"Quién como tú": Cali, emocionado con el regreso de Ana Gabriel

Contralto, según su definición en el buscador de Google, “es la voz

femenina más grave y se destaca por la rica sonoridad y amplitud de

su registro. Es rara y difícil de hallar”. Y un dato más, solo el 2 % de las mujeres en el mundo la tiene. Ana Gabriel es una de ellas.



La artista mexicana cuenta con un matiz ronco que le ha dado una especie de marca personal y, en una hazaña casi imposible entre cantantes, ha conservado su voz durante casi 40 años de carrera.



Otro de los sellos de la Diva de América son sus letras. Le canta al

amor, al desamor, a la soledad y a los amigos. Sus composiciones, al igual

que su voz, se mantienen en el tiempo.



Hay un tercer elemento que hace parte de su marca y es el misterio que

rodea su vida personal, de la que salen rumores cada tanto. Frente a esto, pareciera seguir la regla que reina en el Palacio de Buckingham de puertas para afuera: “No quejarse nunca, jamás explicar nada, y hablar en público en contadas ocasiones”.



Sin embargo, las nuevas tecnologías le han permitido romper la última regla, sobre todo a raíz del encierro por la pandemia que la alejó por casi

dos años de los escenarios, animándose a tener varios ‘en vivo’ a través de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores.



María Guadalupe Araújo Wong, que es su verdadero nombre, nació

en Guamúchil, Sinaloa, México, el 10 de diciembre de 1955. Hija de Ramón Araújo Valenzuela e Isabel Wong, tiene 9 hermanos y 25 sobrinos. Madre de Diana Alejandra Araújo, nacida en 1990. Es Sagitario, lo que la hace intuitiva, organizada, generosa y muy cuidadosa.

Ovacionada en Viña

En el año 2014 Ana Gabriel actuó en el Festival Viña del Mar, donde fue

ovacionada por el público conocedor, quien pidió una vez más su presencia en dicho evento. Fue invitada para presentarse nuevamente en 2019.



Ana Gabriel visitará más de 15 ciudades latinoamericanas, pasando por Colombia,

Honduras, El Salvador, Panamá, Ecuador,

Bolivia, Chile, Honduras y Argentina.

Desde los 7 años comenzó a cantar y a componer sus primeros temas,

influenciada por las canciones de amor de Agustín Lara y María Greever.

A sus 15 años se mudó junto con su familia a Tijuana, donde estudió contabilidad y empezó a presentarse en diversos bares de hoteles de la ciudad fronteriza, hasta que tuvo la oportunidad de participar en el festival ‘Valores Juveniles’ en 1984.



Según contó la artista en una ocasión, le dijeron que le avisarían los

resultados en dos semanas, por lo que se fue de viaje y al volver se encontró con la desagradable sorpresa que la habían llamado al día siguiente, y como no la encontraron, perdió el cupo.



Su primer álbum de estudio lo publicó en 1985, con el nombre de ‘Un estilo’, producción compuesta por 11 canciones, en su mayoría escritas por ella en compañía de Tony Flores. Un año después, lanzó ‘Sagitario’ con el sello discográfico C.B.S, del que hacen parte ‘A tu lado’, ‘Mar y arena’, ‘Tú y yo’, ‘Qué poco hombre’ y ‘Malvado’.



En 1987, fue el turno de ‘Pecado original’. Con la canción ‘Ay amor’ ocupó

el primer lugar en el Festival OTI de la Canción en México, certamen musical iberoamericano, similar al Festival de la Canción de Eurovisión, y el tercer lugar del OTI Internacional que se realizó en Portugal. Dicho tema se posicionó en el número 14 en el listado Hot Latin Songs de Estados Unidos. Fue así como el nombre de la que después sería

conocida como ‘La diva de América’ empezó a llamar la atención.



En diciembre de 1989 salió ‘Quién como tú’, disco con diez nuevas piezas musicales entre las que se cuentan, –o mejor dicho, se cantan– ‘Adiós

tristeza’, ‘Algo’, ‘Hice bien quererte (Lambada)’, y ‘Ni un roce’. Esta producción fue catalogada como Álbum Pop del Año en la gala de los Premios Lo Nuestro de 1989, y ocupó el puesto número uno en los Latin Tops Albums de la revista Billboard.



Muy poco tiempo después, la cantante sacó al mercado la producción

‘Tierra de nadie’, con sencillos como ‘Simplemente amigos’, ‘Es el amor

quien llega’ y ‘Soledad’. Este álbum vendió más de cuatro millones de copias en todo el mundo, por lo que Ana Gabriel ganó un Premio Lo Nuestro en 1990 en la modalidad de Álbum Pop del Año.



La artista, de ascendencia china, es la mexicana que más ventas de discos ha tenido a nivel internacional, con más de 100 millones de unidades

vendidas. Cuenta con más de 40 producciones discográficas, entre álbumes de estudio y recopilaciones de sus presentaciones en vivo y mejores éxitos. Ha cantado con Rocío Jurado, Pedro Fernández, Rosanna, Vikki Carr, Yuri, Armando Manzanero, Plácido

Domingo y Vicente Fernández, a quien le cantó que él “sería el rey que todo lo puede, pero se te olvidó que yo soy la reina”.



Tiene 66 años, los mismos que tenía su gran amigo Juan Gabriel cuando este falleció en 2016. Él escribió ‘Luna’, una de las canciones más populares de la Diva, que fue también interpretada por Isabel Pantoja en el último álbum que el ‘Divo de Juárez’ produjo para la española.



