Sebastian Grey, ganador de Project Runway, dará charla hoy en Colombiamoda 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un año “bastante loco”, así describe Jhoan Sebastian Grey al tiempo que ha transcurrido desde su triunfo en el reality show Project Runway, donde se consagró como el primer colombiano y el primer latino en lograr esa hazaña.



Desde que demostró en televisión sus capacidades con la creación de mundos nuevos a través de la tela, Grey ha recibido diversas invitaciones a pasarelas o a hacer colaboraciones con otras marcas, demostrando al mundo y a sí mismo que los límites son mentales.



Con el deseo de impulsar a los otros a aprender de su propia experiencia, Grey llega hoy a las 10:00 a.m. al Colombiamoda 2020 con la charla ‘De Project Runway al presente: la importancia del criterio estratégico para el desarrollo de un negocio de moda’.

¿Qué quiere enseñar con su charla?



Estaremos hablando sobre cómo podemos ser más estratégicos en un negocio y cuáles son las herramientas a tener en cuenta para poder seguir avanzando en esta industria de la moda, que es tan competida.



Espero que las personas en Colombia y quienes se conecten a Colombiamoda, puedan aprender algo de mi experiencia y de lo que he vivido como diseñador y como colombiano y latino en el mundo de la moda de Estados Unidos y que, de alguna forma, puedan tomar mis experiencias y aplicarlas a sus propias vivencias. Espero poderles dar un aporte a sus sueños.

¿Cómo le fue en este año tras ganar el Runway?



Fue un año bastante loco, pasaron muchas cosas, pero de las que más me entusiasman es que estuve hablando con una marca en Colombia, para hacer unas colecciones cápsula. Por la pandemia nos tocó posponerlo un poco, pensábamos lanzar la colección en esta semana de la moda.



Las oportunidades siguen llegando. Por ejemplo, algo que me pareció muy divertido de este año pos triunfo en el Runway, fue que pude hacer un vestido para uno de los videoclips para promover la película de Mulán.

Le puede interesar: Nueva edición de 'Caperucita se come al lobo', los cuentos feroces de Pilar Quintana



Creo que lo más valioso después de ganar esto ha sido la gente que he podido conocer, las conexiones que he hecho y la gente que se ha acercado a buscarme.

¿Qué eventos se han cancelado o pospuesto por el Covid-19?



Las pasarelas: una en Beijing, otra en Italia. Se han pospuesto muchas cosas, pero espero poder retomarlas, cuando todo esto acabe.



Hay colaboraciones que también tuvieron que posponerse.



Para mí las colaboraciones son vitales en el mundo de la moda, para poder seguir llevando el nombre y la marca a otros espacios y a clientes diferentes, a lo que posiblemente no hubieras alcanzado con tu propia marca.

¿Está en cuarentena?



Sí, estoy en casa, tranquilo con mi marido. Pero, como el estudio está tan cerca de la casa, todos los días voy para allá, para seguir trabajando.

¿Siente que esta cuarentena ha disparado su creatividad?



Yo creo que la cuarentena a mí me ha hecho trabajar mucho más fuerte y me ha hecho salirme de mi zona de confort y de pensar en nuevas formas de comunicar la marca, nuevas estrategias y de organizarme mucho más, porque empecé a hacer un máster en el instituto Marangoni, en el desarrollo de marcas de dibujo.



Esta cuarentena me ha dado el tiempo de estudiar y de enfocarme un poco más en lo que es Sebastián Grey como marca y de estructurarla mucho más.

Para usted, ¿qué se necesita para cumplir un sueño?



Yo creo que, primero, es muy importante tener claro cuál es ese sueño. En mi caso, siempre quise poder tener una voz propia y poder decirle al mundo: “Este es Sebastián, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago”.



Aunque en mi mente nunca estuvo participar en Project Runway, pero sí poder comunicar quién soy yo como diseñador y como persona.



Hay que trabajar muy fuerte, días y semanas enteras sin parar.



También hay que identificar los momentos en que el ego no nos deja ver más allá y nos hace sentir que no somos lo suficiente o que somos demasiado, para hacer cierto tipo de trabajos. El ego a veces nos ciega e impide que veamos el panorama completo.



Yo creo que destruir el ego es la forma en la que se pueden alcanzar las metas, eso y tener clara la meta, sin olvidar de donde se viene.

¿Siente que con sus logros abrieron el camino a los colombianos que quieran dedicarse a la moda?



Por supuesto, yo creo que haber sido el primer colombiano en ganar el Project Runway en Estados Unidos es decirle a todos en Colombia y en Latinoamérica en general, que esto es posible, que la plataforma está ahí para todos los que quieran tomar la oportunidad.

¿Siente que el emprendimiento en Estados Unidos fue más fructífero que en Colombia?



Mira que yo en Colombia siento que tuve una carrera demasiado productiva. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos o los mejores diseñadores de Colombia, como Lina Cantillo, una de las mejores diseñadoras de ropa masculina; Andrés Otálora, uno de los mejores diseñadores de ropa femenina; y con Johanna Ortiz, que ahora es uno de los íconos de moda del país.



En Colombia siempre tuve la oportunidad de hacer lo que quise y de trabajar con quienes quise. De pronto no hubo la oportunidad de poder comunicar quién era Sebastián, independientemente de las personas con las que trabajaba.



Creo que en Colombia lo que debemos hacer es darle más oportunidad a la educación y ponerle más interés a la creatividad. Hay que buscar apoyar a la gente joven que tiene un sueño y un talento e impulsarlos a explotarlo.

¿Cuál es el mejor recuerdo que le deja Project Runway? Más allá de ganar.



La experiencia más linda que tengo del show es haberme dado cuenta que las limitaciones nos las ponemos nosotros. Yo creí que con mi nivel de inglés no podría hacer absolutamente nada.



Tuve la oportunidad de estar en contacto directo con personas que están metidas en el mundo de la moda a nivel internacional y eso no tiene precio.



Y también me di cuenta que ese chispazo de imaginación que se te viene a la cabeza es el correcto y que no hay que sobre pensar las cosas y hay que seguir adelante.

¿De dónde surge la inspiración para los tapabocas de Sebastián Grey?



Quería darle a la gente algo de Sebastián Grey, para que se protegieran. Eso fue en lo único que estaba pensando.



Nuestras máscaras tienen dos filtros que se pueden remover y lavar. No son en plástico ni en ninguno de esos materiales que tardan tanto tiempo en desaparecer. Es una máscara reutilizable y, en el momento en que la pandemia pase, la podrán tener en su casa, como algo histórico.

Inició la pasarela



Contra ‘pandemia y marea’ Colombiamoda se las arregló para presentar al país su evento anual de moda, solo que en esta ocasión la presentará en un ámbito cien por ciento digital.



Hoy comienza esta fiesta de color, telas y estilo. Aunque las pasarelas se presentarán desde el jueves, desde hoy se realizarán diversas charlas y talleres.



En la masteclass de hoy, Maite Cantero y Laura Osorio hablarán sobre las macrotendencias privamera-verano 2021.



Y en las charlas de hoy, habrán panelistas tan diversos como Ada Gómez Jolly, directora de Desarrollo & Tendencias, Fashion Snoops Latinoamérica, y hasta Karla Martínez de Salas, directora Editorial de Vogue México y Latinoamérica.



Para más información ir a colombiamoda.com