producciones memorables como El Show de las Estrellas y Embajadores de la Música Colombiana y un número de magazines, telenovelas, series y dramatizados, con las que se hizo un nombre en el mundo de la televisión nacional. Aunque su apellido original era con V, se hizo llamar Jorge Barón.



Nació en el hogar de Bertha Ortiz y Luis Eduardo Varón en el barrio Posada Cuéllar, y junto a sus hermanos Luis Eduardo y Amparo, tuvo una niñez con carencias económicas, por lo que desde niño se las ingenió para ganarse la vida.



“Recuerdo que estudiaba en la escuelita del barrio y que hacía cometas en agosto, para venderlas y ganarme unos centavos. También alquilaba cuentos en la puerta del Teatro Tolima porque desde chico era comerciante, siguiendo los pasos de mi madre, que tenía una tiendita al lado del cementerio, que se llamaba ‘La última lágrima’, donde llegaban los deudos en esa época horrorosa de la violencia en el Tolima para enterrar a sus muertos”, cuenta don Jorge Barón.



Uno de los sueños frustrados de Jorge Barón fue no haber podido presentar a Michael Jackson en su Show de las Estrellas, durante una escala en Bogotá.



Su padre, por su parte, era un modesto transportador del Tolima, que –curiosamente– también recorrió las carreteras de Colombia, “muchas veces lo acompañé en sus viajes y entre los dos nos levantaron a mis hermanos y a mí y nos dieron una educación que agradecemos porque gracias a esas enseñanzas de nuestros maestros, padres, logramos salir adelante en la vida”.



En medio de sus recorridos, a don Jorge le quedó tiempo para el amor a su familia. Cuenta que sus hijos, que estudiaron en Estados Unidos, usualmente lo acompañaban en sus viajes, uno es abogado, otro estudia derecho, y hay un publicista y un director de televisión, “pero no trabaja conmigo”, advierte él. “O les ha llamado la atención este trabajo que tanto amo, y al que le he dedicado mi vida entera”.



Su hijo Jorge Andrés Barón destaca que su padre les enseñó que todo requiere trabajo y constancia, “se enfoca en los detalles. Aprendí de mi papá a notar aquello que otros no. Otra de las enseñanzas que nos ha dejado, es con el concepto del ahorro. Como él dice: ‘toca cuidar los centavitos’, es muy cuidadoso con los gastos en todos sus negocios, incluso fuera del mundo del entretenimiento. Es un visionario”.

El país profundo

Ha sido catalogado como un embajador de paz y de la cultura colombiana, y precisamente por esa labor, fue condecorado en el año 2004, con la Cruz de Boyacá, por contagiar de alegría con sus presentaciones, a todos los pueblos de Colombia.



“Siempre ha sido nuestra misión, recorrer el país y llevar un mensaje de alegría y paz, a todos los rincones de la patria. Lugares muy apartados de la geografía nacional, y olvidados por el gobierno, pero nosotros siempre estamos ahí, con ellos, con la Colombia profunda, con esa Colombia que tanto bien hace al país y que desafortunadamente, es tan ignorada”.



Cuenta don Jorge que, contrario a lo que muchos piensan, su trabajo en aquellas poblaciones olvidadas, golpeadas por la violencia, nunca fue, ni ha sido una amenaza, y en cambio, siempre lo han recibido con gran cariño. “Nunca nos han impedido llegar a los lugares donde nosotros tenemos proyectado realizar el programa”.



Barón, quien en el pasado fue embajador de paz, cree profundamente en esta. “Poco a poco vamos llegando a ese momento feliz que todos esperamos. Lo que pasa es que es un tema muy difícil y se requiere tiempo para lograrlo, pero más pronto de lo que se cree vamos a tener esa paz que tanto anhelamos y merecemos los colombianos”.



Y pese a que podría considerarse un sacrificio para cualquier padre de familia, sus especiales de fin de año son los que más disfruta. “Ese fervor de la gente por nuestros programas de televisión, lo vivimos cada año, en la ‘Gran fiesta de los hogares colombianos’. Un programa que se hace en vivo y en directo, en distintas ciudades del país, y donde la gente en época de Navidad va con su fiambre, su pavo, sus tamales, y celebran esas fechas tradicionales para los colombianos”.



“Gozan con las orquestas que programamos, y de igual manera, para el 31 de diciembre, pasan el año nuevo con nosotros. Esos son los momentos más emocionantes de mi carrera profesional, poder brindar a todos ellos, la posibilidad de disfrutar de una manera sana estas fechas”.

Otra de sus grandes satisfacciones, cuenta este hincha del Deportes Tolima, es que se ha mantenido vigente con los cambios musicales y generacionales de la industria.



Prueba de ello es que, le ha dado la ‘Patadita de la buena suerte’ a nuevas figuras de la música como J Balvin, Maluma y Karol G. “Todos ellos han iniciado sus carreras en El Show de las Estrellas, imagínese lo emocionante que es para uno verlos triunfando internacionalmente. Hacemos nuestro también el triunfo de estos artistas que nacieron en el programa”.