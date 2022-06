El invaluable vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian en la Met Gala en el mes de mayo ha sufrido “daños significativos” y permanentes”, así lo denuncian los expertos y coleccionistas de objetos de la actriz.



Se ha acusado a Kim Kardashian de dañar uno de los vestidos históricos de Marilyn Monroe, este vestido es reconocido por lucirlo cuando le cantó Happy Birthday Mr. President a John Kennedy en 1962.



Aunque sólo se usó por unos minutos, no se pudo evitar que se tuviera daños significativos a este vestido icónico, y a través de redes sociales, ‘ The Marylin Monroe Collection’ mostró el estado del vestido que lució Kim Kardashian en la alfombra roja.



Lee también: Por primera vez, Karol G se presentará en territorio europeo





Kim Kardashian luciendo el icónico vestido de Marilyn Monroe Foto: AFP

En una entrevista a la revista Vogue, Kardashian dijo ser “extremadamente respetuosa con el vestido y lo que significa para la historia estadounidense. Nunca querría sentarme en él o comer en él o correr el riesgo de dañarlos y no usar el tipo de maquillaje corporal que suelo usar”.



Cabe recordar, que Kardashian declaró haberse sometido a una estricta dieta y rutinas de ejercicios para poder bajar de 7 kilos y así lucir la pieza.



Sin embargo, el día del evento, lamentablemente, el cierre del vestido no terminó de subir.



En las fotos subidas por redes se puede ver que algunos cristales están faltantes y otros penden de un hilo.



Anteriormente, el Consejo Internacional de Museos ya había anunciado que este tipo de "prendas históricas no deben ser vestidas por nadie", pues aunque sean propiedad privada deben verse como un patrimonio a preservar "para las generaciones futuras" agregando “independientemente de la institución que tenga la custodia del bien”.



Por último, la organización Internacional de Museos recomendó encarecidamente a todos los museos evitar prestar prendas históricas para usarlas, ya que son artefactos de la cultura material de su tiempo.