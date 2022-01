Sarah Jessica Parker: un vistazo a la exitosa carrera de la estrella de 'And Just Like That'

La actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense Sarah Jessica Parker vuelve a reencarnar a Carrie Bradshaw en ‘And Just Like That’, la secuela de ‘Sex And The City’, que mostrará las vidas de sus protagonistas veinte años después.

De Carrie a Sarah

Este año ha sido fotografiada en el rodaje de la misma con la coloración ideal para ir pasando, paulatinamente, de pelo teñido a canoso, las famosas mechas ‘Grey Blending’, como ya lo han hecho otras celebridades como Jennifer Aniston, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Jane Fonda, Andy MacDowell y hasta la realeza, con Carolina de Mónaco o la Reina Letizia.



Parker, de 56 años, se ha sumado a esta tendencia que ha llegado con fuerza para quedarse: las mechas claras que los peluqueros recomiendan para realizar una transición progresiva y sutil entre el pelo teñido y las canas. Y su melena (un rasgo clave del look de su personaje) es un ejemplo ideal de cómo probar esta tendencia de forma favorecedora.



El resultado a este ‘nuevo look’ fue una oleada de ofensas a la intérprete en redes sociales, señalando no solo sus mechas plateadas sino las arrugas en su rostro, comentarios a los que respondió en una entrevista recientemente: “Me siento con Andy Cohen y tiene la cabeza llena de pelo gris, algo que en él resulta genial. ¿Por qué está bien para él y no para nosotras?”.



De esta manera, la intérprete resalta las expectativas poco realistas que tiene la sociedad sobre las mujeres, especialmente a medida que estas envejecen.

“Casi sentimos como si la gente no quisiera que estuviésemos en el lugar que estamos. Como si disfrutasen que nos duela nuestra apariencia, tanto si decidimos envejecer de manera natural, como si hacemos algo que nos haga sentir mejor. ¿Qué esperan que hagamos?, ¿qué dejemos de envejecer?, ¿qué desaparezcamos?”, ha dicho tajantemente quien asumió el papel de Carrie Bradshaw en 1998.

Vuelve el sexo a Nueva York

Regresan las refrescantes tardes de ‘brunchs’ sobre las aceras de Manhattan. En 1998, cuando empezaban a aparecer series diferentes, se estrenó ‘Sexo en Nueva York’ y fue la sensación. Cuatro neoyorquinas, empoderadas, independientes, que hablaban de sexo (entre otras cosas) sin tapujos.



Ahora la serie, que alcanzó fama mundial y reclutó a millones de seguidores en sus seis temporadas (y dos películas), regresa a HBO Max en forma de secuela, titulada ‘And just like that’.



Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte) volverán a correr aventuras urbanas y sentimentales, pero Kim Cattral (Samantha) no forma parte de esta nueva miniserie.

Romances tormentosos



En el terreno personal, Sarah Jessica Parker lleva casada con Matthew Broderick más de dos décadas (aunque en 2008 tuvieron una gran crisis por una infidelidad de él). Antes, había sido pareja de Robert Downey Jr. y John F. Kennedy Jr.



A la actriz le costó bastante menos encontrar el amor que a su álter ego, Carrie Bradshaw. Es que mientras su creación en ‘Sex and The City’ trascendió por sus romances frustrados y sus idas y vueltas con Mr. Big, Parker fue mucho más lineal en su vida romántica.



Uno de los amores más famosos fue el que vivió junto a Robert Downey Jr. Se conocieron en 1984 mientras filmaban Firstborn y dos semanas después ya convivían. No habían cumplido los 20 y eran increíblemente atractivos pero todavía no tan famosos. Enamorados, todo parecía idílico.

A Sarah la enamoraba de él “lo inteligente, divertido, rápido e implacable que era. Nunca había encontrado ese tipo de humor, y estaba loca por eso. Él no es un hombre gracioso. Gran parte de su trabajo es improvisación. No hay nadie como él”.



Pasó bastante tiempo hasta que Sarah Jessica descubrió la zona oscura de su novio: su consumo de drogas no era algo recreativo sino peligroso.



Estuvieron juntos siete años, hasta que en 1991 Jessica dijo basta. “Reuní el coraje para decidir marcharme, y me dije: ‘Solo puedo rezar para que no muera’”. La relación con el actor se rompió y no hubo vuelta atrás.



Semanas después de la ruptura y para levantarle el ánimo, una amiga la invitó al teatro. Sarah accedió y el destino decidió cruzarla con John F. Kennedy Jr, hijo del expresidente y Jackie, quien no solo era uno de los hombres más famosos de su país, también uno de los solteros más codiciados.



