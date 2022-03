Se reactivan los conciertos en Cali; seis grandes espectáculos para que se agende

Después de meses y hasta años de espera, regresan grandes artistas a Cali, ciudad considerada por ellos como una de sus mejores plazas. “Vamos a cantar por la música, por la vida y por la oportunidad de volvernos a encontrar y disfrutar de la calidez de los caleños, que siempre nos han tratado con mucho cariño”, dice el cantante y compositor ibaguereño Santiago Cruz, quien estará junto a Andrés Cepeda y Fonseca este sábado, en el Arena Cañaveralejo para el Pop Festival.



Con el intérprete de ‘Cuando regreses’ coincide Cepeda: “Cali es una ciudad que quiero mucho, llena de amigos y gente que adoro, llena de música, vida, color y cultura. Es una plaza que me recibe siempre muy bien y que celebra la música que hacemos”. También los españoles Raphael, Alejandro Sanz y Diego El Cigala, el chileno Alberto Plaza y el dominicano Vicente García han incluido a Cali en sus giras. Sin olvidar a los caleños Greecy y Mike Bahía, para quienes es “un sueño” cantar en casa.

1. Pop Festival

Fonseca, Andrés Cepeda y Santiago Cruz, serán la banda sonora del Día de la Mujer en el Pop Festival. El 5 de marzo, en Arena Cañaveralejo, Fonseca y Cepeda cerrarán el primer ciclo del Tour Compadres, junto a Santiago Cruz con su Yo te Tour. Habrá sistema sonoro de última tecnología, juego de luces robóticas, pantallas LED y perfecta visual desde cualquier localidad. Informes: www. colboletos.com, 602- 6611111 y 300 6611111. Antes, el 4 de marzo a las 4:00 p.m., Cruz, autor de ‘Diciembre otra vez’, realizará una firma de libros, en

la Librería Nacional de Unicentro.

2. Greeicy y Mike



Greeicy Rendón y Mike Bahía. Foto tomada de Intagram: @greicyrendonreoficial

Para cerrar su gira ‘Amantes’, los caleños Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes son pareja y esperan su primer bebé, estarán en vivo con su orquesta el próximo 5 de marzo a las 8:00 p.m., en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, para interpretar sus grandes éxitos. Juntos cantarán temas como ‘Att.Amor’, ‘Si tu amor no vuelve’ ‘Esta noche’, ‘Tú y yo’, ‘No es un error’, y por supuesto ‘Amantes’, entre otros. El lugar del concierto queda ubicado en la Calle 15 #26-120 Arroyohondo, Yumbo, Valle.



Venta de entradas e informes: La Tiquetera, 601 4823233.

3. Diego, El Cigala

El cantaor de flamenco español de etnia gitana y nacionalidad dominicana, regresa a Cali el 12 de marzo a las 8:00 p.m., al Teatro Municipal Enrique Buenaventura, para celebrar y presentar su aclamado show ‘15 Años de Lágrimas’. Quince años han pasado desde que El Cigala y Bebo Valdés hicieron historia con el trabajo musical Lágrimas Negras, ganador de un Grammy y considerado por el diario New York Times como el Mejor Disco del Año 2003. Una memorable colaboración entre dos grandes que fusionaron sus artes a través de la interpretación de grandes clásicos cubanos, con la esencia flamenca. Info: tuboleta.com

4. Alejandro Sanz

El 23 de abril, en la zona occidental del Pascual Guerrero a las 8:00 p.m., el español acabará con la larga espera de sus seguidores en Cali, tras la cancelación -en marzo de 2020- de sus conciertos en el país por pandemia. Cantará por dos horas 27 hits, como Looking for Paradise, Alma al aire, Mi soledad y yo, Amiga mía, A la primera persona, El tren de los momentos, No tengo nada, He sido tan feliz contigo, Regálame la silla donde te esperé, Corazón partío. Estará Manuel Medrano. Viveboletos.com. Tel. 602 3110800.

5. Raphael

Raphael Martos regresa al país para dar los conciertos en Bogotá, Cali y Medellín, que había pospuesto por la pandemia. El español de 78 años estará el 7 de mayo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, de Cali a las 8:30 p.m., con su gira ‘6.0’, con la que celebra 60 años cantando. “Repasaré mi obra de seis décadas de carrera con mi banda”, dice el intérprete de Sigo siendo aquel y Qué sabe nadie, quien irá el 10 de marzo a Bogotá, al Movistar Arena en su Tour Resinphónico, con la Orquesta Sinfónica Nacional.



Info: 602 8839106. Tuboleta.com.

6. Alberto Plaza

Como parte de la gira para celebrar sus 35 años de vida artística, el cantautor chileno estará en el Teatro Calima el 26 de mayo. Con canciones como Aventurera, Milagro de Abril, Polvo de Estrellas, Ahora es Miguel, El Trovador de Sueños, llegará a Cali en el mes de las madres con un espectáculo cargado de letras llenas del romanticismo.



Info: Colboletos.com

602 6611111.

Otros

-La banda MS de música regional mexicana está con Paola Jara y Jessi Urbie en La 66 Central Park. Viveboletos.com.

Tel: 602 3110800.



-El cantautor dominicano Vicente García cantará el 26 de marzo, a las 8:00 p.m., en el Teatro Jorge Isaacs.



-14 de mayo, 8:00 p.m. Estadio Pascual Guerrero. Estará Karol G en su ‘Bichota Tour’. Info: tuboleta.com



-24 de marzo, 7:00 p.m., llega Mago de Oz al Teatro Jorge Isaacs.

30 de abril. LosPetitFellas, Centro de Eventos Bolívar. Calle 6 #14-17.



Llevar carnet de vacunación contra el Covid con el esquema completo o certificado digital.