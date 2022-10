Dark Lion (Santiago Múnera) y Aeme (Andrés Mauricio Acosta Echeverri) son uno de los dúos de productores colombianos con más proyección a nivel internacional. Han trabajado de la mano de importantes talentos como Maluma, Shakira, Blessd, Christian Nodal, Greeicy Rendón, Piso 21, Rauw Alejandro, Cultura Profética, Natti Natasha. Y son los creadores de uno de los éxitos más sonados del momento, 'Te Felicito', interpretada por Shakira y Rauw Alejandro.



"Llevamos más de seis años haciendo música juntos. En general buscamos hacer música con los artistas que van a cantar la canción, y en el caso específico de 'Te Felicito' trabajamos con importantes productores, e incluso en una sección tuvimos la participación de Shakira, quien dio varias ideas para qué se presentará este sencillo", cuenta Aeme, quien inició en la música a los 7 años.



El éxito que ha llevado a Shakira y a Rauw Alejandro a estar entre la lista de los artistas más escuchados del 2022 nació durante un campamento de producción musical, "Es una canción que se fue dando de manera natural, nosotros estábamos juntos y empezamos a crear melodías, y el tema no es que fuera por una situación específica, sino que nació así. En este caso, la canción le calzo perfecto a la artista", explica Dark Lion, quien ha aprendido de manera empírica a mezclar y producir música.



La historia de ellos en la creación musical se da desde muy temprana edad, con estudios en música y producción fueron desarrollando su talento hasta que la vida se encargó de unirlos para ser un de los equipos casi perfecto.



"Nosotros nos conocimos haciendo música, y nos dimos cuenta de que tenemos mucho en común, no solo en la manera de componer, sino en los planes profesionales que tiene cada uno. El 'clic' artístico es muy difícil de darse, y desde la primera canción que hicimos juntos hemos logrado hacer piezas muy pegajosas", cuenta Dark Lion.



'Te Felicito' ya suma cerca de 238 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los grandes hits del 2022, una reacción del público que ha tomado por sorpresa a los artistas paisas, "No esperábamos que fuera un hit mundial. Hay algunas canciones que uno las visualiza. Esta nos parecía que era un tema muy bueno, pero como se hizo hace tantos años, cuando no estaba tan de moda estos ritmos, no pensamos que fuera a pasar, ahora ha sido una sorpresa muy linda", manifiesta Aeme.



Han estado trabajando de la mano de Edgar Barrera y The Rudeboyz quienes son talentos que han llevado la música latina a otro nivel. De esta manera, Golden Mindz se posicionan como dos de los productores más influyentes y relevantes de la música urbana, trayendo nuevos ritmos y propuestas a la música pop de hoy en día, y esperando convertirse en un proyecto creativo que encuentre nuevos talentos, los desarrolle e inspire a nuevas generaciones a seguir su carrera musical.



"En la actualidad, estamos trabajando con distintos proyectos en Colombia, y lo que viene en camino es un EP de talentos nuevos en nuestro país. Estamos en misiones musicales de las que se van a enterar pronto", agrega Aeme.