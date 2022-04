¿Tóxica? mujer no dejó atender a su novio herido en Cali, hasta que no le diera la clave del celular

En las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales el video de una mujer muy molesta y salida de casillas con su pareja sentimental, porque él no le daba la contraseña de su celular. Este hecho insólito, al parecer ocurrió en Cali.



En la grabación se percibe a un hombre postrado en el piso, quien al parecer sufrió un accidente de tránsito en su moto, y a su novia, que preguntaba por la clave del teléfono móvil.



Seguidamente, llegaron los paramédicos al sitio para asistir al sujeto, que según la mujer, se habría metido con la vecina. Sin embargo, ella insistía en obtener la contraseña del teléfono como fuera necesario.



El hombre fue puesto en una ambulancia que lo trasladaría a un centro médico, pero ante esto, su pareja se montó en el vehículo y evitó que este arrancara hasta no conseguir su objetivo.



“Yo me monto porque me tiene que dar la clave”, dice la mujer al momento de intentar subir al automotor.



La mujer fue contralada tras la intervención de un patrullero de la Policía, quien logró que la mujer se bajara de la ambulancia y dejara que se fuera.



Al final, el hombre que al parecer grabó el video, le preguntó a la mujer porque no dejaba ir a su pareja para que fuese atendido y ella le respondió que por haberse metido con la vecina.

En un hecho insólito ocurrido en Cali, una mujer no dejó que atendieran a su novio herido hasta que él le diera la clave de su celular. El momento quedó capturado en video y se ha vuelto viral en redes sociales. pic.twitter.com/Synq7n2roF — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 10, 2022