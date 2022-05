Top Gun, 36 años después: detalles de un clásico que estrena secuela en los cines

Al mejor estilo de Pete Michell, llegó Tom Cruise al estreno de ‘Top Gun: Maverick’ en San Diego, California, pilotando un helicóptero. Este aterrizó en el portaviones USS Midway, el cual perteneció a la Armada de los Estados Unidos.



Cruise regresa como protagonista de la película y su arma superior coprotagonista, Val Kilmer, retorna como Iceman.



‘Top Gun’ es un clásico que marcó la década de los años 80 con su legendaria canción, con los looks de Cruise (chaqueta y gafas en combo) y con una historia con toques de drama y acción que nos mostraba a un héroe imperfecto que no necesitaba de superpoderes para lograr grandes cosas. ¡Ahhh los 80!



La esperada secuela del clásico de la aviación llega a los cines colombianos el próximo 25 de mayo. Aquí, 36 detalles para celebrar 36 años del filme original.



El poster de la película Top Gun en 1986. Especial para El País

1. La película más taquillera de 1986. El filme que catapultó la carrera de Tom Cruise en Hollywood recaudó US$ 360 millones. El presupuesto invertido fue de U$ 15 millones. El salario de Cruise fue de US$ 2 millones.



2. En un principio la idea del director Tony Scott era hacer una película con el alma de ‘Apocalipsis Now’. Finalmente se hizo un filme más “comercial”.



3. Aunque el guion fue escrito para él, en un principio Tom se negó a interpretar a Maverick porque no casaba con sus ideales personales.



4. Los productores no querían que Val Kilmer estuviera en la película. El mismo actor tampoco estaba muy seguro. Sin embargo, el director convenció a ambas partes. Kilmer y Cruise no tuvieron contacto fuera de la pantalla para mantener la tensión entre los personajes.



5. El director fue despedido tres veces y tres veces fue contratado. Uno de los altercados se debió a que Tony Scott se tomó dos días para filmar la icónica escena del voleibol de playa, que en el guion tomaba solo dos párrafos.



6. La candente toma de amor entre Cruise y Kelly McGillis no estaba en el guion, ya que los libretistas no contemplaban mezclar una escena de este tipo en una película de acción. Esta se agregó en la postproducción.



7. El contrato de Cruise especificaba que el actor debía aparecer semidesnudo, o al menos, en una escena cambiándose.



8. En un principio, la película iba a representar una de las maniobras más violentas de los pilotos militares en el cine. La Armada estadounidense no aprobó esta secuencia y el equipo tuvo que cambiarla.



9. Según un informe que la Armada le envió a Paramount, la cantidad de solicitudes para unirse a la misma aumentó en un 500% después del estreno en 1986.



10. La apariencia de los actores tuvo como referencia el trabajo del fotógrafo Bruce Weber, que contenía numerosas fotos de hombres semidesnudos posando con atuendos militares.



11. Inicialmente el filme se llamaría ´Top Guns’, en referencia al enfrentamiento entre Kilmer y Cruise. Finalmente Scott optó por singularizar el título y darle más protagonismo a Cruise.



12. Durante el rodaje, el corte de pelo de Kelly McGillis no era lo suficientemente sexy como para ser creíble. Esta es la razón por la que las secuencias más sensuales están hechas con sombras de su silueta.



13. Aunque el autor utiliza zapatos de tacón en la mayoría de sus películas, en esta ocasión únicamente los usó para las secuencias con McGillis, ya que la actriz mide 10 centímetros más que él.



14. Durante el rodaje de ‘Top Gun’, todos los intérpretes tuvieron que realizar varios cursos sobre aviación por los que recibieron una certificación oficial de la Armada para pilotar avionetas.



15. El premio por el que compiten los personajes, existió en la época. Sin embargo, la Armada decidió eliminar el galardón inmediatamente después de finalizar el filme.



16. Óscar a mejor canción. La banda estadounidense Berlín fue la autora del tema de la película. ‘Take my breath away’ fue su éxito más importante. Esta ganó el premio de la Academia a Mejor Canción Original y el Globo de Oro en 1987.



17. El filme fue nominado, al Óscara mejor sonido y montaje.

18. Tom Cruise tenía 23 años cuando interpretó por primera vez a Maverick, rol ofrecido a Tom Hanks, Emilio Estevez y Patrick Swayze, quienes dijeron que no.

La nueva era

19. Maverick, regresa a la escuela de élite de la Marina Top Gun para entrenar a una recién llegada tanda de jóvenes aviadores arrogantes. Del elenco original se ha garantizado una breve aparición de Val Kilmer.



20. Kilmer fue el gran enemigo de Maverick en la primera película, pero los dos arreglan su relación al final. El director de la secuela, Joseph Kosinski, dijo que “La rivalidad y la relación entre Iceman y Maverick es una de esas cosas que hace que esa primera entrega sea tan icónica”.



21. A sus 59 años, Tom Cruise diseñó un plan de entrenamiento de tres meses para subirse a un auténtico F18 y rodar todas las escenas de acción. “La Marina dice que si te eyectas, tienes que poder sobrevivir en el agua, así que nos sometimos también a un exigente programa submarino”, comentó el actor.



22. Jennifer Connely, ganadora del Óscar por `Una mente brillante’ en 2001, es quien da vida al nuevo interés romántico del piloto.



23. La actriz alabó a Cruise en la promoción del filme: “Nunca he visto a nadie trabajar más duro, estar más comprometido con su rol”.



24. Paramount Pictures fijó un primer estreno para el 12 de julio 2019. Después retrasó la fecha un año entero para que el equipo pudiese exprimir al máximo las nuevas tecnologías. La fecha ha cambiado en cuatro ocasiones.



25. ‘Top Gun’ popularizó el concepto de "wingman", un piloto compañero de vuelo y también un amigo.



26. Cruise es conocido por realizar sus asombrosas hazañas de riesgo en cada una de sus películas, y para demostrar que está en mejor forma que nunca, la estrella llegó a la premier mundial de la cinta volando un helicóptero, ya que según él, “llegar en Uber hubiese sido demasiado simple”.



27. El director Joseph Kosinski tiene una filmografía muy interesante donde destaca TRON: Legacy (2010), Oblivion (2013) y Héroes en el infierno (2017).



28. El presupuesto de la nueva película fue de US$ 152 millones. US$ 13 millones fueron a parar a la cuenta de Cruise, cuya fortuna alcanza los US$ 600 millones. El actor recibirá regalías por la taquilla.



29. El elenco está conformado por Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis y Ed Harris.



30. La premiere de 'Top Gun: Maverick' se realizará en el Festival de Cannes que se celebrará del 17 al 28 de mayo.