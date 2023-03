La banda Blink-182 no estará en Festival Estéreo Picnic 2023, ¿quién los reemplazará?

Malas noticias para quienes se preparan para asistir a la edición 2023 del Festival Estéreo Picnic que se realizará entre el 23 y 26 de marzo de este año a las afueras del norte de Bogotá.



La legendaria agrupación de rock, Blink-182, anunció que cancela toda su gira por América Latina, y por ende, no harán parte de este festival.



Una lesión importante en una de las manos del baterista Travis Barker ha sido la razón por la cuál la agrupación californiana no hará su gira por el continente en 2023.



Sin embargo, según los organizadores del festival, ya estarían confirmados para la edición del Festival Estéreo Picnic para el próximo año.



Pero rápidamente los organizadores buscaron un reemplazo de la misma altura y han confirmado que el jueves 23 de marzo la banda headliner de la noche serán los emperadores del pop rock: Twenty One Pilots.



Josh Dun y Tyler Joseph vuelven a Un Mundo Distinto con un nuevo disco bajo el brazo, el celebrado Scaled and Icy, un álbum descrito por NME como “una declaración de ambición que aplasta las expectativas”.



Ya se encuentra disponible la información sobre devoluciones y cambios en www.festivalestereopicnic.com/#/aplazamientoblink182.