Sus citas y romances ocupaban portadas y notas. Había salido con Madonna, con Cindy Crawford y fue novio de Daryl Hannah, todo mientras estudiaba historia en la Universidad de Brown. El joven había cumplido 30 y Sarah tenía cinco menos.



Pese a la pasión y la risa, el romance solo duró seis meses. La actriz recuerda ese tiempo como el “fiasco de Kennedy”. Sarah no soportó la presión de la prensa y rompió el noviazgo. Fue tan fuerte la experiencia que ni siquiera siguieron como amigos.

Carrie Bradshow tiene una vida de desastres amorosos, esperas y pérdidas, que contrasta con el equilibrio logrado

en la vida real por Sarah Jessica Parker.

Luego, sus hermanos Pippin y Toby fundaron una compañía de teatro en Broadway llamada ‘Naked Angels’ y decidieron contratar a Matthew Broderick como director de una de las obras, fue así como se conocieron.



A principios de 1992, Matthew se animó a dejarle un mensaje en el contestador de su teléfono y la invitó a salir. “Hola, soy Matthew Broderick”, y eso la enamoró.



Salieron durante cinco años. El 19 de mayo de 1997 sus amigos recibieron una invitación para asistir a un evento organizado por la pareja. Al llegar a la sinagoga del Lower East Side la sorpresa fue grande. No era una fiesta más sino una boda, Sarah apareció con un vestido de tirantes finos con grandes volados en la falda y todo de color negro, elección de la que actualmente se arrepiente.



La pareja se transformó en matrimonio pero en pleno éxito de ‘Sex and The City’ decidieron demorar la decisión de ser familia. Recién en 2002 nació James Wilkie, su primogénito y siete años más tarde tuvieron a las mellizas Marion y Tabitha a través de un vientre de alquiler.

Este año, en mayo, la pareja celebró 24 años de matrimonio, viven en Nueva York, en una propiedad de 1300 metros cuadrados. Su valor supera los 30 millones de dólares. Hace dos décadas son vecinos del West Village. Durante la pandemia era frecuente verlos ayudar en iniciativas contra los que sufrían hambre. También salían a aplaudir desde sus ventanas el trabajo de médicos y enfermeras.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. se conocieron mientras filmaban ‘First Born’ en 1984. Foto: Especial para El País

En la serie de HBO, nueva entrega de ‘Sex And The City’, se explora el feminismo de una manera más directa y política, ya no solo limitado a las relaciones heterosexuales de las protagonistas.

Carrera de éxitos

Sarah Jessica Parker, originaria de Nelsonville, Ohio, Estados Unidos, hija de la maestra Barbara Keck y del periodista Stephen Parker, estudió en el American Ballet School y en el Professional Children’s School antes de debutar en Broadway apareciendo en varios musicales, entre ellos una versión de ‘Sonrisas y Lágrimas’.



Parker saltó a la fama al interpretar el rol de Carrie Bradshaw en la serie televisiva ‘Sex and the City’ (1998-2004), por la que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, uno como actriz y otro como productora, entre otros premios.



En 2008 volvió al papel que la hizo famosa al formar parte del elenco de ‘Sex and the City’. Dos años más tarde en 2010 hizo el desenlace de la serie en la última película ‘Sex and the City 2’.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, en la nueva parte de ‘Sex and the City’, enfrentan los desafíos del cambio de discursos sobre la sexualidad.

Más de dos décadas de matrimonio llevan Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker. Foto: Especial para El País

Sus primeros papeles



Sarah formó parte de la producción de Broadway ‘The Innocents’ (1976), dirigida por Harold Pinter y protagonizada por Claire Bloom.



En 1978 fue seleccionada para interpretar a la huérfana July en el musical ‘Annie’, pasando a interpretar a la protagonista un año después, siendo la actriz de más edad que interpretó el papel en Broadway (14 años), aunque aparentaba menos. Al contrario de otras jóvenes actrices que protagonizaron el mítico musical, Sarah Jessica no destacaba como cantante, pero suplía sus carencias vocales con su talento como actriz.



Más adelante fue una de las protagonistas de la telecomedia ‘Square Pegs’ (1982), que duró solo una temporada, a pesar de las buenas críticas.



Sarah debutó en la gran pantalla protagonizando el drama ‘Somewhere, Tomorrow’ (1983). Un año después intervino en ‘Footloose’ (1984), musical de éxito dirigido por Herbert Ross. Siguió en ese papel con apariciones en películas como ‘Girls Just Want to Have Fun’, ‘L. A. Story’ y ‘Hocus Pocus’.



