'¿Quién mató a Sara?': el actor Manolo Cardona habla sobre la intrigante y última temporada de la serie

Vibrante, inesperada y decisiva. Así define el actor payanés Manolo Cardona la tercera y última temporada de ‘¿Quién mató a Sara?’, serie que él protagoniza, y que llegará a la plataforma de Netflix el próximo 18 de mayo. Serán siete capítulos que darán nuevos giros a la historia y en los que saldrán al descubierto muchas verdades y un nuevo universo.



Esta es una producción latinoamericana de drama y suspenso, la cual cuenta la historia de Álex, interpretado por Manolo Cardona, quien recupera la libertad después de pasar 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Al salir, busca esclarecer lo que le sucedió a su hermana, y de paso, vengarse de la familia, que él considera responsable de todos sus males.



Para concretar su vendetta, Álex tendrá que adentrarse en la oscura psique de su hermana y aceptar el hecho de que nunca conoció a la verdadera Sara.



La primera temporada se estrenó en marzo de 2021. Y para el placer de aquellos que se devoran las series en maratón, la segunda parte salió al aire dos meses después, popularizando la producción que se posicionó rápidamente en la lista de los diez programas más vistos de Netflix por varias semanas.



De hecho, la plataforma informó que 55 millones de hogares la habían visto durante sus primeros 28 días de estar disponible para los suscriptores, y de entrar en el Top de 87 países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Israel, Brasil y Francia.



Tras 18 capítulos entre las dos primeras temporadas, en el episodio final de la segunda parte, se presentó la supuesta identidad del asesino de Sara. Sin embargo, otra escena reveló que dos personas más estaban involucradas, lo que agrega mucho más misterio a cómo se produjo toda esta prueba.

Finalmente, la espera terminó. Y la pregunta sigue siendo la que

da título a la serie: ‘¿Quién mató a Sara?’.



El País habló con el actor payanés Manolo Cardona, quien se despide de un personaje para el que tuvo que enfrentarse a varios retos físicos y con el que tuvo que sumergirse en la mente de un hombre atormentado por el dolor de la pérdida de su hermana y la destrucción de su propia vida.

Esta temporada marca el final de un personaje y de un capítulo en su vida. ¿Qué se siente volver después de las interrupciones que supuso la pandemia?



La verdad es que estamos muy contentos de estar de regreso con esta tercera y última temporada. También volvemos con mucha expectativa sobre cómo va a reaccionar el público.

¿Esta vez llegará el final, o la serie va a seguir llevándonos por un laberinto que muchas veces parece sin salida?



Los seguidores pueden estar seguros de que van a encontrar respuesta a todas las preguntas que nos hemos hecho desde el principio. La gente va a saber qué le pasó a Sara, quién fue, cómo fue, todo. Esta tercera temporada viene con todos los ingredientes, recargada de acción, drama, suspenso, intriga, todo lo que hemos vivido en las dos temporadas y que ha marcado el tono de la serie.

Cada episodio de la serie es un nuevo descubrimiento. ¿Durante esta tercera temporada, qué descubrió de su personaje Alex?



Esta vez, Alex parte desde un lugar desde el cual, muy rápidamente, va a entender algo clave en esta búsqueda por la verdad que va a cambiar todo su universo una vez más y una última vez. No quiero hacer ningún spoiler, pero va a aparecer un universo que todavía no conocíamos y lo que pasa ahí es muy emocionante.



Entra un personaje nuevo, que es interpretado por el gran actor francés Jean Reno, que llega a ser el gran antagonista de esta temporada y que nos va a revelar muchos secretos que, repito, contestarán todas las preguntas de los seguidores de la serie.

¿Podemos esperar muchos villanos en este desenlace de la historia?



Habrá un poco de todo. Pero al final siempre hay seres humanos que hacen las cosas bien y otros que hacen cosas muy, muy malas.

¿Qué entrenamiento físico le supuso prepararse para esta temporada?



Debo admitir que esta vez no fue tanto. En las anteriores temporadas sí tuve que practicar distintas artes marciales. A pesar de que tengo un par de peleas, aquí el gran reto fue mantener el tono y la verosimilitud de la historia, del personaje frente a las adversidades que tiene que enfrentar para seguir y detonar todas las respuestas en el desenlace... Ya quiero que la vean para poder hablar más al respecto.

