Los artistas Christian Nodal y Cazzu estarían esperando a su primogénito, aunque habrían optado por no admitirlo aún públicamente, debido a que el primer trimestre es el más delicado de la etapa de gestación.



Sin embargo, en la pasada entrega de Premios Lo Nuestro fue evidente que Cazzu tocaba de una manera muy especial su vientre, una imagen que no pasó inadvertida para los seguidores de la pareja que empezaron a especular al respecto.



“Están muy compenetrados. La verdad es que las vacaciones de fin de año y el alejarse un poco del mundo de los reflectores, les sentó muy bien; se dedicaron mucho tiempo para ellos en su casa en Argentina, donde no son tan acosados como en México. Los vemos más enamorados y felices que nunca”, dijo una fuente anónima y cercana sobre el hecho a TVNotas México.



Según la misma fuente, el cantante mexicano anhela la llegada de un hijo. “Los tiempos de Dios son perfectos, y los sueños se hacen realidad. La gente más allegada a Christian sabíamos que uno de sus sueños más grandes era convertirse en padre antes de los 24 años, y fue tanto su deseo, que lo va a cumplir: la llegada de una bendición, de un bebé. La noticia y confirmación se las dieron primero a ellos en enero, y bueno, después él fue el encargado de decirnos a nosotros”, aseguró.

Algo que también tiene muy asombrados a los amigos y cercanos a la pareja es que Nodal dejó de tomar licor, lo que festejan quienes lo aman.

“Creo que le ha venido muy bien, sobre todo a él, la gran noticia; de hecho, le ha hecho tanto bien el saber que será papá, que ha dejado de tomar, ha dejado la fiesta y se ve mucho más sano, tiene otro semblante; y profesionalmente está retomando su carrera, está enfocado en limpiar su imagen, ya que el año pasado lo perjudicó cancelar tantas presentaciones… hoy es otro, esto le dio un giro a su forma de ver la vida”.



De ser confirmada oficialmente la noticia, se ha dicho que Nodal sería padre por primera vez entre agosto y septiembre del 2023.