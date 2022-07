¿Locura o amor?: Juan Duque se habría tatuado a Lina Tejeiro y las redes explotan en opiniones

Una oleada de comentarios ha generado la supuesta idea del cantante paisa Juan Duque, pareja de Lina Tejeiro, de tatuarse su rostro, según un video que él mismo mostró en redes sociales.



Duque habría publicado un video en sus historias de Instagram, donde se le ve en un estudio de tatuaje con un boceto de una pareja mirándose fijamente. Sin embargo, el video luego muestra que el tatuador estaría viendo una foto de ellos mirándose fijamente, lo que despertó la curiosidad entre sus fanáticos.



La pareja, que confirmó su relación a comienzos de julio y desde entonces se les ha visto muy románticos en las redes, fue blanco de críticas a tal punto de ser comparados con los cantantes mexicanos Christian Nodal y Belinda.

Cabe recordar que Nodal se tatuó los ojos de su expareja Belinda, durante su mejor momento con la cantante y actriz. Sin embargo, una vez esta llegó a su fin, fue fuertemente criticado y blanco de burlas, por haberse hecho algo que dura "para siempre", lo cual no sucedió con su relación.



De esta manera, luego de conocerse el video de Juan Duque preparándose para lo que sería un tatuaje alusivo a su nueva relación, los comentarios no se hicieron esperar.



“Uy, no, para en unos meses estar tapándose eso, no”; "Ohhh my God. Nuevo Nodal y Belinda"; "Van muy rápido"; "Para lo que van a durar"; "Lina quiere seguir los pasos de Belinda"; "No bebé, por favor tatuaje no, me encantan como pareja y existe una maldición", fueron algunas opiniones de los fanáticos.