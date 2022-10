¿Qué dice? Filtran letra de 'Monotonía', la canción de Shakira sobre Piqué que se lanza hoy

Este miércoles, los medios de comunicación de entretenimiento tienen toda su atención enfocada en la cantante colombiana Shakira, quien este miércoles lanzará su nueva canción.

'Monotonía', el sencillo que la barranquillera canta junto al puertorriqueño Ozuna, ha generado una enorme expectativa mundial, porque por medio de la música, la artista se desahoga de lo que fue su reciente ruptura amorosa con el futbolista Gerard Piqué, luego de doce años de relación.

El fin de la relación de Shakira y Piqué ha supuesto un tremendo revuelo mediático, sobre todo por las demostraciones públicas de afecto entre el defensa del Barcelona y Clara Chía, su nueva pareja.

Le puede interesar: ¡Piqué tiembla! Se hace viral el diseño de la camiseta del Barsa con el logo de Shakira

Como si fuera poco, Piqué tendría que vestir una camiseta del Barcelona con el nombre de Shakira, ya que el conjunto catalán hizo una alianza con Spotify, para poner el nombre de los artistas más escuchados, como es el caso de la colombiana.

Por todos estos elementos, el lanzamiento de Monotonía, que será a las 8:00 de la noche, hora de Colombia, tiene a todos los seguidores de Shakira 'comiéndose las uñas'. Tanto así que este miércoles se filtró el que sería un fragmento de la canción.

¿Qué dice?

"No fue culpa tuya... Ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía yo sabía que esto pasaría...



Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que... No fue culpa tuya, ni tampoco mía fue culpa de la monotonía.



Nunca dije nada, pero me dolía... Yo sabía que esto pasaría... De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos.



Eh, eh, eh... Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú, estaba corriendo por alguien que por mi izquierda va caminando", diría la canción.

¿Cómo reaccionará Piqué a este nuevo disco? La novela todavía no ha terminado.