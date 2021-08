Una voz poderosa retumbó en el escenario del reconocido programa musical 'La Voz Kids', que apenas se encuentra en su etapa de audiciones, en la noche de este lunes. Se trató del pequeño de 13 años, Sergio Castillo, quien conquistó a los jurados del programa que ya llega a su quinta temporada, interpretando la canción ‘No quererte’ de Maía.



Antes de su arrolladora audición, el pequeño confesó, en su presentación previa, que es un amante del baile y del canto, pero también un apasionado por la cocina. Con la preparación de un pollo con vegetales, el talentoso pequeño, deleitó a los televidentes del programa para posteriormente comenzar su debut en la pantalla nacional.



“La cocina es una de mis más grandes inspiraciones y lo ha sido gracias a mi padre, quien me ha enseñado grandes cosas... Cocinar me libera. Tengo una sazón que deja que mis comidas queden deliciosas”, dijo Castillo mientras mostraba un plato de “felicidad” y lo entregaba a su abuela, llamada del mismo modo, Felicidad.



Entre tanto, el show avanzaba y tras unos segundos en el escenario, entonando con voz fuerte y gran calidad vocal la recordada canción de Maía, el niño, hijo de Duver Castillo, un chef y pastelero caleño, se robó la atención de los entrenadores Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro quienes antes de finalizar la audición se dieron vuelta para convencerlo de integrar uno de sus equipos.

Lea también: Vicente Fernández está "grave pero estable", según el último reporte médico



Uno de los que no perdió oportunidad para alagar ambas pasiones del pequeño, fue el cantante colombiano Andrés Cepeda: “si como cantas cocinas, debe ser muy buena tu comida, porque tienes mucho sabor y logras seducirnos con tu interpretación y eso es algo muy especial, sería un honor tenerte en mi equipo”.



Otro de los que no dejó pasar por alto al pequeño talento, fue Jesús Navarro, quien destacó la versatilidad de Sergio para posiblemente interpretar todo tipo de canciones.



Finalmente, el pequeño escogió conformar el grupo de la cantautora española Natalia Jiménez, ex vocalista de la Quinta Estación, quien le ofreció reforzar su técnica vocal, llevándose así una de las mejores voces de la noche de audiciones .



Reviva aquí la presentación de Sergio Castillo en 'La Voz Kids':