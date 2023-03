Sofia Carson deslumbró en su presentación en la gala Premios Óscar

Varios de los momentos favoritos de la audiencia de los Premios de la Academia son los actos musicales, que este año empezaron con cuota colombiana.



La cantante y actriz Sofia Carson, de padres barranquilleros, interpretó ‘Applause’, de la película ‘Tell It like a Woman’, junto a Diana Warren durante el espectáculo de los Óscar en la 95 edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles.



La actriz se ha dado a conocer por sus trabajos en Los Descendientes, Pretty Little Liars: The Perfectionists, Corazones malheridos, entre otros.



La canción competía por el Óscar con ‘Hold My Hand’ (“Top Gun: Maverick”), interpretada por la ganadora de la estauilla, Lady Gaga, quien dijo haber escrito la canción en el sótano de su casa y subió al escenario vestida de pantalón y camiseta y con maquillaje natural.



Un poco más movida fue la presentación de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava, quienes interpretaron “Naatu Naatu” de la película india RRR, la ganadora, mientras 20 bailarines se movían por el escenario, seguida de ‘This Is Life’, canción de David byrne, Ryan Lott y Mitsiki para Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.



Rihanna fue la última en presentar las canciones nominadas, al cantar solemnemente ‘Lift me up’ de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre.