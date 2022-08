¿Recurso exitoso? Las segundas y terceras partes de las series famosas

Las novelas de Fernando Gaitán han dejado un importante legado en las

producciones de televisión colombiana. Por eso no es de extrañarse que

su serie más exitosa, ‘Yo soy Betty, la fea’, haya sido reprogramada en el

canal RCN en más de dos ocasiones, y que ahora se especule de una posible tercera parte.



Con esta última –nunca se sabe si lo será–, los fanáticos de esta cómica historia podrán saber qué ha pasado con la vida de Betty como esposa, con el Cuartel de las Feas, y si ya por fi n Marcela logró superar a Armando.



Esta semana las redes sociales han estado muy activas sobre el supuesto regreso de la novela, la cual contaría incluso con la actuación de los originales. El encargado de compartir la información fue el periodista colombiano Carlos Ochoa, en sus redes sociales. “Aún no hay nada confirmado, aunque mi fuente es certera. La información me llegó con todos los datos puntuales de lo que posiblemente pase. Me parece una muy buena noticia, porque otras telenovelas han tenido su continuación; pero esta solo tuvo la segunda parte llamada ‘Ecomoda’. Creo que todos queremos saber qué ha pasado con la vida de Betty

y este drama tan colombiano”.

Aunque no es mucha la información que se tiene sobre esta nueva

producción, el periodista experto en farándula compartió con sus seguidores que posiblemente participe una parte del elenco original. “No le vayan a contar a nadie, pero dicen que volverán a hacer los personajes de don Armando y Betty. Pero además, que la historia se centraría en esta pequeña niña (la hija de Armando y Betty, que fue presentada en la segunda parte de la novela, ‘Ecomoda’)”.



De acuerdo con la información, esta tercera versión estaría centrada en el desarrollo del matrimonio de Betty y Armando, con un posible divorcio, también en la vida de la pequeña niña que sale en los capítulos finales de la novela. Además, se espera que el encargado de escribir esta historia sea Juan Carlos Pérez, quien ha estado detrás de otras

producciones con buen rating como ‘Hasta que la plata nos separe’. Será

producida por una de las plataformas de streaming más importantes a nivel global.



“Sería una producción por encargo y dicen que podría verse en Amazon

Prime Video ¿Ustedes creen que también la pasen por RCN Televisión? Yo pienso que sí, de lo contrario estarían locos”, dijo Carlos, en el vídeo de Instagram.



Han pasado 20 años desde que la novela fue estrenada y acogida tanto por el público colombiano como internacional, que aún acceden a los programas de televisión, es por esta razón que algunos expertos en audiencias consideran que la historia pueda tener gran acogida.

“La televisión tiene un público adulto, personas que se encuentran en el rango de los 45 adelante, entonces se recurre a la nostalgia, se apela a esta para recuperar el cariño, los recuerdos, los apegos que los televidentes han tenido en su juventud y por eso se busca hacer

tanto remake o segundas partes de producciones que han sido tan acogidas por la audiencia”, explica Jaime Arango, periodista de entretenimiento.



Sin embargo, esto no quiere decir que la nueva producción vaya a tener un ‘éxito seguro’, ya que las segundas temporadas llevan en sus hombros el peso de la mala fama, pues en varias ocasiones no han sido bien recibidas por el público. “Las segundas temporadas no tienen muy buen rating porque generalmente las personas ya han visto muchas veces

la misma serie, y es complejo darle una continuación si, por ejemplo, no se cuenta con el elenco original”, expresa Jaime.



Es así como las segundas temporadas se ven envueltas en la necesidad de continuar con la historia de los personajes, respetando la línea de la nostalgia de la audiencia y de acoplarse a las nuevas costumbres del público.



“No hay que adaptarse únicamente a la serie, sino a la época. En el tiempo que salió ‘Yo soy Betty, la fea’, los comportamientos racistas, clasistas, homófobos y xenófobos eran aceptados socialmente. Hoy en día, gracias a las luchas feministas y al reconocimiento de la igualdad, así como el respeto por la diferencia, es más complejo retomar una producción que tenía un contenido humorístico basado en estos comportamientos de no empatía”, manifiesta el crítico de televisión Ómar Rincón.



Esta nueva entrega de ‘Betty’ trae consigo el peso de ser la primera serie

colombiana reconocida a nivel mundial, con tanto éxito que fue adaptada en 25 países, incluyendo culturas muy alejadas de la latinoamericana como la tailandesa, china, vietnamita, alemana,

entre otras. No contará tampoco con la mano de Fernando Gaitán. Ochoa dice: “El creador de la magia de Betty no está, la novela podría tener éxito si incluye a los actores originales, en la serie todos los

personajes tenían importancia, muchos quieren saber qué pasó con ellos”.



Por otra parte, no es un secreto que las producciones de hace algunas décadas marcaron la forma como los colombianos consumen contenido

audiovisual, ya que la televisión nacional era la gran fuente de

entretenimiento, además el país contaba con importantes talentos

como Fernando Gaitán, Julio Jiménez, Diego Vivanco, entre otros.



Por esto algunas historias han tenido varias temporadas, como Padres e Hijos, que contaba la cotidianidad de los Franco, y estuvo al aire

por 8 años. Sin Senos no hay Paraíso, es otra novela del 2008

basada en el libro de Gustavo Bolívar, y tuvo segunda parte en 2018 con Sin Senos sí Hay Paraíso.

El man es Germán

Esta serie de comedia original del Canal RCN tuvo cuatro temporadas y fue uno de los programas más vistos a nivel nacional, tanto así que la historia impuso moda por un tiempo, en el año 2010 era común encontrar personas con ropa alusiva a esta producción, así como ver a las familias colombianas bailar la coreografía de ‘Estrego’ en reuniones.



Dejémonos de Vargas

Vuelve como la continuación del clásico de hace 30 años Dejémonos de Vainas, en el cual el periodista Daniel Samper Pizano, según sus palabras, “contaba cotidianidades de mi familia, con modificaciones”. La segunda parte, “se aleja bastante del guion original“, dice Jaime Arango, periodista.



Pasión de Gavilanes

“¿Quién es ese hombre?, que me mira y me desnuda”, es una de las canciones más recordadas de la televisión colombiana. Después de 20 años, Netflix presentó la continuación de este drama, el cual contó con 80 capítulos, y ha tenido gran acogida con el público de la plataforma. En la segunda parte están varios del elenco original.