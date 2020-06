Un regreso a la salsa de los 70: así es el nuevo álbum de 'Calle Maestra', la orquesta de José Aguirre

Erika Mantilla

Grabar música nueva pero con el gran sonido de los años 70 era el gran reto del álbum discográfico Back to the Great Sound (Volviendo al Gran Sonido), que está lanzando la orquesta Calle Maestra de José Aguirre.



A Golpe de Marea, primer sencillo de esta producción, es una oda al bailador y un homenaje a la mujer afro, destaca Aguirre quien habló con El País de este trabajo musical.



¿Qué caracteriza el sonido de la salsa de los años 70, que quiso retomar en este álbum?



Calle Maestra es una banda de salsa tradicional, callejera. En este disco quise retomar los momentos que la salsa ha ido dejando en el camino; con el correr del tiempo las músicas, no solamente la salsa, han ido buscando nuevos públicos y sonoridades, y se van dejando cosas que son esenciales de los géneros y eso está bien, porque son búsquedas y uno como productor lo ha hecho.



Cuando entró la época de la salsa romántica fue más de solistas que de orquestas, el músico pasó a ser el acompañamiento de un cantante, lo que busco aquí es ir a la salsa de antes donde los músicos son protagonistas, los solos de los instrumentos, los tumbaos del piano. Ir hacia esos discos vintages, con una sonoridad setentera, pero con música nueva. No se trata de grabar la música que ya hicieron otros. Es retomar el sonido de esa época.

¿Qué artistas eran los responsables de esa magia de la música salsa de los años 70? ¿Y con qué músicos cuenta hoy en día para viajar en el tiempo en cuanto a sonido?

Era la época Fania, los referentes más importantes son Willie Colón, Héctor Lavoe, Pete 'El Conde' Rodríguez, Ismael Miranda, Celia Cruz. Para este disco juntamos unos elementos tanto técnicos como musicales para llegar a ese sonido.



El conguero que grabó el disco es Sammy García, lo trajimos desde Puerto Rico. Hicimos esta producción en Miami, porque necesitábamos un estudio especial, Afterhours Music Recording Studios, que cumple con las condiciones para grabar música en cinta, análoga. Todos nos encontramos en Miami porque este disco no lo hubiéramos podido lograr si tuviéramos que grabar uno a uno como se graba ahora.



Vino gente de Nueva York, Puerto Rico, Cuba y Colombia. Sammy García fue conguero de Héctor Lavoe, de Willie Colón por muchos años y del Conjunto Clásico, que fue fuerte en el florecimiento de la salsa en Nueva York. Carlitos Soto, el bongosero, tocó y grabó mucha música con Lavoe y Colón. El año pasado vi en un concierto en Lima a Frank Cohen, de Nueva York, tocando el primer trombón con la banda de Willie Colón y dije “Wao, este es el tipo que necesito para esta producción”, aunque es joven, toca con ese sonido neoyorquino tan pasional, agresivo, callejero, fuerte, que con la entrada de la salsa romántica, se fue tornando sinfónico, que es muy bonito y me gusta, pero aquí se trata de buscar otra sonoridad. Lo junté con Edwar Montoya, trombonista colombiano, fantástico.



Traje a Wilson Viveros (batería), esencial para una grabación de este tipo, tiene gran información en la cabeza, ha grabado mucha música, tiene sonoridades y coloraturas de la música del Pacífico.



Otro toque de los 70’s lo pone Izzy Sanabria, quien hace la carátula ...



Sí, claro, la idea es conseguir la sonoridad y el concepto en términos de arte. Buscamos a Izzy y nos diseñó una portada que nos tiene locos, ya la hemos expuesto en las redes sociales y toda la gente está muy contenta. Él hizo cantidades de portadas de Ray Barreto, de Celia Cruz, Héctor Lavoe, porque hacía las carátulas de Fania.



Hablemos del puertorriqueño Wichi Camacho, la voz de este álbum...



Canta nueve de los diez porque el décimo es instrumental. Es un cantante que admiro por la capacidad que tiene para cantar salsa tradicional con el peso que tiene como sonero, con su temperamento, pero además puede cantar muy bien una canción romántica. Lo admiro porque lo he visto en muchas producciones y he compartido escenario con él, cantando con Eddie Palmieri, con Bobby Valentín.



Inicialmente, quería darle una canción a cada cantante invitado, pero coincidimos con Wichie en un concierto en un festival de Salsa al Parque en Bogotá el año pasado, donde me hicieron un homenaje, lo invité a cantar con Calle Maestra y viendo la respuesta del público le dije que grabáramos el disco con su voz y el se emocionó. Él está muy contento y yo también, porque estamos echándole ganas a una compañía que nace de la alianza con Henry Salazar (Productor Ejecutivo para Maestra Music LLC: Henry), para crear Maestro Récords, en Estados Unidos con la finalidad de hacerle presencia industrial a la salsa que es la que le está faltando desde hace años.

¿Por qué hacer un homenaje a las mujeres afro con A Golpe de Marea?



El año pasado pasé mi cumpleaños en Cali y después de un concierto con Niche los muchachos me invitaron a cenar en El Petronio y luego fuimos al bar Cimarrón, al lado del Inter, me fascina ir a ese lugar a tomarme una cerveza, ponen buena música, los Djs son muy queridos conmigo, allí la gente va a disfrutar del baile de verdad. Llegamos allí y había una pareja afrodescendiente que bailaba fenomenal. La muchacha era fuera de serie, estábamos maravillados de ver como se movía, el aire, la sonrisa, el pelo, la gracia de esa mujer. No le hablé pero la admiré por su aura y energía.



Me fui al hotel y escribí la canción, cuando estaba cocinando el material para Calle Maestra hice el arreglo y me gustó, tiene ese guaguancó y de la mitad hacia abajo es Pacífico.



