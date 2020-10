Álvaro José Carvajal Vidarte

Melina Ramírez y su novio, Juan Manuel Mendoza, siguen dando de qué hablar en redes sociales luego de que se confirmara su relación gracias a una romántica publicación en la cuenta de Instagram de la presentadora.



"Cuando pensaba que no volvería a creer en el amor, tú me diste mil razones para hacerlo. Gracias por eso. Gracias Dios por su vida y por ponerlo en mi camino. Feliz cumpleaños mi corazón", escribió Ramírez.



Mendoza le respondió con un "Te amo" acompañado de un corazón rojo, comentario que en la tarde de este martes ya tenía más de 7.300 'me gusta' y 80 comentarios.

Pero, ¿quién es el 'nuevo' novio de Melina Ramírez, cuya relación se venía 'cocinando' desde finales de 2019 gracias a que el 'aventurado' decidió coquetearle a Melina en redes?

Él es Juan Manuel, el novio de Melina Ramírez

Juan Manuel Mendoza es caleño, al igual que Melina Ramírez, y nació el 26 de octubre de 1980, casi diez años antes que la presentadora (que llegó a los 30 en marzo).



Precisamente, fue en el marco de la celebración de la llegada al 'cuarto piso' de Mendoza que se dio el beso que Ramírez subió a sus redes sociales y con el que se confirmó la relación.

Juan Manuel se desempeña como actor, aunque también se ha dedicado en sus ratos libres a la música, una pasión que lo acompaña desde niño.



En la pantalla chica ha hecho parte de producciones como 'A corazón abierto', donde interpretó al doctor Jorge Viana; 'La Niña', en la que tuvo el papel del doctor Rodrigo Carrera; 'Niche', donde le dio vida a Amadeo López.

También estuvo en los elencos de 'Cumbia Ninja', 'El Penúltimo Beso', 'La Traicionera' y 'Floricienta', que fue una de sus primeras apariciones en la televisión.



Hizo parte también de la obra teatral y musical 'Hombres a la plancha', en la que estuvo acompañado de artistas como Carlos Montaño (de Siam), Juan Manuel Medina (de Mojito Lite), Alejandro González y Karoll Márquez.



Apasionado por la música y el MTB, acostumbra a subir fotos en su perfil de Instagram junto con una guitarra o montando su 'caballito de acero'.



La exesposa de Juan Manuel Mendoza es la también actriz Daniella Donado, quienes tuvieron una relación de cuatro años que terminó en 2014 y de la cual nació Valeria, la pequeña de nueve años que acompaña a Juan Manuel en varias de sus fotos.

Donado fue una de las personas que comentó en la publicación de Melina, con varios emojis de aplausos, comentario que recibió un corazón rojo como respuesta de la presentadora.