Otros títulos de su filmografía, por lo general comedias románticas, son ‘Tres mujeres para un caradura’ (1991), con Steve Martin; ‘Striking Distance’ y ‘Hocus Pocus’, ambas en 1993; ‘Ed Wood’ (1994), película biográfica de Tim Burton en la que interpretó a Dolores Fuller. En 1995 consiguió un papel estelar en la película ‘Miami Rhapsody’, con Antonio Banderas. En el año 1996 tuvo papeles en ‘The First Wives Club’, ‘If Lucy Fell’ y ‘Mars Attacks’.



Para el año 1999 protagonizó la taquillera ‘Dudley-Do-Right’ junto a Brendan Fraser, y en 2000 tuvo un papel en el filme de David Mamet, ‘State and Main’.



Parker continuó su exitosa carrrera participando en varias producciones, en el 2006 por ejemplo actuó en ‘Novia Por Contrato’, con el coprotagonismo de Matthew McConaughey.



Filmes más importantes le siguieron: actuó en ‘Honeymoon in Vegas’, película en la que tuvo la oportunidad de demostrar su talento como comediante.



Mientras actuaba en las películas, Parker continuó su carrera en el escenario (teatro), con el papel principal en la aclamada obra del off-Broadway ‘Sylvia’. En Broadway tuvo papeles en ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’ (junto a su esposo Matthew Broderick) y por la que fue nominada al Premio Drama Desk a la mejor actriz en una obra de teatro y también en la nominada a los Premios Tony ‘Once Upon a Mattress’.

Sarah Jessica Parker y su compañera de ‘Sex and The City’ Kim Cattrall. Foto: Especial para El País

Sarah Jessica Parker en Nueva York



Parker consiguió el reconocimiento mundial con la exitosa comedia de televisión de la cadena HBO, ‘Sex and the City’ (1998-2004), basada en la novela homónima de Candace Bushnell. Allí compartió escena con Kristin Davis, Kim Cattrall y Cynthia Nixon.



Su papel fue el de la famosa escritora Carrie Bradshaw.



La serie culminó en 2004, tras seis temporadas, siendo las últimas cinco producidas por la propia Parker. Desde ese momento comenzaron a surgir rumores sobre una posible adaptación cinematográfica del programa protagonizado por las mismas actrices.

Finalmente la película se estrenó en 2008 con gran éxito de crítica y público. El largometraje, dirigido por Michael Patrick King, recaudó mundialmente US$415 millones de dólares.

En la serie ‘And just like that’, Carrie se abre a nuevas formas de comunicar y se pone a prueba en el formato podcast.

En 2010 se estrenó una segunda película inspirada en la popular serie de HBO, titulada ‘Sex and the City 2’, la cual también fue protagonizada por Parker, Davis, Cattrall y Nixon, y contó con las apariciones de otras celebridades como Liza Minnelli, Penélope Cruz y Miley Cyrus. Al igual que la anterior entrega de la saga, tuvo una gran aceptación por el público, pero no tanto por parte de la crítica.



En la actualidad, Sarah aparece en la serie “And Just Like That…”.

Cabe resaltar que la actriz también es mundialmente conocida por ser ícono de la moda. Además es imagen de sus propias fragancias, Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight y SJP NYC.

La ausencia de Samantha en la nueva serie ha dejado decepcionados a los fans de la antigua saga de cuatro amigas. En ‘And just like that’ ingresan nuevos personajes femeninos.

En ‘And Just Like That’ Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda), y Kristin Davis (Charlotte), mostrarán la realidad de la vida y de su amistad a sus 50 años. Foto: Especial para El País

Voz de mujer

En contra del acoso sexual del que también fue víctima años anteriores por parte de un compañero de profesión, Sarah Jessica Parker ha tomado una posición clara en el caso de su compañero de elenco Chris Noth, acusado recientemente de acoso sexual por dos jóvenes.

Sarah Jessica Parker apoya a mujeres que denunciaron a Chris Noth. Aunque el actor ha negado las acusaciones al expresar que los encuentros fueron consensuados y que nunca pasaría el límite del no, su carrera se ha visto perjudicada. Foto: Especial para El País

Parker ha querido mostrar su apoyo a las víctimas que lo denunciaron. El también actor niega los hechos, pero ya ha perdido trabajos y amigos por este caso.



Con el inicio de grabaciones de la serie ‘And Just Like That…’ y aprovechando su estreno, dos mujeres han unido fuerzas para presentar en conjunto duras acusaciones de acoso sexual contra Chris Noth, actor que da vida a Mr. Big, el novio en la ficción la actriz Sarah Jessica Parker.



