Con la despedida de Blake Shelton como coach, el regreso de Kelly Clarkson a las sillas rojas y la integración de Chance The Rapper y Niall Horan, la competencia de canto más famosa de la televisión regresa este 7 de marzo, a las 8:30 p.m. (hora Colombia). Habrá nuevos episodios cada martes y miércoles en Universal Premiere.



La vigésima tercera versión de The Voice llega a Universal Reality, una de las señales de canales premium de Universal +.





Con Carson Daly como anfitrión de esta entrega, todos los episodios estarán disponibles en Latinoamérica apenas 24 horas después de su emisión en los Estados Unidos.



Lea además: Christian Nodal y Cazzu recibirían en agosto o septiembre a su primogénito



El panel de coaches estará compuesto por Blake Shelton, quien luego de 11 años se despedirá de las emblemáticas sillas giratorias al terminar esta temporada; Kelly Clarkson, quien regresa para su novena participación después de una pausa, y llegan además Niall Horan y Chance The Rapper para debutar como coaches.

Horan cuenta con experiencia en los programas de competencia de canto pues arrancó su carrera en The X Factor, show donde se formó parte del hoy reconocido grupo One Direction, nombrado por Billboard como "una de las boy bands más exitosas de la historia".



Chance The Rapper saltó a la fama como artista independiente y un premio Grammy lo convirtió en el primer rapero masculino en ganar Mejor Artista Nuevo. Chance tampoco es ajeno a los programas de competencia musical pues fue juez en el reality de competencia Rhythm + Flow.



Le puede interesar: La banda Blink-182 no estará en Festival Estéreo Picnic 2023, ¿quién los reemplazará?



En esta nueva temporada, se regresará al tradicional formato de la serie que consiste en una etapa inicial de audiciones a ciegas, en la que cada entrenador elegirá a su propio equipo de artistas para guiarlo a lo largo de la competencia, seguido de la ronda de batallas, los knockouts y los playoffs, para después elegir al ganador de $100,000 dólares y un contrato discográfico con Universal Music Group en los shows en vivo.