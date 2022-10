Una ciudad literaria: guía para saber aprovechar la inmensa red de bibliotecas públicas de Cali 

Mañana 24 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas, y qué mejor motivo para celebrar, que la hazaña que ha logrado la ciudad como epicentro literario. Esto gracias a una loable iniciativa que fomenta la lectura, escritura e investigación a través de la red de bibliotecas públicas, espacios que se han convertido en escenarios de aprendizaje, participación ciudadana e inclusión social.



La Capital del Valle es una de las ciudades que cuenta con más de 60 espacios públicos de lectura y escritura. Es por esto que la Red de Bibliotecas Públicas de Cali ha sido galardonada, en tres ocasiones, con el Premio Nacional Daniel Samper Ortega resaltando su gestión en las prácticas e impacto con las comunidades, por su experiencia en procesos de lecturas y escritura, así como por la integración de las TICs y gestión de alianzas.



La Red de Bibliotecas Públicas de Cali tiene como objetivo fomentar los hábitos de lectura y escritura de los caleños y caleñas, por lo cual están ubicadas en sectores de prioridad social,”Estas son muy importantes para la comunidad, porque hacen presencia en 19 comunas y 14 corregimientos de la ciudad”.



“La Red nace desde los territorios, donde se tuvo la iniciativa de construir bibliotecas comunitarias, iniciaron con mingas, ventas de comida, entre otras actividades. Bajo la dirección de la Secretaría de Cultura estas empiezan a hacer parte de las bibliotecas públicas, y a sumarse al Estado para crear este movimiento que hoy representa a la ciudad”,explica Gustavo Gutiérrez, Coordinador General de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali.



Dentro de la oferta de estos espacios de lectura se encuentran diez bibliotecas temáticas y centros culturales; diecinueve bibliotecas con Puntos de Apropiación Digital, y puntos de lectura en espacios no convencionales como hospitales, estaciones de trasporte Masivo, Mio, entre otras.



“Tenemos todo tipo de bibliotecas, con lineamientos culturales como las del centro cultural comuna 1, 20, 18, 13, nuevo latir. Bibliotecas temáticas como la Biblioteca del Deporte y la Recreación, ubicada al costado oriental del estadio pascual Guerrero, o la biblioteca pública nuevo latir que tiene un contexto de interculturalidad, y así cada una responde a las necesidades de la población colombiana” destaca Gutiérrez.



Entre la lista de bibliotecas se encuentran la Biblioteca Centenario, que en julio de este año cumplió 112 años, siendo la más antigua de la ciudad. Inaugurada el 20 de julio de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de Colombia. Un espacio cultural que ha pasado por distintos sectores de la ciudad.



Durante 35 años, la biblioteca funcionó en la Plaza de Cayzedo, luego se trasladó al edificio de ProArtes, ubicado en el centro histórico de Cali, donde estuvo al servicio de la comunidad hasta mediados de los años 1970. Por algunos años los ejemplares literarios estuvieron en cajas en uno de los sótanos del CAM, luego pasaron un tiempo en la Biblioteca Departamental, hasta que en 1984 llegó a la Calle. 4 Oeste. #1-16 esquina, donde se encuentra actualmente.



Un lugar donde habitan algunos de los tesoros del icónico escritor Andrés Caicedo, uno de los referentes literarios del Valle del Cauca, y quien tenía una relación cercana con esta biblioteca. Este Rosario Caicedo, hermana del escritor, donó la máquina de escribir de Andrés junto a todos los escritos inéditos que ella tenía. Como esta, son tantas otras las bibliotecas que guardan historia, y que por su labor han sido merecedoras de reconocimiento global.



Sandra Suescun, coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, reconoció el trabajo que se hace desde Cali en la priorización e integración del tema medioambiental, un apartado por el que la ciudad ha sido reconocida como un referente que aporta a la construcción de tejido social y a la democratización de la información y el conocimiento. “Hoy representan un referente bibliotecario muy importe para el país por sus procesos de innovación y de gestión comunitaria”, destacó Suescun.

Biblioteca Pública del Sena

Agenda

23 de octubre

Feria del Libro 2022

Biblioteca Jorge Garcés Borrero

Charla del libro La Familia Maldita.



2 de noviembre

Encuentro internacional bibliotecario

Centro Cultural de Comfandi Nelson Garcés Vernaza.



7 de noviembre

Encuentro Nacional de Bibliotecas

Centro Cultural de Cali. conversatorios y más.



16 noviembre

6 Simposio de Primera Infancia

El evento promueve las prácticas de

lectura para niños.



28 noviembre

Sonando el Tambor

Biblioteca Centro cultural comuna 18. Un homenaje al mestizaje musical.



4 de diciembre

promotores de lectura

Más información en faceboock: @redbibliotecascali.



Biblioruta

Comuna 1

Biblioteca Centro Cultural Comuna 1 Avenida 5A oeste No. 44-69

Lunes a sábado: 8:00 a.m – 6:00 p.m



Biblioteca Bajo Aguacatal Calle 8 oeste No. 14-04.

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 2

Biblioteca la Campiña Carrera 3 No. 46C-10

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 3

Biblioteca Centenario Calle 4 Oeste No. 1-16

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Biblioteca Infantil y Juvenil del Centro Cultural Carrera 5 No 6-05

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Biblioteca la María, Carrera 5 No. 2-69

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Biblioteca San Nicolás Calle 20 No. 5 - 63, Piso 2

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 4

Biblioteca Isaías Gamboa Calle 32A Norte # 3AN - 05

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Biblioteca José Martí Calle 67 Con Carrera 6N

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 5

Biblioteca el Sena Carrera 3A # 46C - 10

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 6

Biblioteca San Luis Calle 71 # 1A No.10-50

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 7

Biblioteca Isabel Allende Carrera. 7P con Calle 74

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Biblioteca San Marino Calle 64 pasaje 7bis

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Biblioteca León de Greiff Calle 72B # 11 - 06

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 8

Biblioteca Antonio José Escobar Calle 54 No. 15A - 24

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 10

Biblioteca el Dorado Calle 13C No.36A-31

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Biblioteca las Acacias Carrera 24B # 9A - 14

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m



Comuna 11

Biblioteca el Jardín Calle 27 # 36 - 10,

Lunes a viernes: 8:00 a.m – 12:00 m. 2:00 p.m – 5:00 p.m