El periodista Carlos Omar Saldarriaga era el director de la emisora Sonorama Stereo, una de las más fuertes en baladas de Cali a finales de

la década de los 80, cuando Ana Gabriel empezó a sonar, convirtiéndose rápidamente en una de las voces más solicitadas por los oyentes que llamaban a pedir sus canciones. “Su estilo es único, no hay otra como ella. Su voz y sus canciones la hacen especial. Ella no se parece a nadie”, comenta Saldarriaga.



Para el locutor, la mexicana hace parte de una generación de artistas que

ya se ven muy poco. “Tiene una historia musical que respalda su presente. Lo que hizo en su cuarto de hora, hace que aún sea vigente. Ella y los artistas de su época son personas que nacieron con

un don, que lo supieron cultivar y les ha dado para tener tantos años de carrera. Respetaron su profesión. En Colombia ha sido tan exitosa porque aquí somos muy amantes de la evocación, de la nostalgia, ese gusto es algo que se hereda, por eso es normal ver jóvenes en sus

conciertos, ellos crecieron escuchando a sus mamás y a las mujeres de su familia disfrutando de sus canciones”.



Considerada por varios periodistas nacionales como esquiva si de conceder entrevistas se trata, con su público es una cantante entregada, quien da conciertos hasta de tres horas.



En 2019 tenía programada una gira por Latinoamérica que canceló por

temas de salud. Después del receso de la pandemia, regresa con su gira

‘Por amor a ustedes’. La cita en Cali es el 8 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero.

Calentando motores

"Hace muchos años, en una rueda de prensa previa a un concierto en Cali, Ana Gabriel amaneció enojada y es el recuerdo

más ingrato

que tengo de

artistas que he

entrevistado.

Ella es un éxito

por su música

de los años 80

y 90, fuera de

México”



Gustavo Pérez, periodista colombiano, radicado en México.

La música de Ana Gabriel, la Luna de América, pareciera venir instalada en el ADN de los colombianos nacidos desde los años 80’s.



Aunque se diga abiertamente no ser amante de su música, tener presente alguna letra de sus canciones es, como diría Shakira: ‘Inevitable’. Es por eso que aquí queremos destacar algunas

de sus letras para acompañar varios momentos del corazón.



Advertencia: Si lee este módulo, puede correr el riesgo de terminar cantando a todo volumen.













Si se trata de amor (estas salen fácil)...

1. Eres Todo en mí. “Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer”.



2. ¡Ay Amor!: “Ay amor, no sé que tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más”.



​3. Hechizo: “Fue como magia su suavidad. Él logró borrar mi soledad.

Ya no me pude resistir. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser”.



4. Simplemente Amigos: “Cuanto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor”.

Desamor... (estas se tornan más díficiles)

1. No te Hago Falta: “Te agradezco los momentos que me diste. No hace

falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán

por mucho tiempo solo en mí”.



2. Quién como Tú: “Qué suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire”·



3. Aquí Estoy: “Que no puedo olvidar esos días de ayer. Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti”.

Para la revancha... (Duele pero se vive)

1. Tú lo Decidiste: “Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscará. Pues mira te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extraño”.



2. Ahora: “Ya es muy tarde. Solo espero que tú puedas entender que

he cerrado este capítulo en mi vida. Olvídame, que yo te olvidaré.



3. Es Demasiado Tarde: “Pero tú no piensas que mi amor por siempre te

olvidó y exiges mi cariño. De veras lo siento no podré volverme a enamorar de ti , ya no es lo mismo”.

Bonus.. (Tristeza a otro nivel)

Destino: “Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió. Dejó que el cielo se hiciera gris. Por dentro, él se murió, como se muere una flor. Y con la espera llegó la edad. Y así murió”.

Se dice de Ana...

Aún siendo una personalidad pública durante cuatro décadas, manteniendo altos índices de popularidad, Ana Gabriel ha sabido

mantener su vida personal alejada de los reflectores. Es por eso que los rumores han estado a la orden del día.



Es madre de Diana Alejandra, a quien crió desde muy pequeña y ha

dicho que es su apoyo incondicional.



Sin embargo, a principios del 2021 circuló como pólvora la noticia de que era la mamá de la Miss Universo Andrea Meza, con quien comparte un parecido.



Shanik Berman, periodista de espectáculos, confirmó a través de

su cuenta de Instagram que las teorías eran reales y cuestionó qué haría

la cantante ahora que salió a la luz la verdad sobre su hija, lo que reforzó los rumores y la información fue replicada por varios medios de comunicación.



Meza respondió a los rumores entre risas, diciendo que está segura de quién es su madre. La reina de belleza declaró que no le prestó atención a la noticia porque está segura de quiénes son padres son los biológicos y porque también salieron otras teorías extrañas en las que incluso se decía que también es hija de Chabelo. Ana Gabriel, como era de esperarse, no hizo comentario.



A la cantante no se le ha conocido pareja públicamente. En la década de los años 90 era muy amiga de su colega y actriz mexicana Verónica Castro, a quien se dice, dedicó la canción ‘Simplemente amigos’. Sin embargo, nunca se pudo confirmar lo que realmente ‘sucedía

entre las dos’.



Hace poco, en un concierto, se detuvo a saludar a la actriz Kate del Castillo, quien cantaba a todo pulmón desde primera fi la los éxitos de la cantante. “Esta es tu casa, gracias por estar aquí. De verdad, estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Te amo, gracias por venir”, dijo Ana Gabriel emocionada. Una grabación del momento se hizo viral en redes y no pasó mucho tiempo antes que el primer actor mexicano, Eric del Castillo, padre de Kate, saliera aclarar que su hija no tenía ninguna relación con la artista.



En sus redes sociales es muy activa, publicando información sobre sus presentaciones y felicitando a sus amigos, lo que no siempre está libre de polémica al postear fotos de Angélica Rivera, actriz y quien fuera primera dama de México o Inés Gómez Mont, presentadora acusada de evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta en el país azteca.