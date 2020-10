Juan Felipe Delgado Rodriguez

'The Spanish Princess' estrenó su segunda temporada en Starz Play

La segunda temporada de ‘The Spanish Princess’, serie sobre la historia de la reina de Inglaterra Catalina, interpretada por Charlotte Hope, y el rey Enrique VIII, interpretado por Ruairi O’Connor, se estrenó este domingo en la plataforma Starz Play.



La trama narra la lucha de Catalina para producir un heredero varón, situación que pone en riesgo su matrimonio y su posición en la corte. A pesar de ser una política, diplomática, una inspiración nacional e incluso una comandante militar, Catalina se ve obligada a luchar para salvar su amor con el Rey, ya que esa será la única forma en la que podrá mantener su estatus y la prosperidad de su reinado.

Entre los personajes que hacen parte de la historia, no pueden dejarse de lado a las damas de compañía de las reinas, que se convierten en las infidentes y protectoras de la monarca en sus momentos de duda y de dolor. Este es el caso de Maggie Pole, basado en un personaje de la vida real y que es interpretada por la actriz inglesa Laura Carmichael.

Según Carmicheal (conocida por su participación en la serie de televisión Downton Abbey), lo más difícil de participar en una producción basada en hechos reales, es precisamente la cantidad de información y datos históricos que existen sobre el personaje, porque dan al actor poco margen de movimiento.



“No puedes exagerar o malinterpretar lo que eran ellos realmente, porque le estás diciendo a los espectadores que es una historia basada en hechos reales, así que esta es una de las cosas más difíciles. Aunque considero que eso también tiene aspectos positivas, porque no sólo tienes el script para conocer al personaje, sino que puedes encontrar mucha información e investigar más a fondo cómo era ella y este extra enriquece mucho más al papel y permite que yo como actriz pueda preparar mejor mi personaje”, comenta Carmichael.

Teniendo esto encuentra, la actriz cuenta que, para ella, interpretar a una mujer de esta época fue definitivamente complicado, porque la vida de las mujeres por esos años no era precisamente color de rosa. “Había muchas frustraciones como mujeres y recibían tantas presiones sociales e incluso políticas. Condenar o incluso matar a una mujer era legal. Actualmente también tenemos algunos problemas por resolver, pero somos más libres en este momento”, reconoce.



Específicamente a su papel como Maggie Pole, la dama de compañía de la reina, Carmicheal comenta que esta temporada es difícil para su personaje, ya que está teniendo muchos problemas con la reina Catalina de Aragón, “hasta el punto de odiarse”. Pero con el paso del tiempo las cosas se van relajando y Maggie finalmente puede acompañar a la monarca en ese difícil y estresante embarazo, que es tan esperado por todo un país y por la misma reina, ya que depende del sexo del bebé para poder mantener su poder.

“Este personaje me ha enseñado es expresar lo que siento, poder hablar de lo que llevo adentro y lo que pienso. Creo que es una gran cualidad que cualquier persona podría tener y espero que no sólo sea inspirador para mí, sino para los que vean la serie”, comenta la actriz.



Y, reiterando las dificultades de las mujeres en el siglo XV, la actriz opina que todos los personajes enseñan algo. “Por ser personajes históricos nos inspiran de una u otra forma, sobre todo la figura femenina que en esa época debía ser tan fuerte por ser marginada, por ser tratada diferente. Hoy agradezco haber nacido en esta época”.



Carmicheal invita a las personas a ver la serie, precisamente porque no se trata de una historia más del rey Enrique VIII, sino sobre la reina Catalina de Aragón, donde ella es la protagonista, permitiendo explorar las facetas que tuvo esta imponente mujer. “En su época, las personas la amaban así que esperamos que los televidentes también se enamoren de ella”, dice ella.

“El avance que realizó Catalina (en la serie) es sorprendente y ver cómo termina es completamente hermoso. Sabíamos que el show terminaba en esta segunda parte, pero al final sentimos tanta nostalgia de cerrar la serie que sentimos mucha emoción y hay tantos sentimientos encontrados cuando se grabó el último capítulo que realmente puedo decir que es uno de mis favoritos por la experiencia que viví”, expresa Carmicheal.