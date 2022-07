Shakira rechaza pacto con la fiscalía española y pretende ir a juicio por presunto fraude fiscal

Acusada de fraude fiscal, la estrella colombiana Shakira, que se declara inocente, anunció el miércoles que rechazó un pacto con la fiscalía española y que pretende ir a juicio.



De todas maneras, sus abogados indicaron que la posibilidad de un acuerdo sigue siendo posible hasta la apertura del eventual juicio en un tribunal de Barcelona (noreste), cuando todavía la justicia no se ha pronunciado sobre si procesará a la artista de 45 años.



"Con el pleno convencimiento de su inocencia (...) Shakira no acepta un acuerdo" con la fiscalía y "decide seguir adelante" con el proceso, señalaron sus representantes legales en un comunicado en Barcelona, donde reside la cantante, quien se mostró confiada en "que la justicia le dará la razón".



Contactada por la AFP, la fiscalía no se pronunció en lo inmediato.

Denunciando "un total atropello a sus derechos", Shakira afirmó en el comunicado que "la fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en [sus] giras internacionales y en 'The Voice'", el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza, en un periodo en el que "aún no era residente en España".



La intérprete de "Waka Waka" o "Hips don't lie" recordó que pagó "inmediatamente" los 17,2 millones de euros (17,4 millones de dólares) que le reclamaba el fisco y, por tanto, considera que "desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda".



La fiscalía atribuye a la cantante y compositora colombiana un fraude fiscal por 14,5 millones de euros de los años 2012, 2013 y 2014.



Según su versión, Shakira vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero mantuvo hasta 2015 su residencia fiscal en las islas Bahamas, considerado un paraíso fiscal.

La pareja, que tiene dos hijos, anunció su separación en junio pasado.



De su lado, los abogados de Shakira alegan que hasta 2014 la mayor parte de sus ingresos provenían de sus giras internacionales y que hasta ese año no permaneció más de seis meses al año en España, el tiempo necesario para considerar este país como su residencia fiscal.



En mayo, un tribunal en Barcelona desestimó un recurso interpuesto por Isabel Mebarak Ripoll, nombre completo de la artista, quien solicitaba el archivo de la investigación.



Shakira apareció en los llamados Pandora Papers, una amplia investigación de millones de documentos filtrados publicada en 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que señaló a centenares de personalidades de haber recurrido a paraísos fiscales, principalmente para evadir al fisco.