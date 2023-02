Temporada 'brunette': vea los tips para cuidar el tono de cabello que es tendencia este 2023 

Una de las grandes tendencias de este año es el cabello castaño, debido a la gran versatilidad que permite el manejo de este tono. No solo funciona con todos los cortes de pelo, sino que ofrece mayor luminosidad y calidez al rostro, sin importar si se trata de pieles claras u oscuras.



Que lo diga la estrella de cine Natalie Portman, que usa su cabello al hombro y con flequillo y es de un hermoso tono castaño, o la bella abogada Amal Clooney, quien decidió cambiar de look a comienzos de este año y optó por llevar su cabellera ondulada en un tono a juego con sus ojos marrones y destellos pelirrojos.



Y también Leni Klum, hija de Heidi Klum, quien dejó atrás su larga cabellera para dar la bienvenida a un favorecedor corte long bob —castaño— que resalta sus facciones. O la bella y talentosa Jessica Alba, quien se decantó por el bob en el mismo tono.



Y aunque en 2022 las melenas totalmente ‘brunettes’ fueron sensación, para este las que llevan reflejos en tonos miel, rojizos o incluso rosados, están en furor.

Pero, ¿cómo conservar este tono castaño tan apetecido?



1. Opte por un tinte que acondicione e hidrate el cabello

Un plus de los tonos castaños es que al ser estos próximos al color natural de las latinas, las consecuencias de la diferencia de tono entre las puntas y la raíz o incluso de las decoloraciones, afectarán menos la melena.



Sin embargo, si se opta por iluminaciones u otras técnicas, como el balayage, es indispensable hacerlas con tintes que no solo proporcionen la tonalidad, sino que también cuiden el pelo. Una opción pueden ser los

Son recomendables tintes profesionales, como los Designer Color de Tec Italy, los cuales están enriquecidos con ácidos grasos Omega 6 y 9, así como con un exclusivo cóctel de aminoácidos de Arginina, Lisina y Serina, que promueven la elasticidad, reparan puntas abiertas y recuperan el brillo.



2. Protéjalo del sol y otros factores ambientales

Aunque los cambios no sean tan radicales (como cuando requieren decoloraciones), el pelo castaño puede sufrir debido al sol, el cloro e incluso la sal que está presente en algunos productos capilares.



El secreto es cuidarlo con algún tratamiento con filtro UV que lo proteja de los rayos solares. El tratamiento reparador Reconstructor System de Küül es ideal porque además de cumplir con esta característica, también repara y reconstruye el cabello seco e incluso dañado, ya sea por procesos químicos, exceso de uso de plancha o secador y factores ambientales que lo debilitan.

3. Use una línea especial y completa para cabellos tinturados

Aunque el mantenimiento de un marrón es más fácil que el de un rubio o cobrizo, para que tenga una buena duración a lo largo del tiempo y retenga los pigmentos del color, es necesario usar los productos adecuados no solo después de los servicios en la peluquería a manos de expertos, sino también en la comodidad de la casa.



La línea Color Freeze de Bonacure, que tiene fórmula 100% vegana, previene la pérdida del color. Incluso, con estos productos el cabello alcanza su valor óptimo de pH 4.5 consiguiendo hasta un 90% de retención del color durante 30 lavados.



4. Hágalo usted misma

Si definitivamente se anima con esta tendencia, puede aplicarse un tratamiento color en su propio hogar, teniendo en cuenta que el castaño es uno de esos tonos ‘seguros’ para hacerlos usted misma.



Tinturarse es un ritual en el que cada mujer se puede regalar tiempo para sí misma, llenándose de energía para verse y sentirse bien.

Lo primero que debe hacer es leer el folleto de instrucciones para asegurarse de hacer el test de alergias correctamente y tener claro el tiempo de aplicación. Los tintes de Palette Color Creme, de Schwarzkopf, que ofrecen una intensidad de color por hasta 10 semanas son perfectos para este proceso, porque incluyen todos los elementos para garantizar que la experiencia y el resultado sean los mejores.

En tips

Apueste por el cabello castaño, relajado y suelto. La tendencia es llevar un look natural, saludable y que resuelva los problemas del día a día.



Para lucir una cabellera fabulosa en este tono y sin mucho esfuerzo, juegue con los cortes rectos y cepille dos veces al día para distribuir los aceites naturales de la raíz hasta la punta.



Si opta por el tono chocolate y quiere que le dure más tiempo, pdeje secar el cabello al aire libre y estilice con sus manos, ya que el secador y la plancha lo desgastan. Línea de WhatsApp para dudas sobre el proceso de coloración (+57 318 4723849).