Esto ha causado un gran revuelo mediático y es que se le ha alzado ya como el nuevo “depredador sexual” de Hollywood, echando más leña al fuego y colocando al intérprete en el ojo del huracán.



Es en este contexto cuando sus famosas compañeras de reparto han decidido dar la cara, romper su silencio y expresar libremente su opinión, aunque esto no guste al público y aunque pueda traer consecuencias negativas con el regreso de su serie a HBO Max.



Las tres actrices principales de ‘Sex and The City’, tras la marcha de Kim Cattrall, han querido desmarcarse de la polémica en la que ahora se encuentra su compañero de reparto.

‘And Just Like That...’ ya presentó sus primeros dos episodios en HBO Max. Foto: Especial para El País

Tanto Sarah Jessica Parker como Cynthia Nixon y Kristin Davis han mostrado su apoyo a las dos mujeres que han denunciado al actor por supuestos abusos sexuales en el pasado y le han dado fuerza en su batalla judicial.



Nada les ha importado que Chris Noth sea compañero del set de rodaje o que juntos estén defendiendo de nuevo un trabajo en común. Ante este tipo de circunstancias han querido darle la espalda y demostrar que ante estos delitos hay tolerancia cero.



Así lo han hecho de manera conjunta a través de un comunicado de prensa que han hecho llegar a los medios y en el que se desmarcan de las actividades supuestamente pertrechadas por Chris Noth en el pasado: “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, comienza a leerse en la nota con la que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis quieren dejar claro que no apoyan este tipo de actividades y que no defenderán a quienes han sido acusados, aunque exista la presunción de inocencia y él haya negado tajantemente los hechos que se le adjudican.



“Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que deber ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”.



Fue el pasado 16 de diciembre cuando este escándalo colapsó las redacciones y las redes sociales. Chris Noth era señalado por dos mujeres que no se conocen entre sí de haberles acosado sexualmente, como así recogía en exclusiva ‘The Hollywood Reporter’.

Ambas denunciaron por separado, pero narraron casi los mismos hechos. Una en Nueva York en 2004 y otra en Los Ángeles en 2015, pero no ha sido hasta ahora, con el resurgir de ‘Sexo en Nueva York’, cuando han decidido dar un paso al frente y reconciliarse con su pasado afrontando lo que les sucedió.

Sarah Jessica es un ícono de la moda y su estilo es referente a nivel mundial. Foto: Especial para El País

Movimiento ‘Me Too’



El auge del movimiento #MeToo en los últimos años para denunciar casos de acoso y agresión sexual por parte de los hombres ha sacado a la luz numerosos comportamientos inapropiados.



Cada vez más actrices de Hollywood revelan situaciones muy violentas que vivieron en los sets de rodaje.



La visibilización de esta problemática también ha servido para que muchas mujeres echen la vista al pasado y se den cuenta de que determinadas situaciones no se deberían haber permitido.



De las últimas en alzar la voz ha sido Sarah Jessica Parker, una de las grandes protagonistas y productora de ‘Sex and The City’, quien lo hizo en el 2019.



La actriz de 56 años se sinceró en una entrevista de televisión y admitió que ella también sufrió acoso sexual por parte de un compañero de profesión, aunque no quiso revelar su identidad ni en qué película o serie coincidieron. Lo único que manifestó es que se trataba de “una estrella de cine muy muy grande”.



“No importa lo evolucionada o lo moderna que yo creía que era. No me sentía tan poderosa como ese hombre que se estaba comportando de manera inapropiada... Tenía todo el derecho para decir: ‘Esto es inapropiado’. Podía haberme sentido segura para comunicárselo a un superior”, confesó Parker.



Sarah Jessica Parker no fue capaz de enfrentarse a su acosador y le pidió ayuda a su agente por “lo incómoda que era la situación” para ella.



La mediación de su agente fue clave para que este acoso cesara. Envió un mensaje contundente a los productores: o las cosas paraban o la actriz abandonaría el rodaje de inmediato y se iría a otra ciudad.



“En pocas horas todo había cambiado. Mi agente les dijo: ‘Si esto continúa, le he enviado (a Sarah) un tiquete de avión de ida desde esta ciudad, donde estamos filmando, y ella no regresará”, añadió Parker.

Rápidamente tomaron cartas en el asunto y la actriz pudo terminar el rodaje sin ningún tipo de problema.



Sin embargo, nunca había revelado este hecho, hasta el 2019. Durante años, numerosas actrices vivieron este tipo de situaciones y guardaron silencio, hasta que con el movimiento #MeToo han empezado a salir a la luz.