La seria fue vista por 55 millones de hogares, según los reportes de Netflix. ¿Le sorprendió dicha acogida por parte del público?



No sé los números. Sé que estuvimos más de 28 días de número uno a nivel global, y en muchos países nos mantuvimos entre los diez mas vistos. Por muchos días estuvimos liderando con la primera temporada.



Con la segunda pasó igual. Ahora únicamente espero que los que vieron las dos temporadas anteriores, se terminen la serie, y que haya un gran voz a voz para que muchas personas vean la producción.

¿Qué ha significado este proyecto en su vida y en su carrera como actor?



Muchas cosas positivas, tanto a nivel personal como profesional, al ser una serie que se volvió un fenómeno global y que está abriendo las puertas a muchas otras producciones latinoamericanas, para que otras historias puedan tener ese mismo recorrido.



Me siento muy feliz, muy honrado de haber abierto esa brecha con ‘¿Quién mató a Sara?’, y me siento muy realizado de que esta producción se vea en todo el mundo.



Para eso hacemos los proyectos, para que nos vean. Creo que no hay nada mejor para tu trabajo y para tu vida personal. Siento mucho agradecimiento con Alex y con el proyecto en general.

En los últimos años hemos visto que muchos colombianos están triunfando en las plataformas de streaming internacionales. ¿Cree que hay una clave especial para alcanzar el éxito?



Si la supiera, ya la estaríamos aplicado todos. En unas cosas nos va muy bien, en otras no tanto y así es la vida. Lo que sí creo es que para intentar tener éxito, lo primero que hay que hacer sí es trabajar mucho, tener una buena historia, contar con un buen equipo respaldándote, tanto frente a la cámara como detrás de esta; una buena producción, un buen director y que las estrellas se alineen para que te vaya bien. Obviamente si estás en una plataforma como Netflix, ya tienes un porcentaje mayor asegurado.

¿Hay algún otro proyecto a la vista con esta plataforma?



Hemos hablado para ver qué mas podemos hacer, estamos en conversaciones y ojalá se concrete algo, porque me siento parte de la familia Netflix, amo estar en la plataforma y le tengo un cariño muy grande a todas las personas que están ahí.



Con todos los actores y actrices hemos hecho un pequeño núcleo que se vuelve una pequeña familia, y ahora que termina, nos da mucha tristeza decir adiós. Nos quedamos con el cariño y todas las experiencias que vivimos juntos.

Entonces, ¿quién mató a Sara?



Respuestas en Netflix, el próximo 18 de mayo.



Nuevo fichaje invitado de lujo

Juan Moreno y Herrera-Jiménez, conocido por su seudónimo: Jean Reno. Especial para El País

La serie, grabada en Ciudad de México, sumará en su nueva temporada a Jean Reno.



El actor, de origen marroquí y nacionalidad francesa, es conocido por películas como ‘El perfecto asesino’, ‘El Código Da Vinci’ y ‘Misión Imposible’.



Ha sido nominado tres veces al Premio César como mejor actor: dos veces como actor principal por 'León' y 'Les Visiteurs', y una como mejor actor secundario por 'Le Grand Bleu'.



¿Todos, culpables?

Sinopsis:



Cuando creíamos haber descubierto que Marifer ejecutó la muerte de Sara —al ser ella quien cortó las cuerdas del paracaídas—, todo cambia al final de la segunda temporada.



En una inesperada y misteriosa escena, Nicandro nos revela que no fue ella la autora del delito, sino que “nosotros lo hicimos”. ¿Quiénes? ¿Por qué? Finalmente, todas aquellas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la historia, se resolverán en esta tercera y última temporada.



‘¿Quién mató a Sara?’ es protagonizada por Manolo Cardona (Alex), Jean Reno (Reinaldo), Ximena Lamadrid (Sara), Carolina Miranda (Elisa), Eugenio Siller (José María), Ginés García Millán (César), Claudia Ramírez (Mariana), entre otros.