Shakira, en vilo por estado de salud de su padre, William Mebarak

Tras un cumpleaños bastante emotivo para Shakira, la artista barranquillera sigue viviendo días difíciles en su vida personal. Esta vez, a causa del mal estado de salud de su padre, William Mebarak, quien se encuentra en España desde mediados del 2021, cuando llegó para acompañar a su hija.



El hombre de 91 años de edad, ingresaría ayer en la clínica Teknon para someterse a una intervención quirúrgica, pero esta fue suspendida, al parecer por motivos médicos.



No obstante, diversos medios internacionales aseguraron que, -según parte médico-, debido a las condiciones de salud del señor Mebarak, por ahora no sería viable que este tome un avión o cruce el océano para regresar a Miami, Estados Unidos, lugar donde residen. Motivo por el cual Shakira no han dejado Barcelona.