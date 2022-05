Alejandra Borrero revela detalles de su nuevo rol como directora del Festival Internacional de Teatro de Cali

La Secretaría de Cultura de Cali confirmó que la nueva persona que estará al frente del Festival Internacional de Teatro de la ciudad será la reconocida actriz, directora y activista caleña, Alejandra Borrero.



El anuncio llega días después de que fuera retirado del cargo, por múltiples denuncias de abuso sexual en su contra, Camilo Capote, quien había sido nombrado director en febrero de este año y venía adelantando preparativos con el sector teatral.



El nombramiento de Borrero en la dirección general, una artista comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y la protección de su integridad, es un claro mensaje de respeto y solidaridad desde la Secretaría de Cultura del Municipio a todas las mujeres vinculadas al sector de las artes escénicas de Cali.



Además, junto a ella estará, como directora artística del evento, Miryam Mora, en representación de los grupos de teatro universitarios y las salas de teatro locales.



Al respecto, Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali, expresó: “Para nosotros es un orgullo contar con el talento, la experiencia y la mirada de dos mujeres valiosas para el arte nacional, y que tienen a Cali en el alma. Alejandra y Miryam son el complemento perfecto que nos soñamos para lograr un Festival que asuma lo transitado en los últimos años y a la vez pueda expandirse en la ciudad, y posicionarse en el país. Creemos que el Festival Internacional de Teatro de Cali tiene todos los pergaminos necesarios para ser uno de los eventos teatrales más importantes de Colombia”.



Habla en exclusiva con El País Alejandra Borrero, la actriz de telenovelas inolvidables como ‘El último matrimonio feliz’ y películas como ‘Gente de bien’, fundadora del Teatro Casa E Borrero y ganadora de siete premios India Catalina, entre otros reconocimientos.

"Tengo algunas obras internacionales en mente, pero por el momento estamos definiendo la programación y cuando estén confirmados la publicaremos a toda la comunidad".



Cuáles son los retos que asume al aceptar la dirección de este evento?



Me siento muy honrada de que me hayan querido a la cabeza del Festival Internacional de Teatro. Por ahora mi idea es unir fuerzas con lo que se ha venido adelantando y, partiendo de allí, poder hacer un evento con visión propia, que quede en la memoria del público caleño, que le permita participar a personas de todo tipo, porque Cali tiene un nivel cultural muy alto. Realmente creo que podría convertirse en sede cultural de este país, sin duda tiene mucho que aportar.



También creo que Cali está necesitando de todos nosotros en este momento, después de pasar por momentos difíciles. En ese sentido, el Festival es una oportunidad muy bella para tramitar todos estos dolores que guardamos en la ciudad, y aprovechar las artes escénicas para reencontrarnos todos como caleños, porque el teatro nos permite siempre hablar desde otros lugares sobre temas muy complejos.



Cali es cuna de grandes dramaturgos y posee un amplio circuito de salas de teatro y compañías teatrales muy importantes, ¿cómo ve ahora la escena teatral de la capital del Valle?



Enrique Buenaventura fue mi maestro y tuve el privilegio de crecer al lado de un hombre tan maravilloso como él. Por otro lado, hay proyectos como el Teatro La Máscara que se han mantenido por años haciendo un trabajo serio y juicioso. Por eso creo que es importante seguir destacando el trabajo de los caleños en las artes escénicas.



Hace poco estuve viendo algunas obras en Cali y me impresionó mucho el nivel que tiene, por ejemplo, la escuela de la Universidad del Valle, entre otros grupos. No se imagina las obras tan bellas que vi, y creo que esto sucede cuando hay este tipo de situaciones que hemos vivido en los últimos años y cuando hay esa sensación de tristeza general, cuando no se respeta la vida, algo que impulsa a que los artistas empiecen a reflexionar sobre estas realidades y puedan crear algunas obras valiosas, estas situaciones son como un minicaldo de cultivo para que el arte se renueve y tenga otras expresiones.



El arte siempre es una manera retratar la sociedad y hacer críticas de lo que nos sucede, y esto hace que las personas se sensibilicen.



Y en Cali muchos han realizado esa reflexión desde el arte dramático. Me gustaría poder resaltar el trabajo de todas estas personas que hacen un gran trabajo. Ojalá podamos reconocer en este Festival el trabajo de tantos años de muchos en la ciudad, artistas que muchas veces no han tenido la oportunidad de trabajar con grandes presupuestos para realizar sus proyectos.

"Si algo tienen que hacer los festivales es apoyar el trabajo local, pero no solo exhibiendo sus obras, sino trayendo directores y figuras relevantes del arte para que los apoyen a nivel académico y artístico, de modo que puedan ayudar a mejorar las propuestas locales".

Además de la Secretaría de Cultura Municipal, qué otras organizaciones apoyarán el Festival?



Esa es parte de la labor que vamos a empezar, porque queremos conseguir un gran presupuesto para el evento, por lo mismo que pensamos realizar. Y, aunque tenemos una base de recursos públicos, igualmente tenemos que ayudar a que el Festival llegué más lejos y a más público, para lo cual necesitamos más recursos. Esperamos encontrar apoyo y receptividad en el sector privado.



¿Cómo hará para manejar a la par el Festival de Cali y su proyecto Casa E Borrero en Bogotá?



Desde luego tendré que estar viajando muchísimo a Cali, pero hay ya un grupo grande de colaboradores que están trabajando con el Festival. Ellos tienen mucha experiencia en la organización, por lo que en algún momento podré delegar tareas y mantenerme en comunicación, algo que hoy en día en perfectamente posible. Seguramente también tendré una persona que estará apoyándome en Cali. De todas formas, mi trabajo será de total dedicación, porque solo tenemos cinco meses y no hay tiempo qué perder.