¿Qué le pasó a Teo en la competencia internacional de Viña del Mar?

Yorka (Chile), Milena Warthon (Perú), Zelaya (Guatemala) y Frank Di (México) se consagraron como los ganadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023.



El dúo chileno Yorka consiguió Gaviota de Plata en la Quinta de Vergara y fue el triunfador a mejor canción en la competencia internacional del evento.



El viernes 24 de febrero fue la última noche, que cerró con las actuaciones de los cantantes Camilo, Laila Roth (stand up comedy) y Nicki Nicole.





El evento, considerado uno de los encuentros musicales más grandes del continente contó con la representación por Colombia del cantante Teo (Mateo Madriñán Martínez), hijo de la reconocida cantante caleña Fanny Lu.



Él participó con el tema Chocolatico en la Competencia Internacional Oficial. Esa noche también participaron Mila Manes, de Argentina, con 'No me haces falta', y Ely Blancarte, de México, con After Party.



Sin embargo, Teo obtuvo una muy baja calificación por parte del jurado virtual quien le dio un 3.5 y en el promedio parcial de un 4.3, argumentando que no fue su mejor presentación-



”La verdad no estoy tan enfocado en la calificación. Estoy tratando de aprender. Llevo 10 meses de carrera, estoy muy nuevo. Obviamente quiero dar lo mejor de mí en esa tarima y tener este tipo de oportunidades. Solo quiero que la segunda presentación sea mejor que la primera porque mejorar es lo importante. No siento que tiene que salir perfecto, siento que tengo que dar lo mejor de mí y seguir mejorando constantemente”, aseguró el artista.



Para Teo lo más importante ha sido esta experiencia "ha sido muy enriquecedora y de aprendizaje en la que ha podido compartir con otros artistas, ver de cerca la preparación tras bambalinas de todo el evento, maravillarse con lo increíbles que son, de los sonidistas, los bailarines, pero que, sobre todo, le ha permitido cultivarse con el esfuerzo de todos los que hacen posible que este encuentro sea uno de los más grandes del continente".



“La emoción de estar aquí es monumental, igual que el amor que tengo por mi país, por mi música, y por la experiencia que estoy adquiriendo aquí... tengo un agradecimiento profundo por el festival por permitirme participar, también por toda la gente de producción, por toda la gente que me ha apoyado y me ha enviado mensajes, que ha comentado”, dijo el cantante colombo-estadounidense antes de despedirse.



“La gente puede esperar de Teo siempre la misma buena energía, este ser positivo, este querer mejorar mi trabajo y mi música siempre. Vivo esto porque lo amo, y el show de mañana (21 de febrero) seguramente va a ser mejor que el de ayer porque siempre estoy trabajando en superarme”.



Pese a su optimismo, a Teo no contó con el aval del jurado. La noche del jueves 23 de febrero, penúltima fecha de los conciertos en el anfiteatro de la Quinta Vergara, se conocieron los ganadores de este certamen en las categorías internacional y folclórica.



En la competición internacional, el primer lugar lo consiguió el dueto chileno Yorka, quien conquistó al ‘Monstruo’ con Viento (mejor canción).



Yorka es una agrupación de indie pop, formada en San Bernardo, Santiago, a principios de 2012. Está integrada por las hermanas Yorka y Daniela Pastenes, ambas profesoras de música y compositoras. Cuenta con tres producciones: Canciones en Pijama (2013), Imperio (2015) y Humo (2018).



En segundo lugar como mejor intérprete quedó la cantante guatemalteca Zelaya, quien cantó el tema 'Como puedas'. La artista es conocida como la primera latina en cantar en los Emmy. Fue contactada y confirmada para participar en varios eventos de la 71 edición de los Premios Emmy (2019) en Los Ángeles, EE. UU.



Respecto a la competición folclórica, la peruana Milena Warthon se alzó como la triunfadora con su melodía titulada Warmisitay (mejor canción).



Warthon es reconocida principalmente por añadir estilos modernos a la música andina peruana, sobre todo con el género pop, trabajando en la línea conocida como pop andino. En diciembre el 2019 estrenó su primer EP, bajo el nombre Déjame Contarte. Milena difundió su proyecto musical mediante sus redes sociales, especialmente en TikTok.



El segundo puesto fue para el mexicano Frank Di, con La Última Gota. El artista estadounidense de origen tijuanense logró notoriedad en México tras participar en varios shows televisivos, como Tengo Talento, Mucho Talento; La Academia y La Voz México.



Siendo los shows ganadores de la competencia, Yorka y Milena Warthon recibieron cada uno una gaviota plateada y cantaron en la última noche del festival chileno.