Richard Clayderman celebrará en Cali sus 40 años de carrera artística a ritmo del amor

El próximo 5 de mayo, a las 8:00 p.m., en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, se presentará Richard Clayderman, El Príncipe del Romance, El Pianista del Amor.



Este pianista francés especializado en música ligera y uno de los más exitosos a nivel internacional, ha grabado más de 60 álbumes, lleva más de 70 millones de discos vendidos, ha recibido 267 discos de oro y más de 300 discos de oro y platino, y realizado más de 2500 conciertos alrededor del mundo.



Es conocido por su interpretación de ‘Balada para Adelina’. Y ha hecho tributos como al de la película Titanic, con una sinfonía de 9 minutos, con arreglos de Hervé Roy, y un popurrí de los Beatles de 11 minutos que incorpora cuatro de las canciones más exitosas de la agrupación británica: ‘Yesterday’, ‘Hey jude’, ‘Get atrás’ y ‘Camino largo y sinuoso’.

Otras canciones notables en su repertorio incluyen ‘Eloise’, ‘Don’t Cry for me’, ‘Argentina’, ‘Angels’ y ‘Super trouper’, de ABBA.

Phillips Robert Louis Pagés, más conocido por su nombre artístico Richard Clayderman, nació en París, el 28 de diciembre de 1953.

¿Cómo fue su primer encuentro con el piano?

De hecho, mi padre era profesor de música y desde que nací siempre hubo un piano. Así que me crié muy cerca a este instrumento musical. Y cuando tenía 4 o 5 años, me sentaba al lado de mi padre cuando él estaba tocando y me enseñó a interpretarlo. Así empecé, él fue mi primer maestro. Después me inscribió en el conservatorio y así inicié en el piano.



¿Cuál fue la primera melodía que aprendió a tocar?

Bueno… no recuerdo la primera melodía que toqué. Pero sé que cuando era joven compuse un pequeño vals, que mis padres llamaron Valse de PhiPhi. El motivo de PhiPhi es que mi primer nombre es Philippe y todos en casa y mis amigos me llamaban PhiPhi. Así que decidieron llamar a este pequeño vals en mi honor. Mi composición era muy simple, por supuesto, pero mis padres estaban muy contentos y orgullosos.



¿Para quiénes ofreció su primer concierto en público?

Mi primer concierto como solista, como Richard Clayderman, tuvo lugar en Viena en 1979. Viena es un referente de la música y tenía mucho miedo de dar mi primer concierto en una ciudad tan prestigiosa. Pero me fue muy bien y me dio la oportunidad de empezar mi carrera. Desde entonces, he estado continuamente haciendo conciertos, a excepción de los últimos años debido al covid.

Para celebrar el aniversario 40 de Clayderman como artista, Victor Entertainment en Japón lanzó una caja con dos CD de sus grandes éxitos y un DVD de su concierto en el Estadio de Béisbol de Korakuen en 1983. Incluye 40 pistas de sus temas y 3 grabaciones nuevas: ‘Iihi-Tabidachi’, ‘Subaru’ y ‘We’re all alone’.

¿Toca otros instrumentos?

Antes de comenzar mi carrera de solista solía ser un músico de estudio y estaba especializado en los sintetizadores. Así que tenía varios y me pedían que tocara mucho en los estudios, pero estos se tocan en un teclado y yo también tocaba el órgano. En definitiva, el piano, los sintetizadores, el órgano… son el mismo teclado. Lamentablemente, no toco ningún otro instrumento. Mi sueño sería tocar la flauta o la guitarra, ya que podría llevarlas y usarlas en el escenario. Por desgracia, no puedo volar con un piano a todos mis conciertos. Este pesa más de 500 kilos. Así que tengo que descubrir el piano en el que tocaré durante dos horas en un concierto. Y a veces los pianos no son tan buenos, pero tengo que hacer frente a esta realidad.



¿Por qué admira tanto a Chopin?

En realidad, también admiro a Beethoven, Bach, Schumann, Debussy y muchos otros, pero es cierto que cuando uno piensa en un pianista, piensa en Chopin, que dedicó toda su vida al piano. Cuando era joven, era fanático de él y creo que lo seguiré siendo para siempre.



¿Cuáles han sido los cinco momentos más memorables en su carrera?

Sin duda, mi primer concierto en Viena seguirá siendo un momento inolvidable en mi vida. También recordaré para siempre mi primer disco de oro. Esto fue en España. Me invitaron a formar parte de un programa de radio muy importante en Madrid y no me habían dicho que me iban a regalar un disco de oro. Y cuando lo tuve me sorprendí bastante porque era el primero, y lo recordaré por siempre. También recordaré mi primer concierto en un estadio enorme. Esto tuvo lugar en el Estadio de Béisbol Korakuen de Tokio, en 1983. Había unas 40.000 personas allí. Quedará en mi mente toda la vida. Otro recuerdo es mi primer concierto en Beijing, China, frente a 10.000 personas. Era un gran estadio cubierto, y el quinto momento más memorable seguro será mi próximo concierto en Cali.



¿Cómo fue que se convirtió en rockero?

Con unos amigos, tuvimos la idea de crear un grupo de rock and roll. Yo era el teclista, por supuesto, y había guitarristas, un bajista, cantantes y un saxofonista. Esta fue una experiencia bastante agradable. Queríamos hacer algo con la música. Yo tenía 16 o 17 años, y esto continuó durante varios meses.



A sus 18 años, con su padre enfermo, trabajó en un banco, y en la noche con grupos musicales, ¿qué fue lo más difícil de esa época?

De hecho, fui empleado de banco durante dos meses. Mi tío trabajaba en un banco parisino muy grande y logró que yo fuera aprendiz por un tiempo. Así que no estaba haciendo muchas cosas, ni tocando dinero. Llevaba algunas cartas o mensajes para algunas personas. Fue un poco aburrido, debo decir, pero durante la noche me reunía con mis amigos y tocábamos en clubes.



Este fue un momento bastante intenso en mi vida e interesante, porque estaba descubriendo lo que quería hacer, que era hacer música.



¿Cómo se siente al ser llamado Príncipe del Romance por Nancy Reagan?

En efecto, eso tuvo lugar en 1985 cuando estaba tocando en el famoso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en una gala benéfica, y la presidenta de esta organización era Nancy Reagan, quien después del concierto me preguntó si podía ir a verla. Fue muy amable conmigo y me felicitó. Al final, ella dijo: “Bueno, Richard, eres un verdadero príncipe del romance”. Algunos periodistas pudieron escuchar lo que dijo. Al día siguiente, muchos periódicos y revistas en América informaron “Nancy Reagan le da la bienvenida al Príncipe del Romance” y eso me ayudó a lanzar mi carrera en los Estados Unidos. Todavía hoy, mucha gente me llama Príncipe del Romance. No estoy en contra de esta idea. ¡Creo que es un buen apodo!



¿Por qué admira a Paul McCartney?

Cuando era un músico joven, admiraba a The Beatles, y a Paul McCartney por su voz, su talento como compositor, como escritor, como intérprete, y disfrutaba de su personalidad. Tuve el placer de conocerlo hace 30 años. Fue tan amable conmigo que no me decepcionó en absoluto. Al contrario, estaba encantado.



¿Se sorprendido alguna vez al escuchar sus grabaciones en la radio o en algún lugar?

Cuando fui a China por primera vez en 1992, me sorprendió que en la televisión, durante los anuncios, usaban mucho mis grabaciones como soporte para publicitar productos. De hecho, no pidieron permiso para usarlas y millones de álbumes pirateados de Richard Clayderman se han vendido en China durante los últimos 30 años.