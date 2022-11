Nuevamente veremos a René Higuita como personaje de una serie de ficción, pero esta vez, como el personaje central.



Lo vimos en 'La Selección' y ahora en 'Goles en contra', pero ahora, el exarquero de la Selección Colombia firmó un acuerdo para realizar su serie biográfica.



Le puede interesar: ‘Reflect’, un cortometraje de Disney Plus sobre la dismorfia corporal



La compañía Torneos, productora de “Apache, la vida de Carlos Tévez' y el reciente estreno de 'Contigo Capitán', anunció este acuerdo para producir una serie biográfica sobre la vida del icónico portero de la selección de Colombia.



“René Higuita es uno de los deportistas más queridos en Colombia y nos enorgullece que confíe en nosotros para contar una historia tan potente y fantástica como la suya. Ese tipo de contenidos es el que caracteriza las biopics que desarrollamos en Torneos. Además, estamos muy entusiasmados con haber concretado este acuerdo tras la reciente inauguración de nuestras oficinas y estudios en Colombia. Es una demostración de nuestro compromiso con el desarrollo de la industria audiovisual colombiana y de la propuesta de valor que traemos al país”, aseguró Leonardo De Pinto, director regional de Contenidos de Torneos.



Lea además: La película "Black Adam" se mantiene en la cima de la taquilla de Norteamérica



Por su parte, René Higuita aseguró que “así como a mí me cautivó la propuesta de Torneos, sin dudas esta serie conquistará a la audiencia, porque les permitirá conocer aspectos de mi vida que

no se conocen hasta ahora”.



Torneos también co-produjo este año su primera película, 'Pensamiento Lateral' , protagonizada por Itziar Ituño, actriz de “La Casa de Papel”.