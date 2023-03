Las estatuillas más codiciadas para las producciones cinematográficas de Hollywood son las que otorga la Academia, el famoso Óscar. Aunque muchos lo nieguen.



Esta ceremonia se realiza cada año, desde 1929. Esta de la noche del domingo fue la entrega número 95 de los premios, y tuvo lugar en el acostumbrado Dolby Theatre del Hollywood & Highland Center.



El objetivo de todos los asistentes es llevarse el Óscar a casa. ¿Ganan dinero los ganadores de estas estatuillas doradas? En realidad, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), organizadora de los Oscar, no da ningún incentivo económico a los nominados o a los ganadores. Gracias al reconocimiento del público, son galardones que se enfocan en reconocer los logros artísticos y técnicos.



"Su prestigio, reconocido desde hace tiempo dentro de la industria cinematográfica, ha crecido a lo largo de los años porque el público reconoce el Oscar como un premio basado únicamente en los logros artísticos y técnicos, y porque se ha tenido cuidado de preservar la integridad del símbolo de los Oscar", señala la AMPAS en su reglamento oficial.



Sin embargo, más allá de la AMPAS, hay un premio que como tal no es dinero en efectivo pero que se puede traducir en varios miles de dólares.



La compañía de marketing Distinctive Assets otorga, desde 2003, una bolsa de regalos a los nominados en diversas categorías de los Oscar, sobre todo las de mejores actrices y actores, ya sean principales o de reparto. (Esta empresa no se relaciona de ninguna manera con la AMPAS).



Mientras que la estatuilla del Óscar que reciben los ganadores tiene un valor de alrededor de US$ 400. pero según el reglamento de la AMPAS, como lo consigna en el punto 10 de la sección "COPYRIGHTS AND TRADEMARKS", la estatuilla no puede ser vendida o dispuesta por ley "sin antes ofrecerla a la Academia por la suma de 1 dólar".



Entonces, por cuestiones comerciales y de protección de derechos de autor y de marca, el Óscar tiene un valor de US$ 1.