'Quiéreme o déjame', la nueva canción de Guayacán Orquesta

Álvaro José Carvajal Vidarte

Aunque los guayacanes suelen florecer en Cali entre septiembre y octubre cubriendo el asfalto con tapices amarillos, rosados, lilas, morados o blancos, cuando las lluvias se retrasan, sus flores pueden brotar dos veces al año. Así pasa con la orquesta de Alexis Lozano y Nino Caicedo, un Guayacán que florece en cualquier época. Para la muestra, ‘Quiéreme o déjame’, del álbum ‘Sin Par’, que llega después de ‘Bogotá salsera’. Hablamos con el maestro Nino.



¿En qué se inspiró para componer ‘Quiéreme o Déjame’?



En mi propia vida, tenia una novia muy joven y nos queríamos mucho, pero yo tenía desconfianza en su amor, por su falta de años.



En pandemia se han separado muchas parejas, ¿la salsa sirve de terapia para que se amen más?



Desde luego, la música sirve para ralentizar, quitarle el peso a la vida, olvidar las preocupaciones y sacar tiempo para el amor.



¿Le deprime la situación mundial?



La depresión ha tocado mi puerta, pero no la he dejado entrar.

Sorprendieron con ‘Bogotá Salsera’, ahora con esta canción romántica, ¿qué sigue en este álbum ‘Sin Par’?



Una sarta de canciones románticas con golpe: Amores Prestados, Citas Clandestinas, Un Amor Bonito, Sin Límite, Y Qué Hago Ahora, Sin Par, Mujer Del Paraíso y Pura Fachada.



¿Qué canción suya se le salió de las manos y tomó vuelo propio? ¿Y cuál es la historia de sus clásicos?



Oiga Mire Vea, El Más Rico Beso, Mujer De Carne Y Hueso... varias. Oiga Mire Vea fue un pedido del pueblo caleño; El Más Rico Beso, porque una novia me reclamó que no le había hecho su canción; Dormida En Mi Hamaca se inspiró en un viaje a Gorgona, y Amor Traicionero en una tusa.

"La salsa está en el mismo lugar, no avanza porque los fans salseros no han dado el salto a lo digital; cuando lo hagan, sabrán que siempre ha estado". Nino Caicedo,

¿Es cierto que sufre viendo a su hija Nina en telenovelas o series donde hace de villana o víctima?



Es que soy muy sentimental y no soporto ver el sufrimiento humano, así sea en una dramatización.



¿Apoyaría su regreso a la música?



Me gustaría mucho y desde luego cuenta con todo mi apoyo.



¿Qué siente al oír cantar a Anddy Caicedo, su hijo?



Me produce gozo.



¿Qué tienen en común Alexis y usted?



Tenemos en común el objetivo, pero diferencias en el camino para lograrlo.



¿Qué no falta en su ‘playlist’?



Canciones de Bola De Nieve, Arsenio, Tite Curet Alonso. Escucho jazz, blues, boleros y la ‘all school’ cubana.



¿Cuál pone para levantar el ánimo?



Un Vestido Bonito.

Efecto de la música durante el covid...



Es un desestresante natural.



¿Cuál es su sueño musical pendiente?



Una canción de amor que sirva de alivio y paz al mundo entero.



¿Qué hará al acabarse la pandemia y qué lección nos deja esta?



Abrazar a mis amigos, hermanos y hermanas de la iglesia. La pandemia nos enseñó a no hacer planes a largo plazo.

Shows top: "Madison Square Garden (Oiga Mire Vea); Tamiami Park (Torero) y Festival pa’l Mundo Ámsterdam, (Mujer De Carne Y Hueso)".